A pocos días del esperado Super Bowl LX, el comisionado de la NFL Roger Goodell ha salido a hablar sobre el espectáculo musical de medio tiempo que encabezará Bad Bunny, reciente ganador a "Álbum del Año" en los Grammys 2026. Sus declaraciones durante una gira de prensa previa al partido buscaron calmar la tensión tras la polémica postura social del artista sobre Estados Unidos y asegurar a quienes esperan con ansias el evento que el show será un momento de unidad y celebración, no división política.
La NFL espera que el show de Bad Bunny en el Super Bowl no sea político ni genere división
Goodell defiende la elección de Bad Bunny como encargado del show de medio tiempo del Super Bowl
Roger Goodell ha reiterado que la selección de Bad Bunny para el show del medio tiempo del Super Bowl fue cuidadosamente pensada y responde al impacto global que el intérprete de "DtMF" tiene alrededor del mundo. Según el comisionado, el puertorriqueño representa una figura capaz de atraer a distintos públicos y unir a la gente gracias a su gran creatividad y talento.
Goodell también resaltó que Bad Bunny es, en su opinión, "uno de los grandes artistas del mundo" y su reciente éxito en los Grammys confirma por qué fue elegido para el acontecimiento más visto de la televisión americana.
Las postura positiva de la NFL llega después de que Bad Bunny hizo un fuerte llamado social en su discurso de aceptación al Grammy por "Álbum del Año" , donde criticó las políticas migratorias de Estados Unidos con el lema "fuera ICE", y un discurso centrado en la humanidad y el amor para vencer el odio. Ante las preocupaciones de que su presentación pudiera tomar un rumbo más político, similar al Super Bowl encabezado por Kendrick Lamar el año pasado , Roger Goodell ha dicho que no espera que el espectáculo del medio tiempo sea "divisivo" ni que contenga mensajes políticos explícitos.
En cambio, cree que Bad Bunny entiende que la plataforma del Super Bowl es una gran oportunidad para reunir a la audiencia a través de la música y el entretenimiento.
Desde el anuncio de la elección de Bad Bunny como el artista elegido para el medio tiempo del Super Bowl 2026, han existido reacciones tanto positivas como negativas.
Las reacciones encontradas ante la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Mientras miles celebran su presencia como un logro para los latinoamericanos en Estados Unidos en medio del clima político del país, los fans más conservadores del fútbol americano han expresado dudas y críticas por la presencia de un puertorriqueño en el escenario de un "deporte estadounidense".
Incluso hubo una junta de firmas para la sustitución de Bad Bunny con el cantante de country George Strait a finales del año pasado, por la creencia de que un hombre "más masculino y tradicional" sería una mejor opción para el medio tiempo.
Sin embargo, la NFL se ha mantenido firme sobre su decisión, pues consideran que Benito Martínez es la persona indicada para darle vida a la cancha del Levi's Stadium el siguiente domingo 8 de febrero.