Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen con indirecta para David y Victoria

A unos días de que Brooklyn Beckham declarara a través de Instagram que decidió alejarse de sus papás, Victoria y David Beckham , porque por años rechazaron a su esposa Nicola Peltz e intentaran separarlos antes de casarse. La pareja ha reaparecido en TikTok: se dejó ver contenta, enamorada y disfrutando de su vida juntos a pesar de la controversia.
Nicola Peltz y Brooklyn Beckham reaparecen enamorados en medio de controversia
A través de sus cuentas de TikTok, @nicolaannepeltzbeckham y @brooklynbeckham , Nicola Peltz y Brooklyn Beckham compartieron un video con la canción de Coldplay Yellow de fondo. En la publicación se puede ver a la pareja enamorada en distintos lugares y momentos, desde abrazando a su perrita Lamb hasta brindando con vino.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz también incluyeron videos de paisajes como playas y jardines, e incluso de citas que han tenido en restaurantes. Durante todo el video se puede apreciar a la pareja sonriendo y disfrutando juntos, lo que confirma que su relación continúa firme a pesar de la controversia con David y Victoria Beckham.
¿Qué pasó entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria Beckham?
Hace algunos días, Brooklyn Beckham publicó una serie de historias de Instagram donde, luego de meses de especulaciones, reveló por qué decidió poner distancia de sus padres y mencionó que Nicola Peltz no tomó dicha decisión ni ha tenido ningún tipo de control sobre él como se rumoraba.
Brooklyn Beckham mencionó que sus padres han intentado separarlo de Nicola Peltz desde antes de casarse, que su mamá, Victoria Beckham, le bailó inapropiadamente durante su boda, que canceló la confección del vestido de boda de Nicola de último momento e, incluso, acusó a sus papás de haber intentado sobornarlo para que dejara de utilizar el apellido Beckham.
Victoria y David Beckham también reaparecieron después de la controversia
Al igual que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, Victoria y David Beckham reaparecieron después de que su familia se volviera el centro de atención tras las declaraciones de Brooklyn.
David Beckham y sus hijos Romeo, Cruz y Harper acompañaron a Victoria Beckham a París para que la ex spice girl recibiera la distinción de Caballero de la Orden Nacional de las Artes y las Letras por parte del gobierno de Francia. Al igual que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, David, Victoria y sus hijos menores se mostraron tranquilos y sonrientes.
Hasta el momento no ha habido declaraciones por parte de los miembros de la familia Beckham, quien continúan con sus agendas a pesar de la controversia que las publicaciones de Brooklyn ocasionaron.