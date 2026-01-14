Colleen Hoover, autora de 'Romper el círculo', revela que fue diagnosticada con cáncer

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Hoover compartió que estaba viviendo su penúltimo día de radiación, acompañando el mensaje con una selfie desde el hospital y un toque de humor, agradeciendo al equipo médico que la ha acompañado y recomendando sus servicios a quienes lo necesiten.

Hoover había dado a conocer por primera vez su diagnóstico en diciembre de 2025 en un grupo privado de Facebook, explicando que tras una cirugía para extirpar el cáncer, no necesitaría quimioterapia pero sí radioterapia.

Aunque no ha precisado el tipo de cáncer que padece, explicó que los médicos determinaron que no era de origen hereditario ni estaba relacionado con causas comunes como el VPH o un exceso hormonal, y que probablemente estuvo influenciado por factores ambientales o de estilo de vida.

La escritora, de 46 años, también se había visto obligada a cancelar compromisos profesionales a finales de 2025, incluida su asistencia a la premiere cinematográfica de Regretting You, debido a una “cirugía inevitable” relacionada con su salud. A pesar de los desafíos, Hoover ha mantenido su característico sentido del humor e interacción con sus lectores mientras continúa con su recuperación y sigue activa en el lanzamiento de nuevos proyectos