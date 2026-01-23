Anne Hathaway, Anna Wintour, Donatella Versace y más celebridades el dan el último adiós a Valentino

La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow. La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un "titán de la moda" que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke. "Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar", escribió en Instagram.

ROME, ITALY - JANUARY 23: Anne Hathaway is arrived at Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri on January 23, 2026 in Rome, Italy. Italian fashion designer Valentino Garavani died at the age of 93 in Rome on January 23. (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images) (Getty Images)

Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el actual director creativo de Valentino Alessandro Michele, y la editora de moda Anna Wintour.

La mayoría de los asistentes, incluidos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, quien fue su pareja. Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado "rojo Valentino".

ROME, ITALY - JANUARY 23: Donatella Versace leaves the funeral ceremony for the late Italian fashion designer Valentino Gavarani at Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, on January 23, 2026 in Rome, Italy. Italian fashion designer Valentino Garavani died at the age of 93 in Rome on January 19. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images) (Antonio Masiello/Getty Images)

El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad.