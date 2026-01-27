Eva Longoria: de ‘esposa desesperada’ a directora esperanzada; trabaja con Kim Kardashian en su próxima película

Quién habría imaginado que “la prieta fea” de su familia alcanzaría la fama internacional convertida en una “esposa desesperada” para, finalmente, conquistar Hollywood como una de las estrellas de mayor impacto a nivel global y que ahora es una directora “esperanzada”.
Decimos esto porque en su nueva película detrás de la cámara, Eva Longoria trabajará con Kim Kardashian, quien podrá haber reprobado una vez más el examen de Leyes, pero no cesa en sus intentos por convertirse en actriz (incluso si su más reciente proyecto, una serie sobre abogadas, fue destrozado por la crítica; aunque aparentemente amado por cierto sector del público) y ahora cuenta con el respaldo de Eva para dar un nuevo paso.
Eva Longoria dirigirá a Kim Kardashian en su nueva película 'The Fifth Wheel'
The Fifth Wheel es el título de la nueva película que dirige Eva Longoria en la que trabaja con Kim Kardashian, como estrella principal. Se trata de una comedia producida por Netflix.
La historia, anunciada en 2025, sigue a una mujer común que, tras una experiencia inesperada, se ve obligada a reinventarse en un entorno que combina sátira social, ambición y poder mediático.
Este día, Eva compartió las primeras imágenes del rodaje, un proyecto que representa para ella la continuidad de su interés por narrativas femeninas contemporáneas; mientras que para Kim representa otro proyecto estratégico que le permita legitimar su presencia en el cine, bajo la guía de una directora que entiende tanto los mecanismos de la industria como el peso (y el precio) de la fama.
Además de Kim Kardashian, también actúan Nikki Glaser, Fortune Feimster y Brenda Song.
Eva Longoria, ‘la prieta fea’ que conquistó Hollywood
A principios del siglo 21, Eva Longoria fue el rostro de una era de la televisión estadounidense que unía glamour, comedia ácida y éxito internacional gracias al despegue que representó para su carrera la serie Desperate Housewives.
Sin embargo, la ambición de Eva no se limitó a ser una estrella de la pantalla chica y, más tarde, supo cómo convertirse en creadora, productora y directora con una idea en la mente muy clara: contar historias con identidad, que apostaban al éxito comercial y tuviera una mirada propia: la de una artista con raíces mexicanas y veterana de la industria que sabe cómo navegar entre los sets de cine y televisión, las alfombra rojas y las redes sociales.
“Mis tres hermanas eran rubias. Y yo era la única que nació con cabello negro, piel oscura, ojos oscuros. Mis hermanas tienen unos hermosos ojos color avellana. Mi mamá es güera, blanca; la llaman ‘tía güera’ porque tiene la piel muy clara. Y así crecí como ‘la prieta fea’”, recordó Eva al participar en el podcast Not Skinny But Not Fat, en 2023.
“La gente se acercaba a mi mamá y le decía: ‘Tus hijas son tan hermosas. ¿Y ella quién es?’. Y yo decía: ‘Soy una de ellas. Así que no era ‘la guapa’. Crecí sin serlo. Así que, de joven, tomé la decisión consciente de ser ‘la graciosa’. Y creo que eso ha influido en mi personalidad”, explicó la actriz, quien tiene años como una de las voceras globales de L’Oreal. Situación que sus hermanas siguen cuestionando hasta la fecha, según contó.
Más allá de su carrera como actriz, Eva Longoria comenzó a producir y dirigir desde sus años en la televisión. Desde la serie Devious Maids, de la cual fue productora ejecutiva y directora de un episodio, hasta otras producciones en las que también se puso en la silla de directora, como Telenovela, Jane The Virgin, LA to Vegas, The Mick, Black-ish, Grand Hotel o Why Women Kill, hasta su primera película Flamin’ Hot.
Flamin’ Hot no solo marcó su debut como directora de un largometraje. También confirmó que Eva entiende la narrativa del sueño americano desde una perspectiva latina contemporánea, por lo que la película fue celebrada por su tono cálido, su ritmo clásico y su claridad autoral.
Eva Longoria: una voz latina que se alza en Hollywood
Eva Longoria ha construido, en paralelo a su carrera en Hollywood, un perfil de activista social y política que rara vez se queda en la superficie.
A diferencia de otras figuras públicas que optan por la ambigüedad, la actriz, productora y directora ha asumido una postura clara.
Su apoyo al Partido Demócrata ha sido contundente y su defensa constante de los derechos de la comunidad latina, particularmente en el debate migratorio en Estados Unidos.
Desde hace más de una década, Eva es una aliada visible de las causas demócratas. Ha participado activamente en campañas de recaudación de fondos, eventos públicos y esfuerzos de movilización del voto latino, especialmente a través de iniciativas como Latinos for Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
En ese contexto, no sólo prestó su imagen, sino que recorrió distintos estados de la Unión Americana clave para promover el registro electoral y subrayar la importancia del voto como herramienta de cambio político.
Su activismo se ha centrado, de manera recurrente, en la crisis migratoria. Eva Longoria ha sido crítica de las políticas restrictivas de la administración de Donald Trump y del discurso que criminaliza a los migrantes, al que ha calificado públicamente como deshumanizante.
En entrevistas, foros y mensajes en redes sociales, ha insistido en que la migración es un fenómeno económico y social, no un delito, y ha señalado que “Estados Unidos se construyó gracias al trabajo de los inmigrantes”, una idea que ha reiterado cada vez que el tema vuelve al centro del debate político.
A través de la Eva Longoria Foundation, creada en 2012, la actriz ha canalizado buena parte de su activismo hacia programas de educación, liderazgo y emprendimiento para mujeres latinas, atacando de raíz las desigualdades que empujan a miles de personas a migrar.
En un clima político cada vez más polarizado en Estados Unidos, Eva Longoria ha optado por no bajar el tono ni esconder sus convicciones de manera consistente, pública y alineado con una visión progresista que defiende la inclusión, el acceso a derechos y una reforma migratoria integral.