La icónica actriz y defensora de los derechos de los animales Brigitte Bardot fue despedida en una ceremonia íntima en St. Tropez, donde vivió durante décadas, tal como ella misma lo había dispuesto. Sin embargo, hubo un personaje en particular que llamó la atención por su presencia: su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, con quien mantuvo una relación marcada por la distancia y los desencuentros, pero que aun así caminó detrás del féretro preparado según los estrictos deseos de su madre.
El hijo no deseado de Brigitte Bardot da el último y polémico adiós a su mamá pese a distanciamiento
La emotiva misa, organizada en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, siguió las instrucciones que Brigitte Bardot dejó antes de morir el pasado 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, tras una lucha contra el cáncer, como confirmó su esposo Bernard d’Ormale.
En la ceremonia estuvieron presentes familiares cercanos incluido su único hijo Nicolas-Jacques Charrier, con quien estuvo distanciada durante años, así como algunos amigos y figuras del mundo del espectáculo y la política francés.
Enterraron a Brigitte Bardot en Saint-Tropez con música de los Gypsy Kings y cajón acorde a su estética. Estuvieron su marido Bernard d'Ormale, su hijo Nicolas Charrier, sus nietas y bisnietos. También Marine Le Pen.
El único hijo de Brigitte no acudió solo: lo acompañaron sus hijas Thea y Anna, fruto de su matrimonio con la modelo Anne-Line Bjerkan, con quien formó una familia en Noruega.
Thea, además, llegó junto a su esposo y sus tres hijos, bisnietos de Bardot a quienes la actriz veía en contadas ocasiones, ya que, según ella misma reconocía, la distancia y el hecho de que los niños no hablaran francés dificultaban la comunicación. Esta reunión marcó la primera aparición pública de sus nietas y bisnietos, aunque en un contexto cargado de nostalgia y despedida.
El féretro de la actriz que salió de su propiedad de La Madrague llegó en un cortejo a la la iglesia de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, donde entró cubierto de flores poco después de las 11:20 de la mañana al unísono de la música de Maria Callas.
Además de los momentos de dolor familiar, la despedida de Bardot atrajo a miles de fans y residentes de Saint-Tropez, quienes expresaron su respeto por la trayectoria artística y activista que marcó su vida, desde su estrellato en el cine de los años cincuenta y sesenta hasta su labor incansable en favor de los animales tras retirarse de la actuación.
Una maternidad no deseada: el origen del distanciamiento entre Brigitte Bardot y su hijo Nicolas
La relación entre Brigitte Bardot y su hijo Nicolas-Jacques Charrier fue históricamente distante y complicada.
En su autobiografía Initiales B.B., la actriz reconoció no haber deseado la maternidad, lo que afectó profundamente su vínculo con Charrier, nacido en 1960 fruto de su matrimonio con el actor Jacques Charrier.
En aquel texto, Bardot llegó a describir sentimientos extremadamente negativos sobre la experiencia de embarazo, palabras que generaron controversia y distanciaron aún más a madre e hijo durante años.
"Miraba mi vientre plano y esbelto en el espejo como a una querida amiga a quien estaba a punto de cerrarle la tapa de un ataúd", señaló la actriz.
La actriz Brigitte Bardot con su hijo Nicolas, alrededor de 1960 en Francia.
Descanse en paz. pic.twitter.com/pDkHM9AXFP
Las declaraciones de la actriz no fueron bien recibidas por Jacques Charrier ni por su hijo, quienes meses después interpusieron una demanda en su contra.
Incluso Jacques, quien se divorció de Brigitte en 1963 y obtuvo la custodia de su hijo, afirmó poseer cartas en las que ella expresaba su ilusión y alegría por convertirse en madre, en contraste con las declaraciones que luego publicó públicamente.
Sin embargo, fuentes cercanas señalan que, con el paso del tiempo, maduraron su entendimiento y se acercaron en los últimos años de su vida, lo que quedó evidenciado en la decisión de Nicolas de acompañar el cortejo fúnebre y rendir homenaje a su madre en este momento final.