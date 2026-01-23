Santos Bravos conquista París Fashion Week: la boy band latina brilla en el desfile de Willy Chavarría

La boy band latina Santos Bravos asistió al desfile del diseñador Willy Chavarría que se realizó como parte de París Fashion Week, pero no sólo como otras celebridades invitadas, sino que presentaron un espectáculo que borró las fronteras entre moda, música y performance, e hizo sentir el poder latino en la capital de la moda.
Bajo el título Eterno, el desfile de Willy Chavarría fue un “living film”, un performance con una narración viva que mezcló teatro, música en vivo y moda en la pasarela principal del complejo Dojo de París.
En este escenario, también se presentaron Mon Laferte, Lunay y el recientemente soltero Feid, pero Santos Bravos aportó una energía fresca y, vestidos de pies a cabeza con piezas del diseñador de ascendencia mexicana, su presencia resonó con la estética urbana y contemporánea de la colección.
Santos Bravos da el salto de los escenarios a la pasarela
Formada por HYBE Latin America, Santos Bravos es una boy band que representa una nueva generación de artistas latinos y está integrada por Drew (E.U.), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico), Kenneth (México) y Alejandro (Perú).
El grupo ha venido construyendo su presencia en la industria musical con su sencillo “0%”, luego de un largo proceso de formación que pudo ser seguido a través de sus plataformas digitales y ahora ya cuenta con una nominación a Artista Revelación Masculino del Año en los Premios Lo Nuestro 2026.
La invitación de Willy Chavarría a París fue un reconocimiento profesional que respalda su proyecto y lo comparte, junto a su colección, en un escenario que rara vez abre sus puertas a proyectos latinos desde la música; situación que el diseñador de 58 años ha comenzado a cambiar gracias a su colaboraciones con distintos músicos.
Santos Bravos, ad hoc con el streetwear de Willy Chavarría
Más allá de su rol como invitados VIP, la presencia de Santos Bravos en la pasarela sumó a la esencia narrativa y conceptual del desfile, al subrayar el giro streetwear de la colección, integrada por piezas deportivas elevadas y siluetas voluminosas que resignifican lo cotidiano y toman elementos de la iconografía del futbol, muy ad hoc en este año mundialista.
Por si esto fuera poco, el grupo realizó una sesión de fotos con diseños del creador estadounidense de origen chicano.
Santos Bravos con diseños de Willly Chavarría
En este bloque, además, desfiló el reguetonero El Malilla, consolidando una presencia latina que trascendió los límites de la música para entrar en la moda.
Willy Chavarría presenta un desfile lleno de música y poder latino en París Fashion Week
El desfile de Willy Chavarría fue construido como una experiencia total en la que la moda se hizo cine y la pasarela fue un escenario performático donde los límites entre música, cultura y diseño se difuminaron.
El desfile de Willy Chavarría en París Fashion Week Otoño Invierno 2026
El desfile de Willy Chavarría en París Fashion Week brilló con talento latino: Santos Bravos, Mon Laferte, Lunay y El Malilla
Esa narrativa se fortaleció con figuras que iban desde Mon Laferte interpretando en escena, hasta artistas urbanos y modelos de diversas procedencias, como Lunay y Santos Bravos, quienes generaron un relato colectivo sobre identidad, resiliencia y representación de las culturas que tradicionalmente fueron relegadas en el mundo de la moda y hoy son protagonistas.