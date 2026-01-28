Lo que empezó con generar videos virales en YouTube terminó convirtiéndose en uno de los realities más ambiciosos del streaming. Mr Beast, el creador más visto del mundo, vuelve con una nueva temporada de Beast Games, un proyecto que ya no se siente como “contenido”, sino como un evento global donde la competencia, el dinero y la presión se mezclan en cada episodio.
Mr Beast decidió jugar en grande al invitar a Eugenio Derbez a su nuevo reality show
¿Qué son los Beast Games y quiénes participan?
A diferencia de otros realities, Beast Games no está formado por celebridades ni influencers. Los participantes son personas comunes seleccionadas a través de convocatorias abiertas: estudiantes, trabajadores, creadores pequeños, emprendedores y personas de distintos contextos sociales y económicos. La mayoría no tiene experiencia previa en televisión ni en competencias de este nivel.
¿Cuánto dinero está en juego?
El premio principal alcanza hasta 5 millones de dólares, una de las cifras más altas vistas en un reality de competencia. A lo largo del programa, los participantes pueden ganar o perder dinero en cada reto, lo que hace que el efectivo no sea solo el premio final, sino parte constante de la presión del juego.
Cuando Hollywood se coló en el reality
La participación de Eugenio Derbez fue una innovación en el show. A diferencia de los concursantes, Derbez entró como invitado especial y figura externa al juego. Él mismo ha comentado que le llamó la atención el proyecto porque rompe con los formatos tradicionales de la televisión y conecta con una nueva forma de entretenimiento más directa y global. Su presencia refuerza la idea de que Beast Games ya no es solo un experimento de internet, sino un proyecto que empieza a dialogar con la industria del cine y la televisión.
El premio
Cada error o triunfo se traduce en miles de dólares que se pierden o se ganan. El dinero no sólo motiva, también presiona. Es lo que empuja a los participantes a tomar decisiones que cambian el rumbo del juego. Aunque hay retos físicos, el programa no favorece solo a los más fuertes. También hay pruebas de lógica, estrategia y negociación. Por eso, los participantes que avanzan no son necesariamente los más atléticos, sino los que saben adaptarse rápido, leer a los demás y tomar decisiones inteligentes en momentos clave.
Beast Games no trata solo de retos extremos, sino de personas comunes tomando decisiones que pueden cambiarles la vida. Con premios millonarios, participantes reales y un formato que mezcla internet y televisión, el show confirma que el entretenimiento ya no se entiende desde una sola pantalla.