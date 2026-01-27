Bahidorá: el festival que evoluciona con la música, la diversidad y la sustentabilidad

Sobre la curaduría del cartel de esta edición, Carlos Verástegui, socio y uno de los cerebros detrás del festival, nos explica: “Desde el día uno, Bahidora se ha distinguido por buscar qué está sucediendo en la escena en todos los tipos de géneros y ofrecerles un escenario a un público con ganas de aprender y diversificar sus oídos”.

La filosofía del festival se mantiene: presentar talento nuevo que, tras su paso por Bahidora, logra proyección internacional. Ejemplos de esto son Mac Miller o Blodora, que debutaron en México gracias al festival.

Verástegui también señala que la selección de artistas se mantiene en la línea de ofrecer una experiencia diversa: “Va en la línea de tener una oferta que entretenga diferentes gustos musicales, que te permita navegar del día a la noche y madrugada con distintos ritmos”.

Entre los nombres destacados de esta edición menciona a Paloma Morphy, reciente ganadora del Grammy como artista revelación, y a Guitarricadelafuente, uno de los artistas iberoamericanos más prometedores actualmente. Además, el festival traerá de vuelta a figuras legendarias como el DJ chileno Ricardo Villalobos, quien hacía años no tocaba en México.

Sobre la integración de géneros tan variados, Verástegui comenta que la diversidad se adapta al tiempo y los espacios del festival: “Bahidora es un festival muy humano musicalmente. Tienes momentos para distintos moods, y diferentes espacios que se activan a lo largo del día, como ecosistemas dentro de un solo festival”.

Otro de los sellos distintivos de Bahidorá es su compromiso ambiental. Carlos Verástegui recuerda que el festival fue el primer evento 100% sustentable de México y Latinoamérica.

“Este año lo que buscamos es regenerar el espacio, ampliando áreas de conservación de fauna y flora para generar un impacto positivo en la comunidad”.

Explica que esto implica adaptaciones en distribución, acústica y manejo de recursos: “Hemos tenido que adaptar prácticas de sonido e ingeniería para que el impacto no afecte a las especies del parque”.

