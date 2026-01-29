Video de Paris Jackson escuchando a Christian Nodal conquista las redes sociales
En el video, que rápidamente se viralizó, Paris aparece manejando su coche por un paisaje árido, acompañada de sus mascotas y con un look vaquero, mientras de fondo suena Aquí abajo, uno de los temas más populares de Nodal, lanzado en 2020 como parte de su álbum Ayayay!.
La publicación sorprendió a muchos usuarios, no solo por el contraste entre la figura de Jackson, vinculada al pop mundial, y la música regional mexicana, sino también porque pocos conocían que la joven artista era fan de Nodal.
En junio de 2024, Paris comentó en una entrevista con medios españoles que escucha música en español y que Christian Nodal es su cantante favorito, aunque en ese momento hubo una confusión sobre la pregunta que le hicieron y luego aclaró que también conoce otros artistas como Rosalía.