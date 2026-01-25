En medio de la polémica entre Brooklyn Beckham y sus papás, Victoria y David Beckham , Nicola Peltz no es la única nuera que tienen los Beckham ya que sus otros hijos: Romeo y Cruz, también tienen parejas. Actualmente, Romeo Beckham es novio de Kim Turnbull y Cruz Beckham de Jackie Apostel. La más pequeña del clan, Harper Beckham de 14 años, aún no tiene una pareja pública.
¿Quiénes son las otras nueras de Victoria y David Beckham? Conoce a las novias de Cruz y Romeo
¿Quiénes son las otras nueras de Victoria y David Beckham?
Kim Turnbull, la novia de Romeo Beckham
El segundo hijo de la familia Beckham, Romeo, es novio de la modelo y DJ londinense Kim Turnbull. De acuerdo con Grazia, en el mundo de la moda ha colaborado con marcas como Fendi, Tommy Hilfiger y Marc Jacobs; mientras que como DJ se ha presentado en Reino Unido, Estados Unidos y Asia, mezclando electrónica con hip-hop y afro house.
La primera vez que fueron vistos juntos, la pareja se encontraba en una cita en Londres en octubre de 2024 donde fueron a comer y pasearon a su perro. Para noviembre del mismo año, ya habían hecho pública su relación e incluso Romeo mostraba a Kim en su Instagram.
Después de haber asistido a la fiesta por el cumpleaños 50 de David Beckham, Romeo y Kim anunciaron su ruptura en junio de 2025, aunque algunos meses después, en octubre, regresaron y hasta la fecha mantienen su romance.
Hace unos días, Romeo Beckham y Kim Turnbull fueron vistos juntos saliendo de un hotel en París. El motivo del viaje fue que Romeo desfiló en la pasarela de Willy Chavarría en la Semana de la Moda en París.
El rumor de una posible relación entre Kim Turnbull y Brooklyn Beckham
La relación de Romeo Beckham y Kim Turnbull estuvo bajo la mira después de que se propagara el rumor de que Brooklyn Beckham y Kim Turnbull habían sido novios; sin embargo, fue la misma Kim quien desmintió estas sospechas a través de redes sociales durante su ruptura intermitente con Romeo:
“No seguiré sufriendo acoso ni avergonzándome por mentiras para encajar en una narrativa específica. Nunca he tenido una relación sentimental con la persona en cuestión, en ningún sentido ni en ningún momento. No ha habido nada más allá de una amistad escolar a los 16 años”.
Jackie Apostel, novia de Cruz Beckham
El hombre más joven de los Beckham, Cruz, fue visto junto a Jackie Apostel, quien es 10 años mayor que él, por primera vez en junio de 2024 durante el festival de música Glastonbury en Inglaterra. Posteriormente fueron captados teniendo una cita en ese mismo país y durante la Semana de la Moda en París de ese año.
Jackie Apostel es una compositora que en 2020 lanzó su EP, The Reformation, aunque en 2022 anunció que no lanzaría más música como artista para enforcarse en componer y producir. Jackie aprendió a tocar el piano desde los 2 años y ha estudiado poesía como parte de su formación como compositora.
La novia de Cruz Beckham tiene ascendencia brasileña y alemana y ha vivido en esos dos países de acuerdo con su biografía en el sitio web de Montreux Jazz Festival. Jackie Apostel ha declarado que Brazil es una de sus principales inspiraciones para componer canciones.
Cruz fue el encargado de confirmar su relación en octubre de 2024 al felicitar a Jackie por su cumpleaños número 29, cuando él tenía 19, a través de una historia de Instagram y agregó el mensaje “te amo”. Desde entonces, Jackie ha asistido a diversos eventos familiares de los Beckham como pasarelas de la línea de ropa de Victoria.
Al igual que Jackie Apostel, Cruz Beckham es un apasionado por la música y toca la guitarra, incluso en 2016 lanzó un single. La pareja ha llegado a compartir escenario, al igual que videos de ellos cantando y tocando juntos.
La relación entre Jackie Apostel, novia de Cruz y Kim Turnbull, novia de Romeo con la familia Beckham son muy diferentes a la que tiene Nicola Peltz, la esposa del primogénito Brooklyn. Tanto Jackie como Kim son cercanas a la familia inglesa y no han dado ninguna declaración sobre las controversiales declaraciones que hizo Brooklyn.