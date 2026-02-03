Netflix transmitirá en vivo el concierto del regreso de BTS

Fecha y horario del concierto “BTS: El comeback en vivo: Arirang”

La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitida en vivo a más de 190 países. El disco ARIRANG, uyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur, será su primero desde la antología "Proof", de 2022.

El concierto “BTS: El comeback en vivo – Arirang” podrá verse en transmisión el próximo 21 de marzo. Según la información oficial, el show arrancará a las 5:00 de la mañana, hora del centro de México, así que los fans deberán madrugar para no perderse el esperado regreso del grupo.

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discofráfico HYBE.