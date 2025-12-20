Del jacuzzi a la obra de arte: Las fotos más polémicas del archivo Epstein donde aparecen Bill Clinton y Michael Jackson

Las fotos más polémicas del archivo Epstein con Bill Clinton y Michael Jackson

Los archivos publicados incluyen una foto del ex presidente Bill Clinton dentro de un jacuzzi junto a una persona cuya cara ha sido censurado.

🚨 BREAKING: New photo of Bill Clinton swimming with Ghislaine Maxwell and a potential victim and/or minor



Per the Epstein Files Transparency Act, DOJ was specifically instructed only to redact the faces of victims and/or minors



This is pretty damning for Bill Clinton. pic.twitter.com/ShXkEv0Bfm — Nick Sortor (@nicksortor) December 19, 2025

En otra imagen, Clinton aparece acompañado del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger; entre ambos se observa a una mujer con el rostro también cubierto. En ninguno de los dos casos se especifican la fecha ni el contexto en el que fueron tomadas las fotografías, lo que ha generado interrogantes y especulación pública.

Jeffrey Epstein, Mick Jagger y Bill Clinton (X)

Por si fuera poco, el lote también contiene una imagen de Michael Jackson posando junto a Epstein frente a una obra de arte. En la foto, el cantante lleva lentes de sol y una chaqueta de traje, mientras que Epstein aparece con una sudadera con capucha y las manos en los bolsillos. Al igual que en otros casos, no se ha precisado cuándo ni dónde fue captada la imagen, ni el motivo del encuentro.

Jeffrey Epstein y Michael Jackson (X)

Además, entre el material divulgado figuran varias fotos del actor Kevin Spacey, en las que aparece acompañado de Jeffrey Epstein y de otros hombres no identificados.

La presencia de estas imágenes se suma a la larga lista de figuras públicas que mantuvieron algún tipo de contacto social con el financiero, sin que ello implique, por sí mismo, participación en los delitos de los que fue acusado.