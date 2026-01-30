Los inolvidables videos musicales que dirigió Pedro Torres

La industria del entretenimiento mexicana despide a una de sus figuras más importantes: Pedro Torres. Productor y director visionario, fue responsable de algunos de los videos más emblemáticos del pop latino de los años noventa.
Su mirada cinematográfica transformó la manera de contar historias a través de la música y elevó el video musical a un nuevo nivel. Hoy, su legado permanece en imágenes que definieron una época y en una estética que todavía se reconoce como referente. Aquí recordamos algunos de sus videoclips más emblemáticos.
Los mejores videos dirigidos por Pedro Torres
"La incondicional" de Luis Miguel (1988)
Un cortometraje ambientado en un colegio militar donde Luis Miguel interpreta a un cadete que vive un amor imposible. El video marcó un antes y un después tanto en la carrera de Luis Miguel como en la de Pedro Torres; es considerado uno de los videoclips más icónicos en la historia de la música latina.
"Cómo es posible que a mi lado" de Luis Miguel (1996)
Si los noventas fueran un videoclip, sin duda sería este. Con pantalla verde y todos los efectos visuales que te puedas imaginar, sin duda es otro de los videos más icónicos de la dupla creativa de Luis Miguel y Pedro Torres.
"Contigo en la distancia" de Luis Miguel (1992)
Al igual que la canción, este videoclip es elegante y emotivo, y demuestra la gran versatilidad que ambos tenían para adaptarse al mood de cada proyecto.
"Cuando calienta el sol" de Luis Miguel (1987)
Un Luis Miguel de 17 años en Acapulco con una carrera que comenzaba a estallar. Este es otro de los videoclips más icónicos de la carrera de ambos.
Al momento de la grabación Luis Miguel era novio de Lucía Méndez, sin embargo, durante el rodaje ella se enamoró perdidamente de Pedro y ese fue el comienzo de su relación de dos años, de la cual tuvieron a su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez.
“No sé tú” de Luis Miguel (1992)
Otro ejemplo de esa increíble elegancia y sensibilidad con la que Pedro capturaba los boleros de Luis Miguel. Para esta ocasión, el videoclip fue filmado en Miami, en donde "el sol" interpreta la canción con una gran orquesta.
“Que seas feliz” de Luis Miguel (2004)
Esta canción forma parte del álbum México en la piel y el videoclip fue filmado en la Hacienda San José del Refugio en Amatitán, Jalisco. Es protagonizado por el cantante junto a la actriz Yadhira Carrillo.
“El viajero” de Luis Miguel (2004)
Esta es la primera canción del álbum México en la piel. El videoclip es una oda a México y todo lo que ofrece: sus paisajes, su comida, su gente y más.
“Azul” de Cristian Castro (2001)
Si algo sabía hacer Pedro era que con tan solo ver uno de sus videoclips te dieran ganas de salir a bailar, y el de "Azul" no fue la excepción. Fue filmado en South Beach, Florida, y desde que salió fue un éxito total.
“La chica de humo” de Emmanuel (1989)
Grabado en Televisa Ciudad de México, este fue considerado como una de las primeras grandes superproducciones de videos musicales en México. Muestra a una mujer bailando intensamente frente a la banda mientras Emmanuel actúa en vivo. Sin duda, otro clásico.
“Solo” de Emmanuel (1986)
Lluvia falsa, amor y desamor, así como efectos visuales súper adelantados para la época son algunos de los elementos que Pedro Torres utiliza en este videoclip, donde apenas comenzaba a catapultar tanto su carrera como la de Emmanuel.
“Un alma en pena” de Lucía Méndez (1988)
Compuesta por Juan Gabriel e interpretada por la en ese entonces pareja de Pedro, Lucía Méndez, este videoclip formaba parte de la exitosa novela El extraño retorno de Diana Salazar.
“Te soñé Tlaxcala” de Carlos Rivera (2022)
Cuando Carlos Rivera quiso crear un videoclip que fuera una carta de amor y homenaje a su estado natal para promover el turismo y tradiciones, no dudó en acudir al gran Pedro Torres para dirigirlo.
Grabado con 500 voluntarios, el material resalta la riqueza cultural, los tapetes de aserrín, los huehues y paisajes locales de forma impecable.
“El último adiós” de Paulina Rubio (2000)
Sin duda una versión más atrevida del trabajo de Pedro. En este videoclip, Paulina estaba en el peak de su carrera y lo vemos en esta enorme producción de uno de sus éxitos más grandes.
También trabajó con otros artistas como Mijares, Julio Iglesias, Pandora, Amanda Miguel y más.