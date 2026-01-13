La razón por la que los Clinton se niegan a testificar sobre el caso de Jeffrey Epstein

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton se negaron a testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación legislativa sobre el caso del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, desatando una nueva controversia política en Washington.
La intención original del comité, de mayoría republicana, era que Clinton compareciera el martes y que Hillary lo hiciera el miércoles para responder preguntas relacionadas con su amistad con Epstein, cuya red de tráfico sexual y conspiraciones ha vuelto una pieza central de escrutinio en los últimos años.
Los Clinton se niegan a testificar sobre el caso de Jeffrey Epstein por motivaciones políticas
En una carta dirigida al presidente del comité, el representante James R. Comer y publicada a través de redes sociales, Bill Clinton y Hilary Clinton argumentaron que la investigación sobre el caso Epstein tenía una motivación política y que la citación no era “legalmente exigible”, llegando incluso a decir que el proceso parecía “diseñado para resultar en nuestra prisión”, una referencia directa a las posibles consecuencias legales de negarse a cumplir con la orden legislativa.
"Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está dispuesta a luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias", escribieron los Clinton.
La pareja aseguró que había proporcionado toda la “poca información” de la que disponía para colaborar con la investigación y acusó a Comer de intentar desviar la atención de los fracasos del gobierno de Donald Trump.
"Lo hemos hecho porque los crímenes del señor Epstein fueron horribles. Si el Gobierno no hizo todo lo que pudo para investigar y perseguir esos crímenes, por la razón que sea, ese debería ser el foco de su trabajo (...). No hay pruebas de que lo esté haciendo", señalaron.
La negativa ha provocado una rápida respuesta de los republicanos en la Cámara, que han anunciado que votarán la próxima semana para comenzar procedimientos por desacato al Congreso contra Bill Clinton por no presentarse a testificar.
El desacato al Congreso es un recurso poco utilizado que podría conllevar sanciones que van desde multas hasta la posibilidad de encarcelamiento, aunque no necesariamente implica cargos criminales directos sino más bien una presión legal y política sobre el ex mandatario.
Comer, en declaraciones a la prensa tras la ausencia del ex presidente en la cita programada, defendió la investigación y aseguró que “nadie está acusando a los Clinton de algún delito”, sino que el comité tiene preguntas que considera legítimas sobre la relación de la pareja con Epstein, quien visitó múltiples veces la Casa Blanca y mantuvo una amistad documentada con Bill Clinton.
Por otro lado, fuentes políticas han indicado que el departamento legal de los Clinton ha intentado justificar su postura comparándose con otros testigos que fueron eximidos tras enviar declaraciones escritas, aunque el comité ha rechazado aplicar la misma flexibilidad para ambos ex funcionarios dada la importancia de su testimonio en un caso que sigue generando interrogantes.
La figura del ex presidente Bill Clinton y su vínculo con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein volvió a estar en el centro de la polémica tras la reciente publicación de miles de documentos relacionados con el caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre este material, surgieron imágenes inéditas que muestran a Clinton en diversas situaciones sociales asociadas al círculo de Epstein, lo que ha reavivado el debate sobre sus antiguas conexiones y la transparencia en torno a la investigación.
Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores, mantuvo durante años relaciones con figuras poderosas de distintos ámbitos, incluidas personalidades políticas, empresariales y del espectáculo.
Aunque la aparición de una persona en las fotox no implica participación directa en los delitos de Epstein, las imágenes se interpretan como un reflejo de sus amplias redes de contacto.
En el paquete de documentos divulgado en diciembre del año pasado, parte de los llamados Archivos Epstein que el Departamento de Justicia ha comenzado a hacer públicos por mandato de una ley de transparencia, aparecen varias fotos del ex presidente Clinton junto a Epstein y la socialite Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por su rol en reclutar y facilitar abusos sexuales por parte de Epstein.
Una de las imágenes muestra a Clinton recostado en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro ha sido censurado, mientras que otras lo sitúan en una alberca con Maxwell y en una escena donde está junto a Epstein sosteniendo una bebida en lo que parece ser un evento social privado.
Estas imágenes no están fechadas ni contextualizadas en cuanto a lugar, y no existen indicios en los archivos publicados de que Clinton haya sido implicado directamente en conductas delictivas relacionadas con el caso.
🚨Bill Clinton's photo with a potential minor just dropped from the Epstein files. 26 flights on the "Lolita Express," no full Secret Service, and the Clinton Library still won't release records. Victims say they've been silenced for years. What's the real story here? pic.twitter.com/Kzz13t0wSy
La portavoz de Clinton denunció que la publicación parcial y selectiva de los archivos obedece más a motivaciones políticas que a una búsqueda genuina de transparencia, y ha exigido que se liberen todas las imágenes y documentos en los que figura el ex presidente.
Históricamente, se sabe que Bill Clinton y Epstein mantuvieron fueron amigos e hicieron viajes juntos, incluyendo vuelos en el avión privado de Epstein en la década de 1990 y principios de los 2000, aunque el propio ex mandatario ha sostenido en comunicados que no conocía los crímenes de Epstein y que su relación fue de carácter social y no relacionada con actividades criminales.