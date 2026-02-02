Publicidad

Espectáculos

Estas pruebas confirman que Nicola Peltz y Selena Gómez rompieron su amistad tras el conflicto Beckham

Una serie de pistas sugieren que la amistad entre Selena Gómez y Nicola Peltz se enfrió y llegó a su fin, coincidiendo con el distanciamiento entre la pareja y la familia Beckham.
lun 02 febrero 2026 01:16 PM
selena-gomez-nicola-peltz.jpg
Nicola Peltz y Selena Gomez. (Getty Images)

La reciente polémica familiar de los Beckham dio un nuevo giro luego de los indicios que parecen confirmar el distanciamiento entre Brooklyn Beckham, su esposa Nicola Peltz y la cantante Selena Gómez.

Los mensajes públicos y los cambios en redes sociales alimentaron las especulaciones sobre la ruptura de la cercana relación entre la actriz y Selena.

Estas pruebas confirman que Nicola Peltz y Selena Gómez rompieron su amistad

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y el resto de la familia Beckham se había convertido en un tema recurrente desde hace semanas, cuando el propio Brooklyn publicó un comunicado asegurando que no quería reconciliarse con sus padres, a quienes acusó de controlar las narrativas familiares y de intentar arruinar su relación con Nicola.

Nicola-Peltz-Selena-Gomez
Nicola Peltz y Selena Gomez (Instagram/Brooklyn Beckham)

En medio de este conflicto, quedó en evidencia también la ruptura de la amistad entre Nicola Peltz y Selena Gómez, que hasta entonces había sido muy cercana y pública.

tatuaje-selena-gomez-nicola-peltz.jpg
Nicola Peltz y Selena Gomez tienen el mismo tatuaje. (Instagram)

Durante años, se les podía ver juntas en numerosos viajes, compartiendo fotos en redes sociales. Su vínculo era tan fuerte que incluso tenían el mismo tatuaje, un símbolo que reforzaba su conexión.

Sin embargo, en días recientes Nicola eliminó prácticamente todas las fotografías en las que aparecía con Selena Gómez de sus redes sociales y publicó un mensaje que muchos interpretan como una despedida: "Algunas amistad vienen con fecha de caducidad".

Selena Gómez, por su parte, no ha respondido públicamente al borrado digital y mantiene en su perfil las publicaciones en las que aparece junto a la actriz y Brooklyn Beckham en años anteriores, lo que ha avivado aún más los rumores sobre una fractura definitiva entre las dos celebridades.

La posible ruptura se refleja también en la ausencia tanto de Nicola y Brooklyn, como de Selena Gomez en eventos significativos: Nicola y Brooklyn no fueron a la boda de Selena Gómez con Benny Blanco, mientras que Selena no estuvo presente en la renovación de votos de Brooklyn y Nicola.

Estos gestos, junto con los cambios en redes sociales, avivaron aún más los rumores sobre una fractura definitiva entre ambas celebridades.

selena-gomez-nicola-peltz-beckham.jpeg
Nicola Peltz y Selena Gomez (Instagram)

