De la cárcel al divorcio: El escándalo universitario que acabó con el matrimonio de Lori Loughlin y Mossimo Giannulli

El escándalo universitario que acabó con el matrimonio de Lori Loughlin y Mossimo Giannulli

Lori Loughlin y Mossimo Giannulli fue protagonista del llamado scandal de admisiones universitarias (Operation Varsity Blues), en el que pagaron 500 mil dólares en sobornos para que sus hijas fueran admitidas en la Universidad del Sur de California como reclutas ficticias del equipo de remo, a pesar de que ninguna practicaba ese deporte.

En mayo de 2020 ambos se declararon culpables de fraude postal y electrónico: Loughlin cumplió dos meses de prisión, mientras que Giannulli fue sentenciado a cinco meses y ambos realizaron servicios comunitarios además de pagar multas.

Lori Loughlin (Getty Images)

Pese a que enfrentaron juntos las consecuencias legales, fuentes cercanas a Page Six revelan que “las cosas nunca fueron iguales” entre ellos después del escándalo, y que la actriz no llegó a perdonar completamente a Giannulli, a quien algunos allegados consideran el principal instigador de la trama.

Con el paso del tiempo, las tensiones internas y la presión pública terminaron por resquebrajar la relación: aunque no han presentado aún una demanda formal de divorcio, se confirmó que la pareja vive separada desde octubre de 2025, y que la separación definitiva parece inevitable.

Lori Loughlin (EFE.)

Fuentes que conocen la situación aseguran que la actriz ha contado con el apoyo de amigos cercanos, algunos incluso vinculados a su etapa en Full House, mientras que las consecuencias del escándalo no sólo afectaron su vida personal, sino también su carrera por un tiempo, cuando fue desvinculada de producciones antes de retomar roles en televisión tras cumplir su sentencia.

Aunque ambos comparten dos hijas adultas (Olivia Jade e Isabella Rose Giannulli) y han tratado de mantener un perfil relativamente civilizado, lo que alguna vez fue un matrimonio de casi tres décadas parece haber llegado a su fin, dejando atrás cadenas de consecuencias que se remontan al caso que sacudió a Hollywood y a la opinión pública estadounidense.