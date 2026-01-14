La autora estadounidense Colleen Hoover, conocida mundialmente por novelas como 'Romper el círculo', reveló recientemente que fue diagnosticada con cáncer y está en pleno proceso de tratamiento.
Colleen Hoover, autora de 'Romper el círculo', revela que fue diagnosticada con cáncer
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Hoover compartió que estaba viviendo su penúltimo día de radiación, acompañando el mensaje con una selfie desde el hospital y un toque de humor, agradeciendo al equipo médico que la ha acompañado y recomendando sus servicios a quienes lo necesiten.
Hoover había dado a conocer por primera vez su diagnóstico en diciembre de 2025 en un grupo privado de Facebook, explicando que tras una cirugía para extirpar el cáncer, no necesitaría quimioterapia pero sí radioterapia.
Aunque no ha precisado el tipo de cáncer que padece, explicó que los médicos determinaron que no era de origen hereditario ni estaba relacionado con causas comunes como el VPH o un exceso hormonal, y que probablemente estuvo influenciado por factores ambientales o de estilo de vida.
La escritora, de 46 años, también se había visto obligada a cancelar compromisos profesionales a finales de 2025, incluida su asistencia a la premiere cinematográfica de Regretting You, debido a una “cirugía inevitable” relacionada con su salud. A pesar de los desafíos, Hoover ha mantenido su característico sentido del humor e interacción con sus lectores mientras continúa con su recuperación y sigue activa en el lanzamiento de nuevos proyectos
Collen Hoover había anunciado problemas de salud
A finales de octubre de 2025, Colleen Hoover ya había compartido con sus seguidores que estaba enfrentando problemas de salud, lo que la obligó a cancelar diversos eventos y compromisos profesionales.
Este anuncio coincidió con la gira de prensa de la adaptación cinematográfica de su libro “Regretting You”, cuyo estreno en cines se realizó en octubre pasado.
La autora explicó que se sometería a una cirugía que le impediría participar en actividades relacionadas con la promoción del filme, dejando claro que su prioridad sería atender su bienestar físico antes que cualquier obligación profesional.
La revelación posterior sobre su diagnóstico de cáncer causó conmoción entre sus fanáticos, quienes han seguido de cerca su carrera y sus historias.