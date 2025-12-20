Del jacuzzi a la obra de arte: Las fotos más polémicas del archivo Epstein donde aparecen Bill Clinton y Michael Jackson

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar una nueva tanda de archivos relacionados con la extensa investigación al financiero condenado por tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein , incluyendo fotos inéditas en las que aparecen figuras de alto perfil como el ex presidente Bill Clinton, Mick Jagger y Michael Jackson, entre otros.
La divulgación forma parte de los esfuerzos por cumplir la Epstein Files Transparency Act, una ley que obliga a hacer públicos los documentos no clasificados del caso para arrojar luz sobre los contactos y actividades del entorno de Epstein.
Publicidad
Las fotos más polémicas del archivo Epstein con Bill Clinton y Michael Jackson
Los archivos publicados incluyen una foto del ex presidente Bill Clinton dentro de un jacuzzi junto a una persona cuya cara ha sido censurado.
🚨 BREAKING: New photo of Bill Clinton swimming with Ghislaine Maxwell and a potential victim and/or minor
Per the Epstein Files Transparency Act, DOJ was specifically instructed only to redact the faces of victims and/or minors
En otra imagen, Clinton aparece acompañado del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger; entre ambos se observa a una mujer con el rostro también cubierto. En ninguno de los dos casos se especifican la fecha ni el contexto en el que fueron tomadas las fotografías, lo que ha generado interrogantes y especulación pública.
Por si fuera poco, el lote también contiene una imagen de Michael Jackson posando junto a Epstein frente a una obra de arte. En la foto, el cantante lleva lentes de sol y una chaqueta de traje, mientras que Epstein aparece con una sudadera con capucha y las manos en los bolsillos. Al igual que en otros casos, no se ha precisado cuándo ni dónde fue captada la imagen, ni el motivo del encuentro.
Además, entre el material divulgado figuran varias fotos del actor Kevin Spacey, en las que aparece acompañado de Jeffrey Epstein y de otros hombres no identificados.
La presencia de estas imágenes se suma a la larga lista de figuras públicas que mantuvieron algún tipo de contacto social con el financiero, sin que ello implique, por sí mismo, participación en los delitos de los que fue acusado.
Publicidad
Bill Clinton y Jeffrey Epstein: una relación que sigue bajo escrutinio
La conexión entre el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y acusado de tráfico sexual de menores, ha sido objeto de atención mediática durante años.
Aunque Clinton no ha sido acusado ni imputado por ningún crimen relacionado con Epstein, sí existen documentos públicos, fotos y declaraciones oficiales que permiten reconstruir cómo fue su relación y qué partes están respaldadas por evidencias verificables.
La relación entre Clinton y Epstein se remonta a la década de 1990, cuando Epstein visitó la Casa Blanca poco después de que el ex mandatario asumiera la presidencia. Existen registros de que Bill se reunió con el financiero en eventos sociales y políticos, y en años posteriores hicieron viajes en el avión privado de Epstein, conocido en la prensa como el “Lolita Express”.
Según documentos desclasificados e investigaciones periodísticas, Clinton viajó en el jet de Epstein varias veces a comienzos de los 2000, incluyendo viajes a Europa, África y Asia, junto con el personal de la Clinton Foundation y su equipo de seguridad.
Se ha publicado una gran parte de los archivos de Epstein, mostrando fotos de Jeffrey Epstein con asociados de alto perfil, incluido el expresidente Bill Clinton.
En una foto, Clinton fue visto en una bañera de hidromasaje con una mujer anónima.
Su oficina indicó que estos viajes estaban relacionados con labores de la fundación, y que él llevaba consigo a su equipo y agentes del Servicio Secreto en cada tramo.
Clinton y sus representantes han mantenido de forma consistente que la relación con Jeffrey fue profesional y limitada, y que no tenía conocimiento de los crímenes por los que Epstein fue condenado ni de sus actividades criminales más recientes.
En declaraciones tras el arresto de Epstein en 2019, su portavoz aseguró que Clinton “no sabía nada de los terribles crímenes por los que Epstein se declaró culpable” y que no había estado en la isla privada del financiero ni en sus residencias privadas.