Abogados de Christian Nodal abandonan el caso contra Universal Music

La disputa entre Nodal y Universal Music se remonta a noviembre de 2021, cuando el cantante anunció públicamente su salida de la disquera, con la que había firmado desde el inicio de su carrera y bajo la cual lanzó éxitos como Adiós amor.

Posteriormente, en 2022, la compañía inició acciones legales argumentando presuntos incumplimientos contractuales y controversias relacionadas con la titularidad de grabaciones y derechos de explotación de su catálogo musical. Desde entonces, el caso ha transitado por distintas etapas procesales y ha generado múltiples audiencias y recursos legales.

Los fans del cantante están preocupados por sus hábitos con el alcohol. (Getty Images) (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recor)

En este litigio no solo está involucrado el artista, sino también sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, quienes fungieron como parte fundamental en la administración de su carrera durante sus primeros años.

De acuerdo con versiones que han circulado en medios de espectáculos desde 2023, existiría una presunta distancia entre Nodal y sus padres, relacionada tanto con decisiones profesionales como con la conducción de los asuntos legales. Aunque ninguna de las partes ha confirmado una ruptura definitiva, sí se ha hablado de diferencias en la estrategia frente al pleito con la disquera.

Durante la emisión de Ventaneando, Mónica Castañeda explicó el nuevo giro en el proceso: “Parece que los abogados de Nodal renunciaron a la defensa de este asunto”.