Estas pruebas confirman que Nicola Peltz y Selena Gómez rompieron su amistad tras el conflicto Beckham

Los mensajes públicos y los cambios en redes sociales alimentaron las especulaciones sobre la ruptura de la cercana relación entre la actriz y Selena.
Estas pruebas confirman que Nicola Peltz y Selena Gómez rompieron su amistad
El distanciamiento entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y el resto de la familia Beckham se había convertido en un tema recurrente desde hace semanas, cuando el propio Brooklyn publicó un comunicado asegurando que no quería reconciliarse con sus padres, a quienes acusó de controlar las narrativas familiares y de intentar arruinar su relación con Nicola.
En medio de este conflicto, quedó en evidencia también la ruptura de la amistad entre Nicola Peltz y Selena Gómez, que hasta entonces había sido muy cercana y pública.
Durante años, se les podía ver juntas en numerosos viajes, compartiendo fotos en redes sociales. Su vínculo era tan fuerte que incluso tenían el mismo tatuaje, un símbolo que reforzaba su conexión.
Sin embargo, en días recientes Nicola eliminó prácticamente todas las fotografías en las que aparecía con Selena Gómez de sus redes sociales y publicó un mensaje que muchos interpretan como una despedida: "Algunas amistad vienen con fecha de caducidad".
Selena Gómez, por su parte, no ha respondido públicamente al borrado digital y mantiene en su perfil las publicaciones en las que aparece junto a la actriz y Brooklyn Beckham en años anteriores, lo que ha avivado aún más los rumores sobre una fractura definitiva entre las dos celebridades.
La posible ruptura se refleja también en la ausencia tanto de Nicola y Brooklyn, como de Selena Gomez en eventos significativos: Nicola y Brooklyn no fueron a la boda de Selena Gómez con Benny Blanco, mientras que Selena no estuvo presente en la renovación de votos de Brooklyn y Nicola.
Estos gestos, junto con los cambios en redes sociales, avivaron aún más los rumores sobre una fractura definitiva entre ambas celebridades.