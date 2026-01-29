Publicidad

Espectáculos

Oliver Laxe, director de la nominada al Oscar 'Sirat', está en la mira por un comentario controversial sobre Brasil

Una declaración sobre la película 'El agente secreto' y la Academia bastó para provocar reacciones en redes y abrir un debate sobre nacionalismo, sensibilidad y premios.
jue 29 enero 2026 10:54 AM
Oliver-Laxe
Sirat no está siendo bien recibida por el público latinoamericano después de las declaraciones del director. (Getty Images)

Oliver Laxe, el director gallego detrás de Sirat, nominada a dos premios Oscar (Mejor Película Internacional y Mejor Sonido), se ha visto envuelto en una polémica que ha opacado la buena crítica que recibió el filme.

Durante una entrevista en el programa español La Revuelta, el cineasta hizo comentarios sobre los miembros brasileños de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuya cinta El Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, compite directamente con Sirat en la categoría internacional.

Al hablar de la competencia, Laxe afirmó, entre risas, que en la Academia hay "un mogollón" (un montón) de brasileños. "Y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas”. Posteriormente añadió: “Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y votan todos por ellos”.
Aunque también señaló que la película es muy buena y que su equipo es brillante, la frase fue interpretada por muchos como una generalización que minimiza la calidad del cine brasileño.

Reacciones y críticas en redes contra

Oliver Laxe, director de la nominada al Oscar 'Sirat'

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, especialmente entre usuarios brasileños, quienes consideraron el comentario una falta de respeto tanto hacia la cinematografía de su país como hacia El Agente Secreto, cinta que ha sido aclamada internacionalmente, que obtuvo varias nominaciones e incluso ya ha adquirido galardones durante la temporada de premios.

Debido a que Laxe no cuenta con perfiles personales activos en redes sociales, las críticas se dirigieron a las cuentas oficiales de Sirat, donde aparecieron comentarios en portugués, emojis de la bandera de Brasil y mensajes exigiendo respeto hacia la producción brasileña. Entre los comentarios se leyeron frases como “respeten nuestro cine”, alusiones irónicas a la comparación con un zapato y también críticas negativas hacia el filme español.

La controversia fue especialmente visible en plataformas donde cineastas, periodistas y cinéfilos compartieron posturas diversas sobre la situación y sobre la manera en la que el director expresó sus comentarios.

Oliver-Laxe
Oliver Laxe también dio su punto de vista sobre las otras películas nominadas a Mejor Película Internacional. (Getty Images)

La presencia de Latinoamerica en los Oscar 2026

El comentario de Laxe ocurre en un momento de fuerte presencia latinoamericana en premios internacionales. El Agente Secreto, la película de Brasil con varias nominaciones, incluida Mejor Película, ha sido celebrada por su propuesta cinematográfica y su impacto cultural, consolidándose como uno de los títulos más fuertes de la temporada.

Además, este episodio ha recordado otras controversias surgidas en ediciones recientes de premios, como las declaraciones de Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, que también generaron debate en torno a la representación y al discurso sobre las comunidades latinoamericanas dentro de la industria cinematográfica global. Casos como estos evidencian lo delicado que resulta el lenguaje público durante las campañas de premios, donde cualquier comentario puede amplificarse y resignificarse rápidamente.

Oliver-Laxe-Cannes
Sirat ganó el Premio del Jurado en Cannes. (Getty Images)

Hasta el momento, Oliver Laxe no ha emitido una declaración oficial para aclarar sus palabras ni ha ofrecido una disculpa pública. La polémica se ha mantenido principalmente en el terreno de las reacciones mediáticas y en redes sociales.

En plena temporada de premios, el episodio suma un nuevo elemento al debate sobre cómo las declaraciones de cineastas pueden influir en la percepción de sus obras y en las relaciones entre distintas comunidades cinematográficas internacionales.

