Santos Bravos conquista París Fashion Week: la boy band latina brilla en el desfile de Willy Chavarría

Santos Bravos da el salto de los escenarios a la pasarela

Formada por HYBE Latin America, Santos Bravos es una boy band que representa una nueva generación de artistas latinos y está integrada por Drew (E.U.), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico), Kenneth (México) y Alejandro (Perú).

El grupo ha venido construyendo su presencia en la industria musical con su sencillo “0%”, luego de un largo proceso de formación que pudo ser seguido a través de sus plataformas digitales y ahora ya cuenta con una nominación a Artista Revelación Masculino del Año en los Premios Lo Nuestro 2026.

El desfile de Willy Chavarría en París Fashion Week brilló con talento latino: Santos Bravos, Mon Laferte, Lunay y El Malilla (ALAIN JOCARD)

La invitación de Willy Chavarría a París fue un reconocimiento profesional que respalda su proyecto y lo comparte, junto a su colección, en un escenario que rara vez abre sus puertas a proyectos latinos desde la música; situación que el diseñador de 58 años ha comenzado a cambiar gracias a su colaboraciones con distintos músicos.