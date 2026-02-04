La NFL espera que el show de Bad Bunny en el Super Bowl no sea político ni genere división

Goodell defiende la elección de Bad Bunny como encargado del show de medio tiempo del Super Bowl

Roger Goodell ha reiterado que la selección de Bad Bunny para el show del medio tiempo del Super Bowl fue cuidadosamente pensada y responde al impacto global que el intérprete de "DtMF" tiene alrededor del mundo. Según el comisionado, el puertorriqueño representa una figura capaz de atraer a distintos públicos y unir a la gente gracias a su gran creatividad y talento.

Goodell también resaltó que Bad Bunny es, en su opinión, "uno de los grandes artistas del mundo" y su reciente éxito en los Grammys confirma por qué fue elegido para el acontecimiento más visto de la televisión americana.

Las postura positiva de la NFL llega después de que Bad Bunny hizo un fuerte llamado social en su discurso de aceptación al Grammy por "Álbum del Año" , donde criticó las políticas migratorias de Estados Unidos con el lema "fuera ICE", y un discurso centrado en la humanidad y el amor para vencer el odio. Ante las preocupaciones de que su presentación pudiera tomar un rumbo más político, similar al Super Bowl encabezado por Kendrick Lamar el año pasado , Roger Goodell ha dicho que no espera que el espectáculo del medio tiempo sea "divisivo" ni que contenga mensajes políticos explícitos.

En cambio, cree que Bad Bunny entiende que la plataforma del Super Bowl es una gran oportunidad para reunir a la audiencia a través de la música y el entretenimiento.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Desde el anuncio de la elección de Bad Bunny como el artista elegido para el medio tiempo del Super Bowl 2026, han existido reacciones tanto positivas como negativas.