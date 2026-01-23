Hospitalizan a Yadhira Carrillo tras complicaciones por influenza

Hace algunos días se presentó el final de la telenovela Los hilos del pasado, la cual fue protagonizada por Yadhira Carrillo. Durante el evento resaltó la ausencia de la actriz quien, de acuerdo con el productor José Alberto Castro, se contagió de Covid-19.
La última actualización sobre el estado de salud de Yadhira Carrillo la dio Laura Flores y mencionó que la actriz fue hospitalizada.
Publicidad
Yadhira Carrillo fue hospitalizada por Covid-19
Durante una entrevista que Laura Flores concedió en un ensayo público de su obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? para Maxine Woodside, fue cuestionada sobre el estado de salud de Yadhira Carrillo ya que ambas compartieron créditos en Los hilos del pasado.
Laura Flores comentó que Yadhira Carrillo había sido hospitalizada, aunque mencionó que fue por influenza. La actriz también reveló que fue la misma Yadhira quien le avisó por mensaje que estaba siendo ingresada al hospital. También agregó que “sí está delicada” aunque desconoce si ya ha sido dada de alta.
Publicidad
José Alberto Castro confirma que Yadhira Carrillo se contagió de Covid-19
La telenovela protagonizada por Yadhira Carrillo, Los hilos del pasado, llegó a su final y durante el evento de cierre del proyecto, José Alberto Castro, productor de la telenovela, fue quien explicó por qué Yadhira tuvo que ausentarse a pesar de ser la actriz principal del proyecto.
José Alberto Castro explicó que Yadhira Carrillo fue diagnosticada con Covid-19: “contento y triste a la vez, contento por el resultado, por cómo lo recibieron en la casa, cómo la gente fue siguiendo la historia, cómo se clavaron y se enamoraron de los personajes, la pobre de Yadhira pues ahorita con Covid, pues es que ahorita esto está pasando, el Covid y la influenza. Cuídense todos por fa, es algo muy serio”.