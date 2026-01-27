Alana Hadid, ex cuñada de Nicola Peltz, la acusa de buscar fama desde hace años

El comentario que encendió la conversación

En medio de las conversaciones en redes sociales, la cuenta de Instagram de cultura pop, Saint Hoax, publicó un carrusel con memes sobre la situación de los Beckham. Entre los múltiples comentarios, uno destacó especialmente: “Que termine un discurso de ocho párrafos sobre los trapos sucios de su familia con un 'lo único que queremos es privacidad' es todo lo que necesito saber.”

Fue debajo de este comentario donde Alana Hadid respondió de forma directa: “Exacto, y esa chica no quiere privacidad, lleva una década intentando ser famosa”.

El comentario que Alana Hadid dejó sobre Nicola Peltz.

La declaración generó sorpresa inmediata entre los usuarios de internet, quienes rápidamente comenzaron a compartir capturas del comentario y a debatir sobre su significado.

Por ahora, ni Nicola Peltz ni Brooklyn Beckham han respondido públicamente a la opinión de Alana Hadid. Sin embargo, el episodio demuestra que el conflicto familiar continúa resonando más allá de los Beckham, involucrando a figuras del mundo de la moda, el espectáculo y la cultura pop, y dejando claro que, al menos por ahora, el drama está lejos de terminar.