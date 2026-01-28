Revelan el motivo detrás del misterioso retiro de Adela Noriega de la actuación

La verdadera razón del retiro de Adela Noriega

De acuerdo con declaraciones recientes del actor Alejandro Tommasi, quien compartió anécdotas sobre su trabajo junto a Adela Noriega, la actriz decidió alejarse de los reflectores por motivos personales. Tommasi destacó que Noriega era una figura muy reservada, querida detrás de cámaras y una de las máximas representantes de las telenovelas televisivas.

Según el actor, la protagonista de producciones como El privilegio de amar y Fuego en la sangre decidió poner su carrera en pausa para priorizar el cuidado de sus hijos y llevar una vida más tranquila fuera de la atención pública, información que nunca antes se había revelado.

Adela Noriega (Cuartoscuro)

“La quería mucho la cámara, era una actriz de televisión. Nunca hizo teatro, nunca hizo cine, es una actriz específicamente de televisión”, afirmó.

“De repente se ausenta por razones que desconocemos o que algunos sabemos que por sus hijos y todo esto se tuvo que ir”, comentó.



Alejandro Tommasi agregó, que desde su punto de vista, la actriz tomó una decisión válida y pensando en su bienestar.

“Pienso que está muy tranquila, que es una mujer que hizo lo que quería hacer”, señaló. “No quiso tal vez personajes de señora y es válido”, agregó.