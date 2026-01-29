Bridgerton se ha convertido en una de las series más icónicas de Netflix: sus historias de amor que han conquistado a millones alrededor del mundo. Hoy, el fenómeno regresa a las pantallas con más bailes, drama y romance al estilo regency británico, y hay cinco puntos importantes que la vuelven una temporada especial.
Bridgerton se estrena hoy: 5 cosas que debes saber sobre la nueva temporada
1. El estreno de Bridgerton 4 estará dividido en dos partes
La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes en Netflix, la primera se estrenó este 29 de enero con los primeros cuatro episodios, y la parte 2 llegará a la pantalla el 26 de febrero para poner punto final a la historia de Benedict en ocho capítulos en total.
Los títulos de todos los episodios de la temporada fueron revelados por Netflix con anticipación: "The Waltz", "Time Transfixed", "The Field Next to the Other Road" y "An Offer from a Gentleman". En un mes, "Yes or No", "The Passing Winter", "The Beyond" y "Dance in the Country" estarán disponibles.
2. Sophie es coreana en la serie, pero no en el libro
La cuarta temporada adapta uno de los libros más queridos de la saga de Julia Quinn, "An Offer From a Gentleman", en el que se relata la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek (en el libro original, el interés amoroso de Benedict se llama Sophie Beckett).
La actriz que interpreta a Sophie en la serie, Yerin Ha, fue uno de los motivos principales por los cuales decidieron cambiar la identidad del personaje. Cando Yerin pasó el casting para protagonizar esta temporada, el equipo de producción tomó la decisión creativa de hacerle honor a su nacionalidad coreana y cambiar el apellido del personaje, dejando su historia tal cual como en el libro pero haciendo cambios importantes a su identidad cultural.
3. Esta temporada está inspirada en Cenicienta
La trama de esta temporada de Bridgerton parte de un encuentro que ambos tuvieron durante un baile de máscaras. Sophie, la mucama de una familia que forma parte de la alta sociedad británica de la altura de los Bridgerton, decide escaparse una noche para vivir la euforia de un baile, mismo en el que Benedict queda flechado por ella.
Sophie obtiene el apodo de "la dama de plata" debido a su belleza y misterio, lo que lleva a Benedict a buscarla por meses tras su encuentro de una noche.
Entre los nuevos personajes, hay una actriz en particular que destaca por su paso en otra franquicia británica importante en la cultura pop.
4. Si eres fan de Harry Potter, posiblemente reconozcas a Lady Araminta Gun
Una de las nuevas adiciones a los personajes de Bridgerton es la familia Penwood, encabezada por la viuda del Conde de Penwood, Lady Araminta Gun. Ella y sus hijas, Rosamund y Posy, forman parte de una de las familias más influyentes de la sociedad británica, y también son quienes emplean a Sophie Baek como su mucama.
Lady Araminta será clave para la historia de Sophie y Benedict, pues su objetivo principal es lograr casar a su hija Rosamund con el único soltero elegible de la familia Bridgerton. Aunque sea la villana hoy, su cara saltó a la fama por primera vez en 2005 como el primer amor de Harry Potter: la actriz que dará vida a Lady Araminta es Katie Leung, quien interpreta a la icónica Cho Chang de la saga de Harry Potter.
5. Podrás escuchar música de Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Coldplay en esta temporada de Bridgerton
Uno de los elementos más icónicos de la serie Bridgerton son sus covers instrumentales de canciones pop traducidas al universo Bridgerton. Cada temporada tiene sus melodías características y esta no será la excepción: contará con grandes canciones como parte de su repertorio musical.
Tan sólo en la primera parte de la temporada escucharemos "Life in Technicolor" de Coldplay, "DJ Got Us Fallin' In Love" de Usher, "Never Let You Go" de Third Eye Blind, "Enchanted" de Taylor Swift, "All I Wanted" de Paramore y "bad idea right?" de Olivia Rodrigo.
La serie regresa después de casi dos años de pausa, prometiendo una nueva historia de amor que tendrá a todo el mundo suspirando.