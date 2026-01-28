Adela Noriega, una de las actrices más emblemáticas de las telenovelas mexicanas, vuelve a ser tema de conversación. Tras casi dos décadas alejada de la vida pública, surgen nuevas declaraciones sobre los motivos de su retiro.
Revelan el motivo detrás del misterioso retiro de Adela Noriega de la actuación
De acuerdo con declaraciones recientes del actor Alejandro Tommasi, quien compartió anécdotas sobre su trabajo junto a Adela Noriega, la actriz decidió alejarse de los reflectores por motivos personales. Tommasi destacó que Noriega era una figura muy reservada, querida detrás de cámaras y una de las máximas representantes de las telenovelas televisivas.
Según el actor, la protagonista de producciones como El privilegio de amar y Fuego en la sangre decidió poner su carrera en pausa para priorizar el cuidado de sus hijos y llevar una vida más tranquila fuera de la atención pública, información que nunca antes se había revelado.
“La quería mucho la cámara, era una actriz de televisión. Nunca hizo teatro, nunca hizo cine, es una actriz específicamente de televisión”, afirmó.
“De repente se ausenta por razones que desconocemos o que algunos sabemos que por sus hijos y todo esto se tuvo que ir”, comentó.
Alejandro Tommasi agregó, que desde su punto de vista, la actriz tomó una decisión válida y pensando en su bienestar.
“Pienso que está muy tranquila, que es una mujer que hizo lo que quería hacer”, señaló. “No quiso tal vez personajes de señora y es válido”, agregó.
José Alberto “El Güero” Castro, habla de la posibilidad de traer de vuelta a Adela Noriega
Pese a su retiro, la industria continúa mostrando interés en Noriega. El productor José Alberto “El Güero” Castro ha expresado públicamente su deseo de verla de nuevo en una producción.
Para El Güero” Castro, la figura de Noriega sigue teniendo un peso significativo en el género de la telenovela, incluso después de casi 20 años fuera de la vida pública.
José Alberto Castro señaló en una reciente entrevista con De Primera Mano, que ha intentado contactar a la actriz con la intención de traerla de regreso.
“Alguna vez he intentado y buscado, pero no he encontrado. A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella”, expresó.