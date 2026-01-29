Publicidad

Espectáculos

Video de Paris Jackson escuchando a Christian Nodal conquista las redes sociales

Un video compartido por Paris Jackson en redes sociales, donde aparece escuchando un tema de Christian Nodal, se volvió viral y provocó sorpresa.
jue 29 enero 2026 01:53 PM
paris-jackson-christian-nodal.jpg
Paris Jackson y Christian Nodal (Getty Images)

Paris Jackson, hija del legendario Rey del Pop Michael Jackson, se volvió tendencia en redes sociales en México tras publicar un video en sus stories de Instagram en el que se le ve escuchando una canción de Christian Nodal.

El clip generó reacciones diversas y puso de nuevo en el foco mediático tanto al regional mexicano como al gusto musical de una figura internacional.

Video de Paris Jackson escuchando a Christian Nodal conquista las redes sociales

En el video, que rápidamente se viralizó, Paris aparece manejando su coche por un paisaje árido, acompañada de sus mascotas y con un look vaquero, mientras de fondo suena Aquí abajo, uno de los temas más populares de Nodal, lanzado en 2020 como parte de su álbum Ayayay!.

La publicación sorprendió a muchos usuarios, no solo por el contraste entre la figura de Jackson, vinculada al pop mundial, y la música regional mexicana, sino también porque pocos conocían que la joven artista era fan de Nodal.

@wow.ricky Paris jackson escuchando a nodal es todo lo que está bien . #parisjackson #christiannodal #music #goodmorning ♬ sonido original - Wow Ricky

En junio de 2024, Paris comentó en una entrevista con medios españoles que escucha música en español y que Christian Nodal es su cantante favorito, aunque en ese momento hubo una confusión sobre la pregunta que le hicieron y luego aclaró que también conoce otros artistas como Rosalía.

¿Qué opina Christian Nodal sobre que Paris Jackson escuche su música?

Las reacciones en redes no se hicieron esperar: algunos aplaudieron su gusto musical y su estilo, mientras que otros etiquetaron a Nodal y a su esposa, Ángela Aguilar, para que vieran el video.

Entre los comentarios destacaron frases como “sabe de buena música” o “la música de Nodal cruza fronteras”, reflejando orgullo por la difusión del regional mexicano.

christian-nodal-cumpleaños.jpg
Christian Nodal (Instagram)

Hasta ahora, Christian Nodal no se han pronunciado sobre el video viral, que se ha convertido en uno de los temas más comentados del día.

