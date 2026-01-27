Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen con indirecta para David y Victoria

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham reaparecen enamorados en medio de controversia

A través de sus cuentas de TikTok, @nicolaannepeltzbeckham y @brooklynbeckham , Nicola Peltz y Brooklyn Beckham compartieron un video con la canción de Coldplay Yellow de fondo. En la publicación se puede ver a la pareja enamorada en distintos lugares y momentos, desde abrazando a su perrita Lamb hasta brindando con vino.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz publicaron un video en su TikTok que ha acumulado más de 23,000 likes en la cuenta de Nicola. (Instagram -@brooklynbeckham)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz también incluyeron videos de paisajes como playas y jardines, e incluso de citas que han tenido en restaurantes. Durante todo el video se puede apreciar a la pareja sonriendo y disfrutando juntos, lo que confirma que su relación continúa firme a pesar de la controversia con David y Victoria Beckham.

