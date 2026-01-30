Platicamos con Kakalo y Andrés Obregón sobre su nuevo sencillo

No cabe duda. Kakalo y Andrés Obregón son dos de las grandes promesas de la música en nuestro país. Kakalo, originario de Hermosillo, es la mente detrás de la composición de algunas de las canciones de Carin León, Christian Nodal, Natanael Cano y Pepe Aguilar, y actualmente está trabajando en su segundo álbum de estudio, del cual forma parte “Sobre la marcha”, que interpreta junto a Andrés, originario de León, que ha tenido un boom impresionante durante los últimos años.
Platicamos con los dos músicos sobre su inspiración para la canción, su proceso y sobre lo que podemos esperar.