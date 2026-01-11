Golden Globes 2026: la broma de Nikki Glaser que incomodó a Leonardo DiCaprio sobre sus novias

Si algo quedó claro en los Golden Globes 2026 es que el humor incómodo sigue siendo el invitado estrella de la noche.
Uno de los que no se salvaron de los chistes de Nikki Glaser fue Leonardo DiCaprio. Durante un discurso, la comediante elogió la filmografía del actor, pero además, resaltó su vida amorosa que, como se sabe, suele involucrar mujeres mucho más jóvenes.
Publicidad
La broma de Nikki Glaser a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes 2026
Durante su monólogo en la ceremonia de los Golden Globes, la comediante Nikki Glaser (quien toma el papel de host por segundo año consecutivo) incluyó una referencia a Leonardo DiCaprio que no pasó desapercibida y que ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la noche.
La mención empezó por resaltar la increíble y súper extensa carrera del actor, enumerando sus logros profesionales que van desde su trabajo con los directores más grandes de la industria hasta algunos de sus premios y nominaciones acumulados a lo largo de su carrera.
El remate de la broma apuntó a que gran parte de ese recorrido se ha desarrollado antes de que su actual pareja cumpliera 30 años, que sacó una gran carcajada de todo el lugar, incluyendo a Leo.
Tengas mucho o poco conocimiento de la cultura pop, se sabe que DiCaprio tiene una tendencia a relacionarse con mujeres más jóvenes. Incluso es algo con lo que lo han molestado en otros premios en el pasado.
“Lo más impresionante es que hayas podido lograr todo esto antes de que tu novia cumpliera 30 años”, dijo la presentadora.
Nikki Glaser directly roasts Leonardo DiCaprio at the Golden Globes
“The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this [in your career] before your girlfriend turned 30”
Pero la broma no terminó ahí. Glaser continuó diciendo: “perdón, sé que esta broma te la hacen todo el tiempo…¡pero es la única información que tenemos sobre ti!”. Señaló que a pesar de décadas bajo los reflectores, se conoce sorprendentemente poco sobre su vida fuera de la pantalla.
Según Nikki, durante su investigación para preparar el monólogo, solo pudo encontrar entrevistas de hace más de 20 años. Incluso menciona que la entrevista más detallada que encontró del actor fue de la revista Teen Beat en 1991, donde Leo dijo que su comida favorita era “pasta, pasta y más pasta”, como si fuera la principal pista sobre su vida personal, a lo que el actor reaccionó diciendo hacia la cámara que, en efecto, esa sigue siendo su comida favorita.
Publicidad
Ellas han sido las novias de Leonardo DiCaprio
Para refrescar la memoria sobre la broma de Nikki a Leo, aquí te recordamos algunas de las novias del actor las cuales, en efecto, han tenido menos de 30 años durante su relación.
Kristen Zang (1996): tenía 22 años cuando fue vinculada con DiCaprio.
Emma Miller (1997–1999): alrededor de 18–19 años.
Gisele Bündchen (2000–2005): comenzó la relación con 20 años.
Bar Refaeli (2005–2011): tenía 20 años al inicio de la relación.
Blake Lively (2011): 23 años durante su breve relación.
Toni Garrn (2013–2014): 21 años cuando comenzaron a salir.
Kelly Rohrbach (2015): 25 años.
Nina Agdal (2016–2017): 24 años al inicio de la relación.
Camila Morrone (2017–2022): 20 años cuando empezaron.
Gigi Hadid (2022): 27 años durante los rumores de relación.
Vittoria Ceretti (2023–hoy): Actualmente tiene 27 años.