Luego de que inicialmente se había manejado la versión de que sería el nuevo embajador de México en Alemania, finalmente se confirmó que Alejandro Gertz Manero, ocupará dicho cargo pero ante Reino Unido, tras más de seis años al frente de la Fiscalía General de la República.
Tras décadas en el sistema de justicia, Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido
¿Quién es Alejandro Gertz Manero?
Alejandro Gertz Manero nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y posee un doctorado en Derecho por la UNAM.
Su carrera en el servicio público se extendió por décadas. Ocupó cargos en materia de seguridad y justicia desde finales de los años setenta. Uno de sus primeros puestos relevantes fue como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A finales de los noventa fue secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal (1998-2000) y luego titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (2000-2004) durante el gobierno de Vicente Fox.
En 2009, accedió a la Cámara de Diputados como legislador plurinominal y en enero de 2019 el Senado lo eligió como el primer titular de la Fiscalía General de la República, cargo que ejerció hasta su renuncia en noviembre de 2025.
De acuerdo con su perfil curricular dentro del Sistema de Información Legislativa, Gertz Manero es piloto aviador, ha sido catedrático de la UNAM, el INAH, el ITAM, la Universidad Anáhuac y la Escuela Libre de Derecho.
Fue rector de la Universidad de Las Américas – Ciudad de México. También produjo y fue conductor de programas de televisión como TV Comentarios y Raíces de México.
Alejandro Gertz Manero vs. Silvia Pinal: la polémica demanda por el caso Protea
De entre la infinidad de actividades profesionales que ha desarrollado a lo largo de su vida, Alejandro Gertz Manero también destaca como cofundador de la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea).
Dicha organización, fundada en 1970, buscaba promover el arte escénico y proteger los intereses de sus miembros en la producción teatral.
En los años noventa, cuando Silvia Pinal presidió Protea, tuvo lugar uno de los pleitos más sui generis en la carrera de Gertz Manero, ya que en 1994, junto con el productor Armando Cuspinera, presentó una denuncia en contra de la Gran Diva de México por un presunto fraude de alrededor de más de nueve millones de pesos, alegando irregularidades en la administración de recursos bajo la dirección de Pinal.
Durante varios años el caso estuvo estancado, pero cuando Gertz Manero se convirtió en secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en 2000, retomó el expediente y logró que se girara una orden de aprehensión contra la actriz.
Según reportes de la época, la situación fue tan tensa que Silvia Pinal decidió salir de México escondida en la cajuela de un automóvil rumbo a Acapulco y luego se autoexilió en Miami, donde permaneció casi un año hasta que fue absuelta de los cargos.
Alejandro Gertz Manero y las polémicas protagonizadas por él y su familia
La trayectoria profesional de Alejandro Gertz Manero está marcada por conflictos de su vida personal que lo pusieron bajo los reflectores.
Gertz estuvo casado con Marta Loizaga, con quien tuvo tres hijas: María de las Mercedes, Alejandra y Victoria Samantha Gertz Loizaga.
Uno de los capítulos más conocidos en los medios en los que se involucra a Gertz Manero ocurrió en 2011, cuando su hija Mercedes Gertz Loizaga emprendió una demanda contra la empresaria Amparo “Amparín” Serrano, fundadora de la marca Distroller.
Mercedes acusó que las representaciones de la Virgen de Guadalupe comercializadas por esa marca eran un plagio de dos obras que ella había registrado en 1996. Años más tarde, este conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 determinó que no existió plagio.
La cuñada incómoda de Alejandro Gertz Manero
La disputa más prolongada y mediática surgió tras la muerte de Federico Gertz Manero —hermano de Alejandro— en septiembre de 2015. Tras el fallecimiento, una denuncia original por supuesta negligencia de cuidado quedó archivada, pero la reactivó la Fiscalía de la Ciudad de México después de que Gertz asumiera la titularidad de la FGR.
El conflicto desembocó en la detención, en octubre de 2020, de Alejandra Cuevas Morán (hija de Laura Morán, pareja del hermano de Gertz Manero y fallecida en febrero de 2024) acusada de “homicidio por omisión” en relación con la muerte de Federico.
La hija de la ex cuñada de Gertz Manero pasó más de 500 días en prisión, hasta que la SCJN ordenó su liberación en marzo de 2022, al dictaminar que la figura legal utilizada no existía en el sistema penal mexicano.
La controversia alcanzó instancias internacionales cuando Cuevas presentó, en junio de 2025, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el entonces fiscal general Gertz Manero por la persecución que, según ella, afectó a tres generaciones de su familia, acusándolo de usar el aparato del Estado para perseguirla a ella, a su madre, Laura Morán, y a sus hijos.
Durante ese proceso se filtraron audios que, según la prensa, mostrarían al entonces fiscal presionando en torno a los amparos de Cuevas, lo que intensificó las críticas sobre interferencia en la justicia.
Alejandro Gertz Manero deja la FGR y se va a Reino Unido como embajador
En su paso por la FGR, Alejandro Gertz Manero coordinó investigaciones complejas, extradiciones y estrategias contra el crimen organizado, aunque muchos de esos esfuerzos quedaron en pronunciamientos sin resultados contundentes, según expusieron diversos análisis periodísticos a lo largo de su gestión.
Tras su renuncia a la FGR, firmada el 27 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de designarlo como embajador de México en Reino Unido.
La propuesta deberá ser ratificada por el Senado de la República antes de que Gertz pueda asumir funciones diplomáticas.