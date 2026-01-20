Sophie Turner revela que su entrenamiento para ‘Tomb Raider’ destapó un grave problema de salud

Sophie Turner , la actriz británica conocida por su papel como "Sansa Stark" en Game of Thrones, compartió detalles de su intensa preparación física para interpretar a "Lara Croft" en la próxima serie live-action de Tomb Raider y con ello descubrió algo inesperado: un problema de salud crónico en la espalda que surgió durante su entrenamiento.
Sophie Turner revela que intenso entrenamiento para 'Tomb Raider' le descubrió un problema de salud crónico
En una entrevista en The Julia Cunningham Show, Sophie Turner explicó que el régimen de preparación física para dar vida a "Lara Croft" ha sido extremadamente demandante: “Llevamos haciendo ocho horas al día, cinco días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho”, relató.
Fue precisamente durante ese proceso de acondicionamiento intenso cuando Turner notó molestias que hasta entonces no había identificado. “Me enteré de que tengo un problema crónico en la espalda”, confesó.
La actriz detalló que nunca había seguido una rutina de ejercicio tan rigurosa antes, por lo que el descubrimiento fue doble: no sólo aprendió sobre su condición física, sino también sobre la dificultad de desarrollar fuerza sin una base previa de entrenamiento.
“También me di cuenta de que es mucho más fácil desarrollar músculo si alguna vez has hecho ejercicio en tu vida, cosa que yo nunca había hecho… ha tomado meses y meses ponerme en forma”, agregó.
La ex esposa de Joe Jonas comparó su experiencia con el tipo de acción que enfrentó en Game of Thrones, donde su personaje rara vez estuvo envuelta en combates físicos. “Yo era la que recibía los golpes, no la que los daba”, dijo.
¿Quién es Sophie Turner? La actriz que pasó de 'Game of Thrones' a 'Lara Croft'
Sophie Turner es una actriz británica que alcanzó fama mundial por interpretar a "Sansa Stark" en la serie Game of Thrones, papel que asumió desde los 14 años y que marcó el inicio de su carrera internacional.
Nacida el 21 de febrero de 1996 en Northampton, Inglaterra, Turner creció frente a las cámaras durante las ocho temporadas de la exitosa producción de HBO, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de su generación.
Tras el fenómeno de Game of Thrones, la actriz amplió su trayectoria en el cine con franquicias de alto perfil, como X-Men, donde dio vida a Jean Grey / Fénix Oscura, además de participar en comedias, dramas y proyectos independientes. Paralelamente, su figura trascendió la actuación al convertirse en un referente de estilo y cultura pop, con una fuerte presencia en redes sociales y campañas de moda.
En los últimos años, Turner también ha estado en el centro de la atención mediática por su vida personal, incluida su relación y posterior divorcio del músico Joe Jonas, con quien tuvo dos hijas.
Lejos de replegarse, la actriz ha reforzado su carrera profesional y actualmente se prepara para uno de los desafíos más exigentes de su trayectoria: interpretar a Lara Croft en la nueva adaptación televisiva de Tomb Raider para Prime Video, un rol icónico que la consolida como protagonista de grandes producciones de acción.