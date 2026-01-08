El hijo no deseado de Brigitte Bardot da el último y polémico adiós a su mamá pese a distanciamiento

La emotiva misa, organizada en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, siguió las instrucciones que Brigitte Bardot dejó antes de morir el pasado 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, tras una lucha contra el cáncer, como confirmó su esposo Bernard d’Ormale.

En la ceremonia estuvieron presentes familiares cercanos incluido su único hijo Nicolas-Jacques Charrier, con quien estuvo distanciada durante años, así como algunos amigos y figuras del mundo del espectáculo y la política francés.

Enterraron a Brigitte Bardot en Saint-Tropez con música de los Gypsy Kings y cajón acorde a su estética, nada de las cosas espantosas que usamos acá. Estuvieron su marido Bernard d’Ormale, su hijo Nicolas Charrier, sus nietas y bisnietos. ♥️ También Marine Le Pen. pic.twitter.com/95m5oH0bZN — JolieSoleil (@JolieSoleil) January 7, 2026

El único hijo de Brigitte no acudió solo: lo acompañaron sus hijas Thea y Anna, fruto de su matrimonio con la modelo Anne-Line Bjerkan, con quien formó una familia en Noruega.

Thea, además, llegó junto a su esposo y sus tres hijos, bisnietos de Bardot a quienes la actriz veía en contadas ocasiones, ya que, según ella misma reconocía, la distancia y el hecho de que los niños no hablaran francés dificultaban la comunicación. Esta reunión marcó la primera aparición pública de sus nietas y bisnietos, aunque en un contexto cargado de nostalgia y despedida.

Anna, nieta de Brigitte Bardot, asistió a su funeral junto a sus hijos. (Arnold Jerocki/Getty Images)

El féretro de la actriz que salió de su propiedad de La Madrague llegó en un cortejo a la la iglesia de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, donde entró cubierto de flores poco después de las 11:20 de la mañana al unísono de la música de Maria Callas.

Nicolas-Jacques Charrier, hijo de Brigitte Bardot, honra su legado en un funeral privado. (Arnold Jerocki/Getty Images)

Además de los momentos de dolor familiar, la despedida de Bardot atrajo a miles de fans y residentes de Saint-Tropez, quienes expresaron su respeto por la trayectoria artística y activista que marcó su vida, desde su estrellato en el cine de los años cincuenta y sesenta hasta su labor incansable en favor de los animales tras retirarse de la actuación.