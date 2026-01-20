Karley Scott Collins, supuesta nueva novia de Keith Urban, responde a rumores de que ya vive con el cantante

Keith Urban tendría una nueva relación con la cantante Karley Scott Collins

La noticia sobre Urban circuló tras conocerse que el músico habría establecido un nuevo núcleo sentimental con una mujer mucho más joven, lo que ha generado gran interés mediático por la rapidez con la que el intérprete de Blue Ain’t Your Color habría transitado de su matrimonio con Kidman a esta nueva relación.

Aunque Keith Urban no ha confirmado oficialmente los detalles de su vida amorosa, diversas fuentes apuntan a que ya vive con Karley Scott Collins, su nueva pareja.

Karley Scott Collins (Getty Images)

La ruptura con Nicole Kidman se hizo oficial a principios de enero de 2026, luego de meses de separación y negociaciones.

El acuerdo de divorcio contempla una custodia compartida centrada en el bienestar de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15, sin pensión alimenticia entre las partes.