La familia del legendario actor Bruce Willis reveló nuevos detalles sobre su batalla contra la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la personalidad, el lenguaje y el comportamiento, y para la cual no existe una cura.
Esposa de Bruce Willis revela que el actor no sabe que padece demencia
En una reciente entrevista, su esposa, Emma Heming Willis, explicó que el actor no es consciente de que padece esta condición debido a un fenómeno neurológico conocido como anosognosia, que impide a las personas reconocer los propios síntomas de una enfermedad cerebral.
Esta condición significa que, aunque Bruce fue diagnosticado con demencia en 2023, el actor nunca ha “conectado los puntos” ni comprendido la magnitud de su diagnóstico, algo que su esposa describe como a la vez “una bendición y una maldición”.
"Estoy feliz de que no lo sepa. La gente suele pensar que es negación, pero en realidad es parte de la enfermedad. El cerebro está cambiando”, explicó Emma Heming en entrevista para People.
Emma Heming Willis destacó que, pese a las dificultades que presenta la enfermedad, su esposo mantiene momentos de humor, cariño y lucidez intermitente, lo que les permite disfrutar de instantes de normalidad familiar.
“El cerebro está cambiando, y a veces eso significa que Bruce no se da cuenta de lo que sucede, pero seguimos encontrando maneras de mantener la alegría en su vida”, señaló.
Emma Hemming, la cuidadora principal de Bruce Willis
La demencia frontotemporal fue confirmada después de que al actor fuera diagnóstico primeramente con afasia, que forzó su retiro de la actuación en 2022.
Desde entonces, Emma Heming ha asumido el papel de cuidadora principal, adaptando la vida familiar para acompañar a Willis en esta etapa.
Por otra parte, Emma Heming ha enfatizado que, a pesar de las dificultades, la familia busca mantener la fortaleza y la unidad.
“Bruce siempre ha sido un hombre de humor y espíritu inquebrantable. Aunque su mente está cambiando, seguimos creando momentos significativos y recordándole, a nuestra manera, cuánto lo amamos”, concluyó.