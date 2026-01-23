Hospitalizan a Yadhira Carrillo tras complicaciones por influenza

Hace algunos días se presentó el final de la telenovela Los hilos del pasado, la cual fue protagonizada por Yadhira Carrillo. Durante el evento resaltó la ausencia de la actriz quien, de acuerdo con el productor José Alberto Castro, se contagió de Covid-19.

La última actualización sobre el estado de salud de Yadhira Carrillo la dio Laura Flores y mencionó que la actriz fue hospitalizada.