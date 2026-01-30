La noticia del fallecimiento de Pedro Torres , productor clave en la televisión mexicana, conmovió al mundo del espectáculo, y entre los mensajes de despedida más sentidos estuvo el de Lucía Méndez, su exesposa y madre de su hijo.
Lucía Méndez despide a Pedro Torres con un emotivo homenaje: “El hombre que me dio el regalo más grande”
La actriz recurrió a Instagram para rendir un homenaje personal y lleno de cariño, compartiendo dos fotografías: una de Torres en solitario y otra de los tres juntos, recordando los años en que fueron pareja y la familia que construyeron.
Junto a las imágenes, Méndez escribió: “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas".
En su mensaje, la actriz no solo recordó la figura de Torres como profesional, sino también como el hombre que dejó una huella profunda en su vida personal.
La historia de Lucía Méndez y Pedro Torres
La historia de Lucía Méndez y Pedro Torres comenzó a finales de los años 80, cuando ambos ya tenían carreras consolidadas en el medio artístico. Pedro Torres trabajaba en videoclips y campañas publicitarias para artistas como Luis Miguel y Juan Gabriel, mientras Lucía Méndez brillaba en telenovelas como Tú o nadie y El extraño retorno de Diana Salazar.
Su relación sentimental, que se prolongó varios años, tuvo como fruto a su hijo Pedro Antonio, quien se convirtió en el vínculo más fuerte entre ellos. Aunque su romance terminó en 1996, nunca perdió la cercanía ni el respeto mutuo, especialmente por la crianza de su hijo.