Exparejas de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: quiénes fueron antes de su relación

Incluso, según lo mencionado por Brooklyn, la misma Victoria intentó sabotear su matrimonio al invitar a sus exnovias a su casa. Aquí te platicaremos quiénes son esas exparejas de Brooklyn Beckham así como los noviazgos que tuvo Nicola Peltz antes de que comenzaran su relación.
Publicidad
Las exparejas de Brooklyn Beckham
Tallia Storm - 2014
El amor entre Brooklyn Beckham y la cantante escocesa Tallia Storm nació cuando ambos eran adolescentes y tenían 15 y 16 años respectivamente. El primer noviazgo de Brooklyn llegó a su fin después de que Victoria Beckham no le diera permiso de asistir a un evento con Tallia.
De acuerdo con una declaración de Tallia Storm a The Sun, Brooklyn Beckham la había invitado a la Global Gift Gala; sin embargo, al llegar notó la ausencia de Brooklyn y recibió un mensaje de él diciendo: “mi mamá no me dejó ir, lo siento”.
Chlöe Grace Moretz – 2014 a 2018
Antes de Nicola Peltz, el romance más mediático de Brooklyn Beckham fue con la actriz Chlöe Grace Moretz. Se conocieron en agosto de 2014 durante una clase de spinning en Los Ángeles y tuvieron un noviazgo intermitente desde entonces. Durante su relación, Chlöe se volvió cercana a Victoria Beckham quien habló positivamente de ella en más de una ocasión.
En 2018 la relación llegó a su fin después de que salieran a la luz fotografías de Brooklyn Beckham con la modelo Lexi Wood. Actualmente Chlöe Grace Moretz está casada con la modelo y fotógrafa Kate Harrison desde 2025.
Sonia Ben Ammar - 2015
Durante una de las rupturas intermedias entre Chlöe Grace Moretz y Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham tuvo un breve romance de cinco meses con la actriz francesa Sonia Ben Ammar. La pareja fue vista en Los Ángeles y en París, donde visitó el Museo de Louvre con la familia de Brooklyn.
Publicidad
Sofia Richie - 2016
Al igual que Sonia Ben Ammar, Sofia Richie tuvo un breve romance con Brooklyn Beckham mientras él y Chlöe Grace Moretz rompieron momentáneamente. Sofia y Brooklyn fueron vistos caminando juntos por Los Ángeles e iniciaron los rumores de una relación. Su romance evolucionó a una buena amistad e incluso Sofie Richie fue una de las invitadas a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.
Madison Beer - 2017
Durante otra de sus pausas con Chlöe Grace Moretz, Brooklyn Beckham salió con la cantante y youtuber Madison Beer. La pareja fue vista teniendo una cita en Beverly Hills mientras visitaban tiendas de ropa. Su romance fue muy pasajero y no duró más de un mes.
Lexi Wood - 2018
La relación entre Lexi Wood y Brooklyn Beckham no prosperó después de que fueran vistos besándose en un estudio de tatuajes en Los Ángeles en abril de 2018, esto cuando Brooklyn aún mantenía una relación con Chlöe Grace Moretz. Desde esa ocasión la pareja no volvió a ser vista. Tiempo después, Lexi Wood mantuvo un noviazgo con el hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, aunque también terminaron.
Lexy Panterra – 2018
Después de su romance con Lexi Wood, Brooklyn Beckham salió con la bailarina Lexy Panterra, quien es 10 años mayor que Brooklyn, por lo que en ese momento ella tenía 29 años y él 19.
Hana Cross – 2018 - 2019
La última relación de Brooklyn Beckham antes de su matrimonio con Nicola Peltz fue con Hana Cross, una modelo inglesa con quien comenzó un noviazgo a finales de 2018 y se mantuvieron juntos durante aproximadamente un año.
Brooklyn Beckham y Hana Cross vivieron una pelea dentro del Festival de Cannes en 2019 que se volvió viral y denotó problemas entre ellos. A pesar de que Hana ya convivía con la familia Beckham, la relación llegó a su fin ese mismo año.
Publicidad
Las exparejas de Nicola Peltz
Anwar Hadid – 2017 a 2018
El hermano de Gigi y Bella Hadid, Anwar Hadid, fue novio de Nicola Peltz durante un año. Mientras fueron pareja hicieron varias apariciones en alfombras rojas. Durante su relación nacieron rumores sobre una posible separación entre Anwar Hadid y su familia debido a desacuerdos con Nicola Peltz, aunque nunca se comprobó la situación.
Paul Klein – 2018 a 2019
La segunda relación pública de Nicola Peltz fue con Paul Klein, el guitarrista y líder de la banda LANY cuando ella tenía 23 y él 30. Mientras fueron novios, de acuerdo con Glamour, Nicola fue la portada del single de la banda llamado Thru These Tears. Antes de ser novio de Nicola, Paul mantuvo una relación con Dua Lipa.
Su noviazgo terminó de una manera amigable y Nicola Peltz fue la encargada de oficializar la ruptura a través de un tweet en febrero de 2019: “Solo quería decirles que Paul y yo tomamos caminos separados, pero siempre le deseo todo lo mejor. ¡Muchas buenas vibras!”.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se conocieron en el festival Coachella en 2017, pero fue hasta 2019, después de que se reencontraran en la fiesta de Halloween de Leonardo DiCaprio que decidieron comenzar a salir y convertirse en novios. Seis meses después de iniciar su relación se comprometieron y llegaron al altar en abril de 2022.