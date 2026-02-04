Steven Spielberg y otros famosos que tienen el EGOT (los 4 premios más importantes de la industria del entretenimiento)

Steven Spielberg

El integrante más reciente del club EGOT es Steven Spielberg, reconocido por su trabajo como director, pero también por su visión como productor en distintos formatos.

En cine, obtuvo tres premios Oscar: dos por Schindler' List (Mejor Director y Mejor Película) y uno por 'Saving Private Ryan' (Mejor Director). En televisión, ganó varios Emmy como productor de series emblemáticas como 'Band of Brothers', 'The Pacific' y 'Taken'. El Tony llegó en 2022, cuando formó parte del equipo de productores del musical 'A Strange Loop', ganador a Mejor Musical en Broadway.

El reconocimiento que completó su EGOT fue el Grammy a Mejor Película Musical, otorgado por su trabajo como productor del documental 'Music by John Williams', dirigido por Laurent Bouzereau, un homenaje a uno de los compositores más influyentes de la historia del cine.

Con más de 50 años de trayectoria, Spielberg finalmente se consolida como un ganador de EGOT. (Getty Images)

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg se convirtió en la primera mujer afroamericana en completar el EGOT, logro que alcanzó en 2002.

La actriz ganó un Grammy en 1986 al obtener el premio a Mejor Grabación de Comedia por 'Whoopi Goldberg: Original Broadway Show Recording'. Posteriormente en 1991 ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película 'Ghost'.

En 2002, ganó su primer Emmy por 'Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel', y tan solo dos semanas después cerró el ciclo al ganar un Tony como productora del musical 'Thoroughly Modern Millie'.