Espectáculos

¿Por qué Bad Bunny no va a cobrar por presentarse en el Super Bowl?

Los artistas del show de medio tiempo del Super Bowl en realidad no cobran por presentarse.
mar 27 enero 2026 02:54 PM
2025 iHeartRadio Music Awards - Show
Bad Bunny (Getty Images)

A unos días de que se lleve a cabo el Super Bowl LX y con el el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny, ha surgido la pregunta sobre cuánto dinero cobrará el puertorriqueño por presentarse en uno de los espectáculos más televisados del año; sin embargo, la realidad es que Bad Bunny no cobrará ni un centavo, como lo han hecho antecesores como Katy Perry, The Weeknd, Beyoncé o Bruno Mars.

Bad Bunny no cobrará por presentarse en el Super Bowl

El intérprete de Debí tirar más fotos no recibirá un pago o remuneración económica por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl LX del próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad-Bunny-dinero-super-bowl
Bad Bunny actualmente está de gira por el Debí Tirar Más Fotos World Tour (Getty Images)

En realidad, ningún artista que se ha presentado en algún medio tiempo del Super Bowl ha cobrado por dar un espectáculo durante la final de la National Football League.

Bad-Bunny-medio-tiempo
Bad Bunny no es el único artista que no ha recibido dinero por estar en el Super Bowl. (Getty Images)

¿Por qué no cobran los artistas que se presentan el medio tiempo del Super Bowl?

Ni Bad Bunny ni ningún cantante cobra por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl porque la exposición que reciben a nivel mundial ya es “suficiente paga”. Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo con Nielsen, la empresa de medición de audiencias de medios, el Súper Bowl LIX rompió récord y logró 127,7 millones de espectadores en promedio por minuto.

Para los artistas, presentarse en el Super Bowl genera un aumento en la reproducción de su música. En el caso de Kendrick Lamar, tras su presentación del año pasado, Spotify reportó que sus reproducciones aumentaron un 175% solo en Estados Unidos.

Kendrick-Lamar-Super-Bowl
Kendrick Lamar y los artistas que se presentan en el Super Bowl incrementan sus reproducciones después del espectáculo. (Getty Images)

Algunos artistas incluso han aprovechado el foco de atención del Super Bowl para promocionar sus marcas, como lo hizo Rihanna en el medio tiempo del 2023 al retocar su maquillaje utilizando sus productos Fenty en medio de su presentación. Cabe mencionar que en esa misma ocasión Rihanna también reveló que estaba embarazada.

Rihanna-Super-Bowl-2023
Rihanna tuvo su regreso a la música en el Super Bowl de 2023. (Getty Images)

¿Quién paga por el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl?

Bad Bunny y los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no solo se presentan gratuitamente, también son los encargados de pagar los gastos de producción del espectáculo en colaboración con el patrocinador, este año Apple Music (en el pasado han sido marcas como Pepsi o Bridgestone).

Bad-Bunny-Patrocinador-Super-Bowl
Al igual que los años pasados, Apple Music será el patrocinador del medio tiempo del Super Bowl. (Getty Images)

De acuerdo con Esquire, el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer López costó alrededor de 13 millones de dólares, mientras que, según Sports Ilustrated, The Weeknd gastó más de 7 millones de su propio dinero en su propio show.

The-Weeknd-Super-Bowl
Los artistas, como The Weeknd, deben aportar de su dinero para financiar sus espectáculos. (Getty Images)

Aunque Bad Bunny no recibirá ni un dólar por su presentación en el Super Bowl LX, sí tendrá exposición en millones de televisores que sintonizarán el partido el próximo 8 de febrero. Aún se desconoce qué canciones incluirá en su presentación, si seguirá el estilo de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour o si hará alguna crítica al gobierno de Donald Trump como ya lo ha hecho previamente.

Portada Quien Octubre 25

