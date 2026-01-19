Julio Iglesias pide archivar la denuncia por agresión sexual presentada por dos exempleadas

"La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional para el cantante, de 82 años", indicó el abogado del cantante José Antonio Choclán en su escrito dirigido a la Fiscalía de esta instancia especializada en asuntos sensibles, con sede en Madrid.

Julio Iglesias (Getty Images)

Dos exempleadas del artista presentaron una denuncia en España el pasado 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas. De acuerdo con las investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.