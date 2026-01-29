Oliver Laxe, director de la nominada al Oscar 'Sirat', está en la mira por un comentario controversial sobre Brasil

Oliver Laxe, el director gallego detrás de Sirat, nominada a dos premios Oscar (Mejor Película Internacional y Mejor Sonido), se ha visto envuelto en una polémica que ha opacado la buena crítica que recibió el filme.

Durante una entrevista en el programa español La Revuelta, el cineasta hizo comentarios sobre los miembros brasileños de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuya cinta El Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, compite directamente con Sirat en la categoría internacional.

Al hablar de la competencia, Laxe afirmó, entre risas, que en la Academia hay "un mogollón" (un montón) de brasileños. "Y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas”. Posteriormente añadió: “Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y votan todos por ellos”.

Aunque también señaló que la película es muy buena y que su equipo es brillante, la frase fue interpretada por muchos como una generalización que minimiza la calidad del cine brasileño.