Platicamos con Kakalo y Andrés Obregón sobre su nuevo sencillo

Kakalo y Andrés Obregón nos platican de su nueva canción, “Sobre la marcha”

La idea de colaborar juntos nace de un lugar de naturalidad y admiración mutua. “Yo conocí el trabajo de Andrés a través de TikTok”, cuenta Kakalo, “me gustaba mucho su contenido, muy original. Entonces, yo hice un casting de composición para mi álbum y entre los autores que propusieron, me dijeron Andrés Obregón y dije sí, yo tengo que hacer algo con él. Entonces, nos conocimos para empezar a trabajar y componer”, agrega.

"Sobre la marcha", la nueva canción de Kakalo con Andrés Obregón (Cortesía )

Este proyecto también estuvo a cargo del productor Andrés Chano, quien participó en la composición y realización de la canción. “Es una de mis favoritas del disco”, dice Kakalo, “es un honor que se haya unido Andrés. Es de esas veces que todo se alínea y todo sale bien”.

Aunque componer una canción con más de una persona puede sonar complicado, para ellos fue bastante sencillo. “Es muy padre porque cada quien va proponiendo ideas y platicando experiencias por las que han vivido y así es como poco a poco va saliendo la canción”, añade Andrés.