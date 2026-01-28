Esposa de Bruce Willis revela que el actor no sabe que padece demencia

En una reciente entrevista, su esposa, Emma Heming Willis, explicó que el actor no es consciente de que padece esta condición debido a un fenómeno neurológico conocido como anosognosia, que impide a las personas reconocer los propios síntomas de una enfermedad cerebral.

Esta condición significa que, aunque Bruce fue diagnosticado con demencia en 2023, el actor nunca ha “conectado los puntos” ni comprendido la magnitud de su diagnóstico, algo que su esposa describe como a la vez “una bendición y una maldición”.

Bruce Willis padece de afasia y demencia frontotemporal, fue diagnosticado en 2022. (Getty Images)

"Estoy feliz de que no lo sepa. La gente suele pensar que es negación, pero en realidad es parte de la enfermedad. El cerebro está cambiando”, explicó Emma Heming en entrevista para People.

Emma Heming Willis destacó que, pese a las dificultades que presenta la enfermedad, su esposo mantiene momentos de humor, cariño y lucidez intermitente, lo que les permite disfrutar de instantes de normalidad familiar.

“El cerebro está cambiando, y a veces eso significa que Bruce no se da cuenta de lo que sucede, pero seguimos encontrando maneras de mantener la alegría en su vida”, señaló.