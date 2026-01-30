Publicidad

Espectáculos

Platicamos con Kakalo y Andrés Obregón sobre su nuevo sencillo

Después de meses de trabajo, los cantautores anuncian su nueva canción, “Sobre la marcha”.
vie 30 enero 2026 02:15 PM
Andrés Obregón y Kakalo (Cortesía )

No cabe duda. Kakalo y Andrés Obregón son dos de las grandes promesas de la música en nuestro país. Kakalo, originario de Hermosillo, es la mente detrás de la composición de algunas de las canciones de Carin León, Christian Nodal, Natanael Cano y Pepe Aguilar, y actualmente está trabajando en su segundo álbum de estudio, del cual forma parte “Sobre la marcha”, que interpreta junto a Andrés, originario de León, que ha tenido un boom impresionante durante los últimos años.

Platicamos con los dos músicos sobre su inspiración para la canción, su proceso y sobre lo que podemos esperar.

Kakalo y Andrés Obregón nos platican de su nueva canción, “Sobre la marcha”

La idea de colaborar juntos nace de un lugar de naturalidad y admiración mutua. “Yo conocí el trabajo de Andrés a través de TikTok”, cuenta Kakalo, “me gustaba mucho su contenido, muy original. Entonces, yo hice un casting de composición para mi álbum y entre los autores que propusieron, me dijeron Andrés Obregón y dije sí, yo tengo que hacer algo con él. Entonces, nos conocimos para empezar a trabajar y componer”, agrega.

"Sobre la marcha", la nueva canción de Kakalo con Andrés Obregón (Cortesía )

Este proyecto también estuvo a cargo del productor Andrés Chano, quien participó en la composición y realización de la canción. “Es una de mis favoritas del disco”, dice Kakalo, “es un honor que se haya unido Andrés. Es de esas veces que todo se alínea y todo sale bien”.

Aunque componer una canción con más de una persona puede sonar complicado, para ellos fue bastante sencillo. “Es muy padre porque cada quien va proponiendo ideas y platicando experiencias por las que han vivido y así es como poco a poco va saliendo la canción”, añade Andrés.

Cuando les preguntamos de qué trataba la canción o qué nos podían adelantar, no pudieron contener la sonrisa. “Yo creo que los tres hemos sido unos migajeros”, dice Kakalo entre risas, “se sitúa en una relación en la que una de las partes ya no está totalmente comprometido y ya no está poniéndole las las mismas ganas, y la otra parte le está diciendo que vale la pena arriesgarse”. En cuanto a un adelanto, Kakalo nos dice una de sus frases favoritas de la canción: “Sé que tienes muchas ganas de comerte el mundo. ¿Quién dijo que no podemos cocinarlo juntos?"

El sencillo sale el 29 de enero (Cortesía )

En cuanto a futuras colaboraciones, ambos dijeron que les encantaría seguir trabajando juntos (y ambos estuvieron de acuerdo que ojalá sea para un disco de Andrés).

Vas a poder escuchar “Sobre la marcha” a partir del 29 de enero en todas las plataformas.

