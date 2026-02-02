Belinda, en su era emperatriz: Desde Madrid, nos habla de los retos de protagonizar 'Carlota'

Madrid, vestuarios históricos y un “armario mágico”

La también cantante llegó a la capital española en enero, apenas unos días antes de nuestra entrevista, y ya estaba en una intensa preparación: lecturas, ensayos, trabajo corporal, entrenamiento físico, sesiones con su coach de acento para lograr una entonación belga y, por supuesto, múltiples pruebas de vestuario. Todo con un objetivo claro: construir una Carlota compleja, humana y poderosa.

Emocionada, nos confesó que uno de los aspectos que más le impactó fue el acceso a un archivo histórico de vestuario de época real, considerado uno de los más importantes del mundo y utilizado en producciones icónicas como Drácula de Bram Stoker, Entrevista con el vampiro, Por siempre Cenicienta, Frankenstein de Guillermo del Toro y Las Crónicas de Narnia.

“Es un armario mágico, pisos y pisos llenos de corsets, encajes, faldas, joyas… todo original, de época. Es impresionante. Nunca había tenido la oportunidad de hacer un personaje así”, nos dijo.

En ese momento, Belinda ya se había probado los rígidos corsets y las voluminosas faldas que caracterizaron la silueta de la emperatriz. Y el reto fue grande: debió usar corset hasta cinco horas diarias antes del rodaje para adaptar su respiración, postura y resistencia física.

“Literalmente entrenamos con corset para evitar desmayos. La respiración cambia por completo”.

Carlota, una mujer adelantada a su tiempo

La figura de Carlota de Bélgica sigue siendo una de las más complejas y fascinantes de la historia de México. La esposa de Maximiliano de Habsburgo no fue una emperatriz “florero”, tomó decisiones políticas, gobernó en ausencia de su marido y se convirtió en una figura de poder real y Belinda lo tiene claro.

“Es una historia de empoderamiento femenino, de amor profundo y de pasión por México”.

Para construir su personaje, la mexicana con raices españolas tuvo acceso a cartas originales que Carlota escribió durante años, especialmente a aquellas dirigidas a Maximiliano, donde se revela un amor intenso, profundo y trágico marcado por sus ideales políticos.

“El amor que ella le tuvo fue impresionante. Perduró hasta el último día de su vida”.

La actriz nos confesó que uno de los principales puntos de coinciencia entre Carlota y ella es que la emperatriz tuvo una gran conexión con México desde su llegada y siempre tuvo un interés real por nuestra cultura, la gente y la vida politica y social del país.

“Amó profundamente México, estaba fascinada por su cultura y quería ayudar. Eso hay que contarlo”.

Belinda (Andrés Gar Luján)

La serie Carlota, el reto más grande de la carrera de Belinda

Belinda no duda al decirlo: Carlota es, hasta ahora, el papel más grande y exigente de su carrera.

“Nunca había hecho una serie donde el simple hecho de que se llame Carlota ya implica toda la historia de una mujer real, con un peso histórico enorme. Es una gran responsabilidad”.

Y la decisión fue inmediata. A diferencia de otros proyectos, donde analiza durante semanas, aquí dijo que sí desde el primer momento. “Es el proyecto en el que más rápido he dicho que sí en mi vida. Fue una corazonada absoluta”.

Detrás hay más de cuatro años de planeación, investigación y preparación para que esta serie vea finalmente la luz, lo que la posiciona como una de las apuestas históricas más ambiciosas en español.