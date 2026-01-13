La razón por la que los Clinton se niegan a testificar sobre el caso de Jeffrey Epstein

Los Clinton se niegan a testificar sobre el caso de Jeffrey Epstein por motivaciones políticas

En una carta dirigida al presidente del comité, el representante James R. Comer y publicada a través de redes sociales, Bill Clinton y Hilary Clinton argumentaron que la investigación sobre el caso Epstein tenía una motivación política y que la citación no era “legalmente exigible”, llegando incluso a decir que el proceso parecía “diseñado para resultar en nuestra prisión”, una referencia directa a las posibles consecuencias legales de negarse a cumplir con la orden legislativa.

"Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está dispuesta a luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias", escribieron ⁠los Clinton.

La pareja aseguró que había proporcionado toda la “poca información” de la que disponía para colaborar con la investigación y acusó a Comer de intentar desviar la atención de los fracasos del gobierno de Donald Trump.

"Lo hemos hecho porque los crímenes del señor Epstein fueron horribles. Si el Gobierno no hizo todo lo que pudo para investigar y perseguir esos crímenes, por la razón que sea, ese debería ser el foco de su trabajo (...). No hay pruebas de que lo esté haciendo", señalaron.

La negativa ha provocado una rápida respuesta de los republicanos en la Cámara, que han anunciado que votarán la próxima semana para comenzar procedimientos por desacato al Congreso contra Bill Clinton por no presentarse a testificar.

El desacato al Congreso es un recurso poco utilizado que podría conllevar sanciones que van desde multas hasta la posibilidad de encarcelamiento, aunque no necesariamente implica cargos criminales directos sino más bien una presión legal y política sobre el ex mandatario.

Comer, en declaraciones a la prensa tras la ausencia del ex presidente en la cita programada, defendió la investigación y aseguró que “nadie está acusando a los Clinton de algún delito”, sino que el comité tiene preguntas que considera legítimas sobre la relación de la pareja con Epstein, quien visitó múltiples veces la Casa Blanca y mantuvo una amistad documentada con Bill Clinton.

Por otro lado, fuentes políticas han indicado que el departamento legal de los Clinton ha intentado justificar su postura comparándose con otros testigos que fueron eximidos tras enviar declaraciones escritas, aunque el comité ha rechazado aplicar la misma flexibilidad para ambos ex funcionarios dada la importancia de su testimonio en un caso que sigue generando interrogantes.