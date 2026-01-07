El acuerdo al que Nicole Kidman y Keith Urban llegaron para dividir su millonario imperio inmobiliario tras divorcio

El imperio inmobiliario de Nicole Kidman y Keith Urban: todas sus propiedades millonarias

Nicole Kidman y Keith Urban formaron un verdadero imperio inmobiliario durante su matrimonio y tienen propiedades de lujo en Estados Unidos y Australia que alcanzan valores millonarios.

En Sídney, la actriz de Big Little Lies pagó 7.7 millones de dólares por un elegante departamento de tres habitaciones, que se sumó a su ya creciente portafolio en el edificio, elevando el valor total de las propiedades a 27.5 millones de dólares.

Departamento de Nicole Kidman en Sidney (Daily Mail)

El recorrido de sus adquisiciones en la ciudad comenzó en 2009, cuando compraron un apartamento de 420 metros cuadrados en el piso 21 por cerca de 6 millones de dólares.

Tres años después, compraron otro apartamento contiguo, un poco más pequeño (380 metros cuadrados), por unos 7 millones. En 2011, invirtieron 2.68 millones de dólares en un tercer apartamento en el piso 19, que Kidman utilizó inicialmente como oficina en casa.

Nicole Kidman (Getty Images)

En Estados Unidos, su patrimonio también incluye propiedades emblemáticas: en 2008, apenas dos años después de casarse, compraron una mansión de 20 habitaciones en Nashville por 4,89 millones de dólares, mientras que ese mismo año adquirieron una residencia de cinco dormitorios y cinco baños en Beverly Hills por 6.77 millones. Finalmente, en 2010, invirtieron 13.53 millones de dólares en un dúplex de diseño en Manhattan.