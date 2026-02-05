De acuerdo con la periodista Mónica Castañeda, los abogados que llevaban la defensa del intérprete habrían renunciado a representarlo en el proceso que mantiene contra la compañía discográfica.
Abogados de Christian Nodal abandonan el caso contra Universal Music
La disputa entre Nodal y Universal Music se remonta a noviembre de 2021, cuando el cantante anunció públicamente su salida de la disquera, con la que había firmado desde el inicio de su carrera y bajo la cual lanzó éxitos como Adiós amor.
Posteriormente, en 2022, la compañía inició acciones legales argumentando presuntos incumplimientos contractuales y controversias relacionadas con la titularidad de grabaciones y derechos de explotación de su catálogo musical. Desde entonces, el caso ha transitado por distintas etapas procesales y ha generado múltiples audiencias y recursos legales.
En este litigio no solo está involucrado el artista, sino también sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, quienes fungieron como parte fundamental en la administración de su carrera durante sus primeros años.
De acuerdo con versiones que han circulado en medios de espectáculos desde 2023, existiría una presunta distancia entre Nodal y sus padres, relacionada tanto con decisiones profesionales como con la conducción de los asuntos legales. Aunque ninguna de las partes ha confirmado una ruptura definitiva, sí se ha hablado de diferencias en la estrategia frente al pleito con la disquera.
Durante la emisión de Ventaneando, Mónica Castañeda explicó el nuevo giro en el proceso: “Parece que los abogados de Nodal renunciaron a la defensa de este asunto”.
Exabogados de Christian Nodal seguirán representando a sus papás
Linet Puente aclaró que la renuncia no abarca a todos los implicados: “De él. Pero no de los papás, se quedaron con los papás, no con él”. Es decir, el despacho legal continuaría representando a los padres del intérprete, pero no a Christian, lo que refuerza las versiones sobre una posible separación de estrategias legales.
Mónica Castañeda añadió que esta decisión podría obedecer a una táctica procesal. “Es que acuérdate que en el asunto están involucrados doña Cristi y su papá, y don Jaime, y también está Christian, pero a lo mejor también es una estrategia para dividir los casos o también para aplazar un poco las fechas y esta revocación”, comentó, sugiriendo que el movimiento podría responder a una reorganización interna más que a una fractura definitiva.
Tras mostrar el documento que respaldaría la información, la periodista detalló: “Ahora lo que son los abogados son Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra, que son los que se quedan, entiendo, con los papás. Ya no así con Cristian”. Por su parte, Linet concluyó: “Seguramente [Nodal] en algún momento presentará a sus abogados”.