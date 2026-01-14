Tras décadas en el sistema de justicia, Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y posee un doctorado en Derecho por la UNAM.

Su carrera en el servicio público se extendió por décadas. Ocupó cargos en materia de seguridad y justicia desde finales de los años setenta. Uno de sus primeros puestos relevantes fue como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Alejandro Gertz Manero: tras años en el sistema de justicia será embajador de México en Reino Unido (CUARTOSCURO)

A finales de los noventa fue secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal (1998-2000) y luego titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (2000-2004) durante el gobierno de Vicente Fox.

En 2009, accedió a la Cámara de Diputados como legislador plurinominal y en enero de 2019 el Senado lo eligió como el primer titular de la Fiscalía General de la República, cargo que ejerció hasta su renuncia en noviembre de 2025.

En noviembre de 2025, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia a la FGR (CUARTOSCURO)

De acuerdo con su perfil curricular dentro del Sistema de Información Legislativa, Gertz Manero es piloto aviador, ha sido catedrático de la UNAM, el INAH, el ITAM, la Universidad Anáhuac y la Escuela Libre de Derecho.

Fue rector de la Universidad de Las Américas – Ciudad de México. También produjo y fue conductor de programas de televisión como TV Comentarios y Raíces de México.