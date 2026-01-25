Publicidad

Exparejas de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: quiénes fueron antes de su relación

Desde Anwar Hadid hasta Chloë Grace Moretz, estas fueron las anteriores parejas de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.
dom 25 enero 2026 10:51 AM
Brooklyn-Beckham-Nicola-Peltz-exparejas
Antes de casarse en 2022, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tuvieron otras parejas con las que formaron un historial amoroso. (Getty Images)

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se encuentran en medio de una polémica después de que Brooklyn publicara una serie de historias en su Instagram acusando a sus padres, Victoria y David Beckham de querer romper su relación con Nicola.

Incluso, según lo mencionado por Brooklyn, la misma Victoria intentó sabotear su matrimonio al invitar a sus exnovias a su casa. Aquí te platicaremos quiénes son esas exparejas de Brooklyn Beckham así como los noviazgos que tuvo Nicola Peltz antes de que comenzaran su relación.

Las exparejas de Brooklyn Beckham

Tallia Storm - 2014

El amor entre Brooklyn Beckham y la cantante escocesa Tallia Storm nació cuando ambos eran adolescentes y tenían 15 y 16 años respectivamente. El primer noviazgo de Brooklyn llegó a su fin después de que Victoria Beckham no le diera permiso de asistir a un evento con Tallia.

De acuerdo con una declaración de Tallia Storm a The Sun, Brooklyn Beckham la había invitado a la Global Gift Gala; sin embargo, al llegar notó la ausencia de Brooklyn y recibió un mensaje de él diciendo: “mi mamá no me dejó ir, lo siento”.

Tallia-Storm
Tallia Storm fue la primera novia de Brooklyn Beckham. (Getty Images)

Chlöe Grace Moretz – 2014 a 2018

Antes de Nicola Peltz, el romance más mediático de Brooklyn Beckham fue con la actriz Chlöe Grace Moretz. Se conocieron en agosto de 2014 durante una clase de spinning en Los Ángeles y tuvieron un noviazgo intermitente desde entonces. Durante su relación, Chlöe se volvió cercana a Victoria Beckham quien habló positivamente de ella en más de una ocasión.

En 2018 la relación llegó a su fin después de que salieran a la luz fotografías de Brooklyn Beckham con la modelo Lexi Wood. Actualmente Chlöe Grace Moretz está casada con la modelo y fotógrafa Kate Harrison desde 2025.

Brooklyn-Beckham-Chloe-Grace-Moretz
La relación entre Chlöe Grace Moretz y Brooklyn Beckham tuvo varias rupturas y reconciliaciones. (Getty Images)

Sonia Ben Ammar - 2015

Durante una de las rupturas intermedias entre Chlöe Grace Moretz y Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham tuvo un breve romance de cinco meses con la actriz francesa Sonia Ben Ammar. La pareja fue vista en Los Ángeles y en París, donde visitó el Museo de Louvre con la familia de Brooklyn.

Sonia-Ben-Ammar
Sonia Ben Ammar es una modelo firmada por IMG Models. (Getty Images)

Sofia Richie - 2016

Al igual que Sonia Ben Ammar, Sofia Richie tuvo un breve romance con Brooklyn Beckham mientras él y Chlöe Grace Moretz rompieron momentáneamente. Sofia y Brooklyn fueron vistos caminando juntos por Los Ángeles e iniciaron los rumores de una relación. Su romance evolucionó a una buena amistad e incluso Sofie Richie fue una de las invitadas a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

Sofia-Richie
Actualmente Sofia Richie y Brooklyn Beckham son amigos. Ella está casada con Elliot Grainge. (Getty Images)

Madison Beer - 2017

Durante otra de sus pausas con Chlöe Grace Moretz, Brooklyn Beckham salió con la cantante y youtuber Madison Beer. La pareja fue vista teniendo una cita en Beverly Hills mientras visitaban tiendas de ropa. Su romance fue muy pasajero y no duró más de un mes.

Madison-Beer
Aún no se confirma si Madison Beer y Brooklyn Beckham únicamente fueron amigos o si tuvieron un romance. (Getty Images)

Lexi Wood - 2018

La relación entre Lexi Wood y Brooklyn Beckham no prosperó después de que fueran vistos besándose en un estudio de tatuajes en Los Ángeles en abril de 2018, esto cuando Brooklyn aún mantenía una relación con Chlöe Grace Moretz. Desde esa ocasión la pareja no volvió a ser vista. Tiempo después, Lexi Wood mantuvo un noviazgo con el hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, aunque también terminaron.

Lexi-Wood
Las fotografías entre Lexi Wood y Brooklyn Beckham fueron uno de los motivos por los que el noviazgo de él y Chlöe Grace Moretz terminó definitivamente. (Getty Images)

Lexy Panterra – 2018

Después de su romance con Lexi Wood, Brooklyn Beckham salió con la bailarina Lexy Panterra, quien es 10 años mayor que Brooklyn, por lo que en ese momento ella tenía 29 años y él 19.

Lexy-Panterra
Entre Brooklyn Beckham y Lexy Panterra existe una diferencia de 10 años. (Getty Images)

Hana Cross – 2018 - 2019

La última relación de Brooklyn Beckham antes de su matrimonio con Nicola Peltz fue con Hana Cross, una modelo inglesa con quien comenzó un noviazgo a finales de 2018 y se mantuvieron juntos durante aproximadamente un año.

Brooklyn Beckham y Hana Cross vivieron una pelea dentro del Festival de Cannes en 2019 que se volvió viral y denotó problemas entre ellos. A pesar de que Hana ya convivía con la familia Beckham, la relación llegó a su fin ese mismo año.

Hana-Cross
La última novia de Brooklyn Beckham antes de Nicola Peltz fue Hana Cross. (Getty Images)

Las exparejas de Nicola Peltz

Anwar Hadid – 2017 a 2018

El hermano de Gigi y Bella Hadid, Anwar Hadid, fue novio de Nicola Peltz durante un año. Mientras fueron pareja hicieron varias apariciones en alfombras rojas. Durante su relación nacieron rumores sobre una posible separación entre Anwar Hadid y su familia debido a desacuerdos con Nicola Peltz, aunque nunca se comprobó la situación.

Anwar-Hadid
Anwar Hadid es hermano de Gigi y Bella Hadid. También es ex novio de Dua Lipa. (Getty Images)

Paul Klein – 2018 a 2019

La segunda relación pública de Nicola Peltz fue con Paul Klein, el guitarrista y líder de la banda LANY cuando ella tenía 23 y él 30. Mientras fueron novios, de acuerdo con Glamour, Nicola fue la portada del single de la banda llamado Thru These Tears. Antes de ser novio de Nicola, Paul mantuvo una relación con Dua Lipa.

Su noviazgo terminó de una manera amigable y Nicola Peltz fue la encargada de oficializar la ruptura a través de un tweet en febrero de 2019: “Solo quería decirles que Paul y yo tomamos caminos separados, pero siempre le deseo todo lo mejor. ¡Muchas buenas vibras!”.

Paul-Klein
Paul Klein es otro ex que Nicola Peltz comparte con Dua Lipa. (Getty Images)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se conocieron en el festival Coachella en 2017, pero fue hasta 2019, después de que se reencontraran en la fiesta de Halloween de Leonardo DiCaprio que decidieron comenzar a salir y convertirse en novios. Seis meses después de iniciar su relación se comprometieron y llegaron al altar en abril de 2022.

