Exparejas de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: quiénes fueron antes de su relación

Las exparejas de Brooklyn Beckham

Tallia Storm - 2014

El amor entre Brooklyn Beckham y la cantante escocesa Tallia Storm nació cuando ambos eran adolescentes y tenían 15 y 16 años respectivamente. El primer noviazgo de Brooklyn llegó a su fin después de que Victoria Beckham no le diera permiso de asistir a un evento con Tallia.

De acuerdo con una declaración de Tallia Storm a The Sun, Brooklyn Beckham la había invitado a la Global Gift Gala; sin embargo, al llegar notó la ausencia de Brooklyn y recibió un mensaje de él diciendo: “mi mamá no me dejó ir, lo siento”.

Tallia Storm fue la primera novia de Brooklyn Beckham. (Getty Images)

Chlöe Grace Moretz – 2014 a 2018

Antes de Nicola Peltz, el romance más mediático de Brooklyn Beckham fue con la actriz Chlöe Grace Moretz. Se conocieron en agosto de 2014 durante una clase de spinning en Los Ángeles y tuvieron un noviazgo intermitente desde entonces. Durante su relación, Chlöe se volvió cercana a Victoria Beckham quien habló positivamente de ella en más de una ocasión.

En 2018 la relación llegó a su fin después de que salieran a la luz fotografías de Brooklyn Beckham con la modelo Lexi Wood. Actualmente Chlöe Grace Moretz está casada con la modelo y fotógrafa Kate Harrison desde 2025.

La relación entre Chlöe Grace Moretz y Brooklyn Beckham tuvo varias rupturas y reconciliaciones. (Getty Images)

Sonia Ben Ammar - 2015

Durante una de las rupturas intermedias entre Chlöe Grace Moretz y Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham tuvo un breve romance de cinco meses con la actriz francesa Sonia Ben Ammar. La pareja fue vista en Los Ángeles y en París, donde visitó el Museo de Louvre con la familia de Brooklyn.