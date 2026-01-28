Mr Beast decidió jugar en grande al invitar a Eugenio Derbez a su nuevo reality show

¿Qué son los Beast Games y quiénes participan?

A diferencia de otros realities, Beast Games no está formado por celebridades ni influencers. Los participantes son personas comunes seleccionadas a través de convocatorias abiertas: estudiantes, trabajadores, creadores pequeños, emprendedores y personas de distintos contextos sociales y económicos. La mayoría no tiene experiencia previa en televisión ni en competencias de este nivel.

Beast Games reúne a personas comunes para competir en pruebas físicas y mentales por un premio millonario. La nueva temporada crece en escala con escenarios más grandes, dinámicas más complejas y un ritmo que no da respiro. (Instagram @beast games)

¿Cuánto dinero está en juego?

El premio principal alcanza hasta 5 millones de dólares, una de las cifras más altas vistas en un reality de competencia. A lo largo del programa, los participantes pueden ganar o perder dinero en cada reto, lo que hace que el efectivo no sea solo el premio final, sino parte constante de la presión del juego.

La narrativa gira alrededor de dos estilos, la fuerza contra inteligencia. Pero conforme avanzan los episodios, queda claro que ninguno es suficiente por sí solo. (Instagram @beastgames)

Cuando Hollywood se coló en el reality

La participación de Eugenio Derbez fue una innovación en el show. A diferencia de los concursantes, Derbez entró como invitado especial y figura externa al juego. Él mismo ha comentado que le llamó la atención el proyecto porque rompe con los formatos tradicionales de la televisión y conecta con una nueva forma de entretenimiento más directa y global. Su presencia refuerza la idea de que Beast Games ya no es solo un experimento de internet, sino un proyecto que empieza a dialogar con la industria del cine y la televisión.