¿Quiénes son las otras nueras de Victoria y David Beckham? Conoce a las novias de Cruz y Romeo

¿Quiénes son las otras nueras de Victoria y David Beckham?

Kim Turnbull, la novia de Romeo Beckham

El segundo hijo de la familia Beckham, Romeo, es novio de la modelo y DJ londinense Kim Turnbull. De acuerdo con Grazia, en el mundo de la moda ha colaborado con marcas como Fendi, Tommy Hilfiger y Marc Jacobs; mientras que como DJ se ha presentado en Reino Unido, Estados Unidos y Asia, mezclando electrónica con hip-hop y afro house.

Además de ser DJ, Kim Turnbull es modelo. (Getty Images)

La primera vez que fueron vistos juntos, la pareja se encontraba en una cita en Londres en octubre de 2024 donde fueron a comer y pasearon a su perro. Para noviembre del mismo año, ya habían hecho pública su relación e incluso Romeo mostraba a Kim en su Instagram.

Desde noviembre de 2024 Kim Turnbull comenzó a aparecer en el Instagram de Romeo Beckham. (Instagram - @romeobeckham)

Después de haber asistido a la fiesta por el cumpleaños 50 de David Beckham, Romeo y Kim anunciaron su ruptura en junio de 2025, aunque algunos meses después, en octubre, regresaron y hasta la fecha mantienen su romance.

Romeo Beckham y Kim Turnbull tuvieron una breve separación en 2025, aunque regresaron el mismo año. (Instagram - @romeobeckham)

Hace unos días, Romeo Beckham y Kim Turnbull fueron vistos juntos saliendo de un hotel en París. El motivo del viaje fue que Romeo desfiló en la pasarela de Willy Chavarría en la Semana de la Moda en París.