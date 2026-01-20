Sophie Turner revela que su entrenamiento para ‘Tomb Raider’ destapó un grave problema de salud

Sophie Turner revela que intenso entrenamiento para 'Tomb Raider' le descubrió un problema de salud crónico

En una entrevista en The Julia Cunningham Show, Sophie Turner explicó que el régimen de preparación física para dar vida a "Lara Croft" ha sido extremadamente demandante: “Llevamos haciendo ocho horas al día, cinco días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho”, relató.

Fue precisamente durante ese proceso de acondicionamiento intenso cuando Turner notó molestias que hasta entonces no había identificado. “Me enteré de que tengo un problema crónico en la espalda”, confesó.

Esta es la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft. (Instagram - @primevideo)

La actriz detalló que nunca había seguido una rutina de ejercicio tan rigurosa antes, por lo que el descubrimiento fue doble: no sólo aprendió sobre su condición física, sino también sobre la dificultad de desarrollar fuerza sin una base previa de entrenamiento.

“También me di cuenta de que es mucho más fácil desarrollar músculo si alguna vez has hecho ejercicio en tu vida, cosa que yo nunca había hecho… ha tomado meses y meses ponerme en forma”, agregó.

Sophie Turner (Pascal Le Segretain/Getty Images)

La ex esposa de Joe Jonas comparó su experiencia con el tipo de acción que enfrentó en Game of Thrones, donde su personaje rara vez estuvo envuelta en combates físicos. “Yo era la que recibía los golpes, no la que los daba”, dijo.