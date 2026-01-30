Los inolvidables videos musicales que dirigió Pedro Torres

Los mejores videos dirigidos por Pedro Torres

"La incondicional" de Luis Miguel (1988)

Un cortometraje ambientado en un colegio militar donde Luis Miguel interpreta a un cadete que vive un amor imposible. El video marcó un antes y un después tanto en la carrera de Luis Miguel como en la de Pedro Torres; es considerado uno de los videoclips más icónicos en la historia de la música latina.



"Cómo es posible que a mi lado" de Luis Miguel (1996)

Si los noventas fueran un videoclip, sin duda sería este. Con pantalla verde y todos los efectos visuales que te puedas imaginar, sin duda es otro de los videos más icónicos de la dupla creativa de Luis Miguel y Pedro Torres.

"Cómo es posible que a mi lado" de Luis Miguel, videoclip dirigido por Pedro Torres

"Contigo en la distancia" de Luis Miguel (1992)

Al igual que la canción, este videoclip es elegante y emotivo, y demuestra la gran versatilidad que ambos tenían para adaptarse al mood de cada proyecto.

"Cuando calienta el sol" de Luis Miguel (1987)

Un Luis Miguel de 17 años en Acapulco con una carrera que comenzaba a estallar. Este es otro de los videoclips más icónicos de la carrera de ambos.

Al momento de la grabación Luis Miguel era novio de Lucía Méndez, sin embargo, durante el rodaje ella se enamoró perdidamente de Pedro y ese fue el comienzo de su relación de dos años, de la cual tuvieron a su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez.

"Cuando calienta el sol" de Luis Miguel, videoclip dirigido por Pedro Torres

“No sé tú” de Luis Miguel (1992)

Otro ejemplo de esa increíble elegancia y sensibilidad con la que Pedro capturaba los boleros de Luis Miguel. Para esta ocasión, el videoclip fue filmado en Miami, en donde "el sol" interpreta la canción con una gran orquesta.

“Que seas feliz” de Luis Miguel (2004)

Esta canción forma parte del álbum México en la piel y el videoclip fue filmado en la Hacienda San José del Refugio en Amatitán, Jalisco. Es protagonizado por el cantante junto a la actriz Yadhira Carrillo.





“El viajero” de Luis Miguel (2004)

Esta es la primera canción del álbum México en la piel. El videoclip es una oda a México y todo lo que ofrece: sus paisajes, su comida, su gente y más.