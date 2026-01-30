Lucía Méndez despide a Pedro Torres con un emotivo homenaje: “El hombre que me dio el regalo más grande”

Lucía Méndez despide a Pedro Torres con un emotivo homenaje

La actriz recurrió a Instagram para rendir un homenaje personal y lleno de cariño, compartiendo dos fotografías: una de Torres en solitario y otra de los tres juntos, recordando los años en que fueron pareja y la familia que construyeron.

Junto a las imágenes, Méndez escribió: “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas".

En su mensaje, la actriz no solo recordó la figura de Torres como profesional, sino también como el hombre que dejó una huella profunda en su vida personal.Lucía Méndez despide a Pedro Torres con un emotivo homenaje