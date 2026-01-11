Daniel Stern, actor de ‘Mi Pobre Angelito’, es citado por solicitar prostitución en California

Daniel Stern fue citado por solicitar prostitución en California

Según el mismo informe, Stern no fue detenido ni arrestado en relación con el presunto incidente.

Hasta el momento, no existen antecedentes penales ni reportes previos de conflictos legales similares en el historial de Stern. Asimismo, su equipo no ha emitido comentarios ni respondido a las solicitudes de información por parte de los medios sobre este caso.

Daniel Stern (Getty Images)

En California, la solicitud de prostitución se clasifica como un delito menor, sancionable con hasta seis meses de cárcel en el condado y/o una multa máxima de mil dólares en una primera infracción. En caso de reincidencia, la ley establece penas mínimas obligatorias de prisión: 45 días por una segunda ofensa y 90 días por una tercera.

Este delito no implica el registro como delincuente sexual conforme al código penal. Por lo general, el proceso inicia con la emisión de una citación para comparecer ante un juez; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre una posible audiencia o citación posterior en el caso del actor.