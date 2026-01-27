Eva Longoria: de ‘esposa desesperada’ a directora esperanzada; trabaja con Kim Kardashian en su próxima película

Eva Longoria, ‘la prieta fea’ que conquistó Hollywood

A principios del siglo 21, Eva Longoria fue el rostro de una era de la televisión estadounidense que unía glamour, comedia ácida y éxito internacional gracias al despegue que representó para su carrera la serie Desperate Housewives.

Sin embargo, la ambición de Eva no se limitó a ser una estrella de la pantalla chica y, más tarde, supo cómo convertirse en creadora, productora y directora con una idea en la mente muy clara: contar historias con identidad, que apostaban al éxito comercial y tuviera una mirada propia: la de una artista con raíces mexicanas y veterana de la industria que sabe cómo navegar entre los sets de cine y televisión, las alfombra rojas y las redes sociales.

“Mis tres hermanas eran rubias. Y yo era la única que nació con cabello negro, piel oscura, ojos oscuros. Mis hermanas tienen unos hermosos ojos color avellana. Mi mamá es güera, blanca; la llaman ‘tía güera’ porque tiene la piel muy clara. Y así crecí como ‘la prieta fea’”, recordó Eva al participar en el podcast Not Skinny But Not Fat, en 2023.

Eva Longoria vuelve a ser directora con la película 'The Fifth Wheel' (Instagram / Eva Longoria)

“La gente se acercaba a mi mamá y le decía: ‘Tus hijas son tan hermosas. ¿Y ella quién es?’. Y yo decía: ‘Soy una de ellas. Así que no era ‘la guapa’. Crecí sin serlo. Así que, de joven, tomé la decisión consciente de ser ‘la graciosa’. Y creo que eso ha influido en mi personalidad”, explicó la actriz, quien tiene años como una de las voceras globales de L’Oreal. Situación que sus hermanas siguen cuestionando hasta la fecha, según contó.

Más allá de su carrera como actriz, Eva Longoria comenzó a producir y dirigir desde sus años en la televisión. Desde la serie Devious Maids, de la cual fue productora ejecutiva y directora de un episodio, hasta otras producciones en las que también se puso en la silla de directora, como Telenovela, Jane The Virgin, LA to Vegas, The Mick, Black-ish, Grand Hotel o Why Women Kill, hasta su primera película Flamin’ Hot.

Flamin’ Hot no solo marcó su debut como directora de un largometraje. También confirmó que Eva entiende la narrativa del sueño americano desde una perspectiva latina contemporánea, por lo que la película fue celebrada por su tono cálido, su ritmo clásico y su claridad autoral.