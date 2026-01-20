Karley Scott Collins, supuesta nueva novia de Keith Urban, responde a rumores de que ya vive con el cantante

De acuerdo con Page Six, el artista de country estaría viviendo con una nueva pareja en Nashville poco después de que se consumara la ruptura legal.
Keith Urban tendría una nueva relación con la cantante Karley Scott Collins
La noticia sobre Urban circuló tras conocerse que el músico habría establecido un nuevo núcleo sentimental con una mujer mucho más joven, lo que ha generado gran interés mediático por la rapidez con la que el intérprete de Blue Ain’t Your Color habría transitado de su matrimonio con Kidman a esta nueva relación.
Aunque Keith Urban no ha confirmado oficialmente los detalles de su vida amorosa, diversas fuentes apuntan a que ya vive con Karley Scott Collins, su nueva pareja.
La ruptura con Nicole Kidman se hizo oficial a principios de enero de 2026, luego de meses de separación y negociaciones.
El acuerdo de divorcio contempla una custodia compartida centrada en el bienestar de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15, sin pensión alimenticia entre las partes.
¿Quién es Karley Scott Collins, la supuesta nueva novia de Keith Urban?
La mujer con la que supuestamente estaría viviendo Keith Urban es Karley Scott Collins, una cantante y compositora de country de 26 años que ha ganado visibilidad en los últimos años por su carrera musical.
Collins comenzó su trayectoria artística desde joven, combinando una etapa como actriz con su carrera como cantante, y ha trabajado profesionalmente con Urban en su gira High and Alive World Tour de 2025 como telonera.
Karley Scott Collins niega tener una relación con Keith Urban
Recientemente, Karley Scott Collins negó en redes sociales que exista una relación amorosa o convivencia entre ambos, calificando esas especulaciones como “absolutamente ridículas y falsas”.
"Chicos, esto es absolutamente RIDÍCULO y falso", escribió junto a la captura de la nota que asegura su romance.