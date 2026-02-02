Belinda, en su era emperatriz: Desde Madrid, nos habla de los retos de protagonizar 'Carlota'

Belinda tiene frente así unos de los proyectos más retadores y emocionantes de su carrera: la serie Carlota , una ambiciosa producción histórica de Sony en la que dará vida a Carlota de Bélgica, la famosa emperatriz que marcó la histora en México.
Desde Madrid, donde ya se encuentra instalada para iniciar el rodaje, la cantante y actriz nos reveló todo: desde sus primeras impresiones del proyecto y el personaje hasta la preparación emocional, histórica y física que implico éste, “el mayor reto profesional de su vida”.
Madrid, vestuarios históricos y un “armario mágico”
La también cantante llegó a la capital española en enero, apenas unos días antes de nuestra entrevista, y ya estaba en una intensa preparación: lecturas, ensayos, trabajo corporal, entrenamiento físico, sesiones con su coach de acento para lograr una entonación belga y, por supuesto, múltiples pruebas de vestuario. Todo con un objetivo claro: construir una Carlota compleja, humana y poderosa.
Emocionada, nos confesó que uno de los aspectos que más le impactó fue el acceso a un archivo histórico de vestuario de época real, considerado uno de los más importantes del mundo y utilizado en producciones icónicas como Drácula de Bram Stoker, Entrevista con el vampiro, Por siempre Cenicienta, Frankenstein de Guillermo del Toro y Las Crónicas de Narnia.
“Es un armario mágico, pisos y pisos llenos de corsets, encajes, faldas, joyas… todo original, de época. Es impresionante. Nunca había tenido la oportunidad de hacer un personaje así”, nos dijo.
En ese momento, Belinda ya se había probado los rígidos corsets y las voluminosas faldas que caracterizaron la silueta de la emperatriz. Y el reto fue grande: debió usar corset hasta cinco horas diarias antes del rodaje para adaptar su respiración, postura y resistencia física.
“Literalmente entrenamos con corset para evitar desmayos. La respiración cambia por completo”.
Carlota, una mujer adelantada a su tiempo
La figura de Carlota de Bélgica sigue siendo una de las más complejas y fascinantes de la historia de México. La esposa de Maximiliano de Habsburgo no fue una emperatriz “florero”, tomó decisiones políticas, gobernó en ausencia de su marido y se convirtió en una figura de poder real y Belinda lo tiene claro.
“Es una historia de empoderamiento femenino, de amor profundo y de pasión por México”.
Para construir su personaje, la mexicana con raices españolas tuvo acceso a cartas originales que Carlota escribió durante años, especialmente a aquellas dirigidas a Maximiliano, donde se revela un amor intenso, profundo y trágico marcado por sus ideales políticos.
“El amor que ella le tuvo fue impresionante. Perduró hasta el último día de su vida”.
La actriz nos confesó que uno de los principales puntos de coinciencia entre Carlota y ella es que la emperatriz tuvo una gran conexión con México desde su llegada y siempre tuvo un interés real por nuestra cultura, la gente y la vida politica y social del país.
“Amó profundamente México, estaba fascinada por su cultura y quería ayudar. Eso hay que contarlo”.
La serie Carlota, el reto más grande de la carrera de Belinda
Belinda no duda al decirlo: Carlota es, hasta ahora, el papel más grande y exigente de su carrera.
“Nunca había hecho una serie donde el simple hecho de que se llame Carlota ya implica toda la historia de una mujer real, con un peso histórico enorme. Es una gran responsabilidad”.
Y la decisión fue inmediata. A diferencia de otros proyectos, donde analiza durante semanas, aquí dijo que sí desde el primer momento. “Es el proyecto en el que más rápido he dicho que sí en mi vida. Fue una corazonada absoluta”.
Detrás hay más de cuatro años de planeación, investigación y preparación para que esta serie vea finalmente la luz, lo que la posiciona como una de las apuestas históricas más ambiciosas en español.
Belinda y Carlota: el punto en común
Aunque separadas por siglos, Belinda encuentra un vínculo claro con la emperatriz: el amor profundo por México.
“Aunque ella no nació aquí, amó México desde el primer día. Yo también. Es un país al que le tengo un profundo agradecimiento. En eso somos bastante parecidas”.
Además, destaca la fuerza, determinación y voz propia de Carlota:
“Era una mujer con personalidad fuerte, con ideas, con postura. Ella siempre le dijo a Maximiliano ‘En esto vamos tú y yo, no eres tú solo, somos los dos’. No era una figura decorativa. Y yo soy así: Tengo una personalidad bastante fuerte, me considero una mujer con voz, con opinión, no podría ser una mujer que está allí por estar, como una mujer florero. Estoy en contra de que la mujer no pueda tener voz… hoy en día seguimos luchando contra eso”.
En el mismo sentido, Beli reconoce que la pasión con la que hacen todo es otra cualidad compartida con la emperatriz.
Una historia de amor, poder y tragedia
Sin revelar detalles del guion para evitar spoilers, la también protagonista de Mentiras, la serie adelantó que Carlota será una serie emocionante.
“Es una historia de amor distinto, incondicional: amor a México, a Maximiliano, a la cultura, a la vida”.
Sobre las cuestiones técnicas, la actriz resalta que es un proyecto ambicioso, con altos estándares de producción, vestuario original, joyería histórica y un cuidado extremo en la reconstrucción de época.
“Son joyas invaluables. Si las pierdo, no las termino de pagar en toda mi vida”, dice entre risas sobre las joyas que usará durante el rodaje.
Lejos de México, pero en casa
Desde Madrid, nos confiesa extrañar mucho a su familia y, por supuesto, la comida mexicana. Aunque la gastronomía española también ocupa un lugar esencial en su vida, pues en su casa, por influencia de su abuela, se comen tortillas de patata, jamón serrano, tapas, croquetas y pan con tomate.
“Crecí entre dos culturas. En México como comida española y en España mexicana”.
Carlota, la nueva era de Belinda
Para quienes la han acompañado desde sus inicios, Belinda pide paciencia, porque aún no hay fecha de estreno oficial, y mente abierta: “Que vean Carlota con el corazón abierto. Es un proyecto hecho con muchísimo cariño, esfuerzo y años de trabajo. Va a valer la pena”.