Estas pruebas confirman que Nicola Peltz y Selena Gómez rompieron su amistad tras el conflicto Beckham

Estas pruebas confirman que Nicola Peltz y Selena Gómez rompieron su amistad

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y el resto de la familia Beckham se había convertido en un tema recurrente desde hace semanas, cuando el propio Brooklyn publicó un comunicado asegurando que no quería reconciliarse con sus padres, a quienes acusó de controlar las narrativas familiares y de intentar arruinar su relación con Nicola.

Nicola Peltz y Selena Gomez (Instagram/Brooklyn Beckham)

En medio de este conflicto, quedó en evidencia también la ruptura de la amistad entre Nicola Peltz y Selena Gómez, que hasta entonces había sido muy cercana y pública.

Nicola Peltz y Selena Gomez tienen el mismo tatuaje. (Instagram)

Durante años, se les podía ver juntas en numerosos viajes, compartiendo fotos en redes sociales. Su vínculo era tan fuerte que incluso tenían el mismo tatuaje, un símbolo que reforzaba su conexión.

Sin embargo, en días recientes Nicola eliminó prácticamente todas las fotografías en las que aparecía con Selena Gómez de sus redes sociales y publicó un mensaje que muchos interpretan como una despedida: "Algunas amistad vienen con fecha de caducidad".