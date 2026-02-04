Steven Spielberg y otros famosos que tienen el EGOT (los 4 premios más importantes de la industria del entretenimiento)

Tras su reciente victoria en los Premios Grammy como productor del documental Music by John Williams, Steven Spielberg sumó oficialmente el último reconocimiento que le faltaba para ingresar a uno de los clubes más exclusivos del entretenimiento: el EGOT, el acrónimo que distingue a las figuras que han logrado ganar, a lo largo de su carrera, unEmmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, una hazaña poco común que hasta ahora solo 22 personas han conseguido.
El ingreso de Spielberg no solo confirma la amplitud de su trayectoria creativa, sino que también lo coloca junto a artistas que han dejado huella en distintas disciplinas del espectáculo. Aquí te contamos qué otros famosos forman parte de este selecto grupo y cómo lograron completar el EGOT.
Steven Spielberg
El integrante más reciente del club EGOT es Steven Spielberg, reconocido por su trabajo como director, pero también por su visión como productor en distintos formatos.
En cine, obtuvo tres premios Oscar: dos por Schindler' List (Mejor Director y Mejor Película) y uno por 'Saving Private Ryan' (Mejor Director). En televisión, ganó varios Emmy como productor de series emblemáticas como 'Band of Brothers', 'The Pacific' y'Taken'. El Tony llegó en 2022, cuando formó parte del equipo de productores del musical 'A Strange Loop', ganador a Mejor Musical en Broadway.
El reconocimiento que completó su EGOT fue el Grammy a Mejor Película Musical, otorgado por su trabajo como productor del documental 'Music by John Williams', dirigido por Laurent Bouzereau, un homenaje a uno de los compositores más influyentes de la historia del cine.
Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg se convirtió en la primera mujer afroamericana en completar el EGOT, logro que alcanzó en 2002.
La actriz ganó un Grammy en 1986 al obtener el premio a Mejor Grabación de Comedia por 'Whoopi Goldberg: Original Broadway Show Recording'. Posteriormente en 1991 ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película 'Ghost'.
En 2002, ganó su primer Emmy por 'Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel', y tan solo dos semanas después cerró el ciclo al ganar un Tony como productora del musical 'Thoroughly Modern Millie'.
John Legend
John Legend hizo historia al convertirse en el primer hombre afroamericano en ingresar al club EGOT y uno de los más jóvenes en lograrlo, a los 39 años.
Su carrera comenzó con fuerza cuando su álbum debut 'Get Lifted' le valió tres premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo. En 2015, junto al rapero Common, ganó el Oscar a Mejor Canción Original por 'Glory', tema de la película 'Selma', dirigida por Ava DuVernay.
El Tony llegó como coproductor de 'Jitney', de August Wilson, mientras que el Emmy lo obtuvo en 2018 como productor del especial televisivo 'Jesus Christ Superstar Live in Concert', donde también interpretó a Jesús.
Viola Davis
Viola Davis completó el prestigioso EGOT en febrero de 2023 al ganar el Grammy al Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos por la narración de sus memorias, 'Finding Me'. Fue la decimoctava persona y tercera mujer afroamericana en alcanzar este hito en el entretenimiento.
Su EGOT se compone de un Tony que ganó en 2001 en 'King Hedley II', un Emmy de actriz principal en 'How to Get Away with Murder', un Oscar por su actuación en 'Fences' y finalmente el Grammy.
Elton John
Para Elton John, el último escalón hacia el club llegó al ganar el Emmy por su especial 'Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium'.
El músico británico ya tenía cinco premios Grammy, incluyendo el de mejor interpretación vocal pop masculina, y un premio Tony por la composición de 'Aida' en Broadway. Además, contaba también con dos premios Oscar a Mejor Canción Original: el primero para 'Can You Feel the Love Tonight?' y el segundo por '(I’m Gonna) Love Me Again'.
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn completó el prestigioso reconocimiento en 1994, siendo la primera en lograrlo de forma póstuma.
Su camino inició con su Oscar a Mejor Actriz por la película 'Roman Holiday' en 1954. Tres días después ganó un Tony por su actuación en 'Ondine'. Los otros dos premios llegaron después de que Audrey falleció. En 1993 obtuvo el Emmy por el programa 'Gardens of the World with Audrey Hepburn' y un Grammy por la narración del audiolibro infantil 'Audrey Hepburn’s Enchanted Tales'.
Jennifer Hudson
Jennifer Hudson hizo historia al convertirse en la mujer más joven en alcanzar el EGOT a sus 40 años. Esta hazaña comenzó en 2007 con un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Dreamgirls'. Después le siguió su Grammy a Mejor Álbum de R&B en 2009. Su Emmy llegó en 2021 por el proyecto interactivo 'Baba Yaga'. Finalmente, selló su entrada al club como productora del aclamado musical 'A Strange Loop'.