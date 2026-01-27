El Festival Bahidora se ha consolidado como uno de los eventos más esperados de México, destacando por su propuesta innovadora y su compromiso con la sustentabilidad. Cada año, miles de asistentes se reúnen en el Parque de las Estacas, Morelos, para disfrutar de una experiencia musical diversa, desde talentos emergentes hasta artistas legendarios.
Bahidorá: el festival que evoluciona con la música, la diversidad y la sustentabilidad
Bahidorá: el festival que evoluciona con la música, la diversidad y la sustentabilidad
Sobre la curaduría del cartel de esta edición, Carlos Verástegui, socio y uno de los cerebros detrás del festival, nos explica: “Desde el día uno, Bahidora se ha distinguido por buscar qué está sucediendo en la escena en todos los tipos de géneros y ofrecerles un escenario a un público con ganas de aprender y diversificar sus oídos”.
La filosofía del festival se mantiene: presentar talento nuevo que, tras su paso por Bahidora, logra proyección internacional. Ejemplos de esto son Mac Miller o Blodora, que debutaron en México gracias al festival.
Verástegui también señala que la selección de artistas se mantiene en la línea de ofrecer una experiencia diversa: “Va en la línea de tener una oferta que entretenga diferentes gustos musicales, que te permita navegar del día a la noche y madrugada con distintos ritmos”.
Entre los nombres destacados de esta edición menciona a Paloma Morphy, reciente ganadora del Grammy como artista revelación, y a Guitarricadelafuente, uno de los artistas iberoamericanos más prometedores actualmente. Además, el festival traerá de vuelta a figuras legendarias como el DJ chileno Ricardo Villalobos, quien hacía años no tocaba en México.
Sobre la integración de géneros tan variados, Verástegui comenta que la diversidad se adapta al tiempo y los espacios del festival: “Bahidora es un festival muy humano musicalmente. Tienes momentos para distintos moods, y diferentes espacios que se activan a lo largo del día, como ecosistemas dentro de un solo festival”.
Otro de los sellos distintivos de Bahidorá es su compromiso ambiental. Carlos Verástegui recuerda que el festival fue el primer evento 100% sustentable de México y Latinoamérica.
“Este año lo que buscamos es regenerar el espacio, ampliando áreas de conservación de fauna y flora para generar un impacto positivo en la comunidad”.
Explica que esto implica adaptaciones en distribución, acústica y manejo de recursos: “Hemos tenido que adaptar prácticas de sonido e ingeniería para que el impacto no afecte a las especies del parque”.
La evolución de Bahidorá: nuevas generaciones, misma esencia
El público de Bahidora ha evolucionado con los años. Verástegui destaca que, aunque hay asistentes de la primera edición, casi el 70% del público es nuevo, principalmente jóvenes de entre 18 y 28 años. “
La mayoría son mujeres, con respeto total a la diversidad y representación de géneros. Es un espacio de amor y tolerancia desde el día uno”. Además, señala la importancia de atraer nuevas generaciones sin perder a los asistentes históricos: “Bahidora tiene la capacidad de mutar, evolucionar y no ser el mismo espacio año con año”.
Cada edición busca ser diferente, no solo en el cartel, sino en la experiencia completa. Verástegui explica: “La entrada vas a ver todos los escenarios en una distribución diferente, el camping, la gastronomía, el parque… Si alguien vuelve a Bahidora tras años, va a decir: es otro festival”.
Uno de los aprendizajes más importantes del equipo organizador es la capacidad de desapegarse de lo que les gusta personalmente para abrir espacio a nuevas ideas: “Bahidora se desviste por completo y se vuelve a vestir de nuevo, tomando lo mejor de lo vivido y renunciando a lo demás para vivir una nueva experiencia cada año”. Para lograr esto, cuentan con un grupo de asesores culturales y musicales que les ayudan a identificar talento emergente y relevante a nivel internacional.
Finalmente, Verástegui comparte los cinco imperdibles de esta edición: Guitarrica, Paloma Morphy, BB Trickz, y un histórico back-to-back de Dan Snaith de Caribú, que promete ser un momento único en la música electrónica: “Seguramente va a volar el cerebro a todos los que estemos ahí presentes”.
Bahidora se mantiene así como un festival que combina innovación, diversidad musical y sustentabilidad, consolidándose como un referente imprescindible en el panorama cultural de México.