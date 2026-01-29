Bridgerton se estrena hoy: 5 cosas que debes saber sobre la nueva temporada

1. El estreno de Bridgerton 4 estará dividido en dos partes

La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes en Netflix, la primera se estrenó este 29 de enero con los primeros cuatro episodios, y la parte 2 llegará a la pantalla el 26 de febrero para poner punto final a la historia de Benedict en ocho capítulos en total.

Los títulos de todos los episodios de la temporada fueron revelados por Netflix con anticipación: "The Waltz", "Time Transfixed", "The Field Next to the Other Road" y "An Offer from a Gentleman". En un mes, "Yes or No", "The Passing Winter", "The Beyond" y "Dance in the Country" estarán disponibles.

Este es el cartel oficial para la cuarta temporada de Bridgerton. (Instagram - @bridgertonnetflix)

2. Sophie es coreana en la serie, pero no en el libro

La cuarta temporada adapta uno de los libros más queridos de la saga de Julia Quinn, "An Offer From a Gentleman", en el que se relata la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek (en el libro original, el interés amoroso de Benedict se llama Sophie Beckett).

La actriz que interpreta a Sophie en la serie, Yerin Ha, fue uno de los motivos principales por los cuales decidieron cambiar la identidad del personaje. Cando Yerin pasó el casting para protagonizar esta temporada, el equipo de producción tomó la decisión creativa de hacerle honor a su nacionalidad coreana y cambiar el apellido del personaje, dejando su historia tal cual como en el libro pero haciendo cambios importantes a su identidad cultural.

PARIS, FRANCE - MARCH 11: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Yerin Ha attends the Chanel Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show as part of Paris Fashion Week at Grand Palais on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

3. Esta temporada está inspirada en Cenicienta

La trama de esta temporada de Bridgerton parte de un encuentro que ambos tuvieron durante un baile de máscaras. Sophie, la mucama de una familia que forma parte de la alta sociedad británica de la altura de los Bridgerton, decide escaparse una noche para vivir la euforia de un baile, mismo en el que Benedict queda flechado por ella.

Sophie obtiene el apodo de "la dama de plata" debido a su belleza y misterio, lo que lleva a Benedict a buscarla por meses tras su encuentro de una noche.

La cuarta temporada nos contará la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Beckett. (Instagram - @bridgertonnetflix)

Entre los nuevos personajes, hay una actriz en particular que destaca por su paso en otra franquicia británica importante en la cultura pop.