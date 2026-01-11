Golden Globes 2026: la broma de Nikki Glaser que incomodó a Leonardo DiCaprio sobre sus novias

La broma de Nikki Glaser a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes 2026

Durante su monólogo en la ceremonia de los Golden Globes, la comediante Nikki Glaser (quien toma el papel de host por segundo año consecutivo) incluyó una referencia a Leonardo DiCaprio que no pasó desapercibida y que ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la noche.

La mención empezó por resaltar la increíble y súper extensa carrera del actor, enumerando sus logros profesionales que van desde su trabajo con los directores más grandes de la industria hasta algunos de sus premios y nominaciones acumulados a lo largo de su carrera.

El remate de la broma apuntó a que gran parte de ese recorrido se ha desarrollado antes de que su actual pareja cumpliera 30 años, que sacó una gran carcajada de todo el lugar, incluyendo a Leo.

Leonardo DiCaprio en los Golden Globes 2026 (Amy Sussman/Getty Images)

Tengas mucho o poco conocimiento de la cultura pop, se sabe que DiCaprio tiene una tendencia a relacionarse con mujeres más jóvenes. Incluso es algo con lo que lo han molestado en otros premios en el pasado.

“Lo más impresionante es que hayas podido lograr todo esto antes de que tu novia cumpliera 30 años”, dijo la presentadora.



Nikki Glaser directly roasts Leonardo DiCaprio at the Golden Globes “The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this [in your career] before your girlfriend turned 30” See the full winners list: https://t.co/u8RneFXtd7 pic.twitter.com/xJzdYGuBCp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 12, 2026

Pero la broma no terminó ahí. Glaser continuó diciendo: “perdón, sé que esta broma te la hacen todo el tiempo…¡pero es la única información que tenemos sobre ti!”. Señaló que a pesar de décadas bajo los reflectores, se conoce sorprendentemente poco sobre su vida fuera de la pantalla.

Según Nikki, durante su investigación para preparar el monólogo, solo pudo encontrar entrevistas de hace más de 20 años. Incluso menciona que la entrevista más detallada que encontró del actor fue de la revista Teen Beat en 1991, donde Leo dijo que su comida favorita era “pasta, pasta y más pasta”, como si fuera la principal pista sobre su vida personal, a lo que el actor reaccionó diciendo hacia la cámara que, en efecto, esa sigue siendo su comida favorita.