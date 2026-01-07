El acuerdo al que Nicole Kidman y Keith Urban llegaron para dividir su millonario imperio inmobiliario tras divorcio

Nicole Kidman y Keith Urban han cerrado oficialmente su divorcio tras 19 años de matrimonio: firmaron un acuerdo que pone énfasis en la división de su gran patrimonio, especialmente de sus propiedades, y en asegurar un entorno estable para sus hijas adolescentes.
Aunque la separación se anunció en septiembre de 2025 por “diferencias irreconciliables”, los detalles del acuerdo se sellaron rápidamente antes de la presentación formal. Parte central de la negociación fue cómo repartir su “imperio” inmobiliario, valorado en cientos de millones de dólares.
Así dividirán Nicole Kidman y Keith Urban su imperio de casas millonarias tras el divorcio
Según los documentos del divorcio obtenidos por Daily Mail, Nicole Kidman y Keith Urban optó por una división consensuada de sus bienes inmuebles, evitando largas disputas judiciales y permitiendo que cada uno conserve las propiedades que ya tenía bajo su control o que se repartan de común acuerdo si así lo acuerdan en el futuro.
Entre las casas más destacadas que formaron parte de su cartera durante el matrimonio figuran: varios departamentos de lujo en un edificio con vista al puerto de Sídney, un dúplex en Manhattan, una mansión en Beverly Hills, la residencia principal en Nashville y una finca en las Tierras Altas del Sur de Australia, con un valor total de 282 millones de dólares.
Se sabe que la ex pareja comparte gran parte de las propiedades porque la mayoría fueron adquiridas después de casarse en 2006.
El imperio inmobiliario de Nicole Kidman y Keith Urban: todas sus propiedades millonarias
Nicole Kidman y Keith Urban formaron un verdadero imperio inmobiliario durante su matrimonio y tienen propiedades de lujo en Estados Unidos y Australia que alcanzan valores millonarios.
En Sídney, la actriz de Big Little Lies pagó 7.7 millones de dólares por un elegante departamento de tres habitaciones, que se sumó a su ya creciente portafolio en el edificio, elevando el valor total de las propiedades a 27.5 millones de dólares.
El recorrido de sus adquisiciones en la ciudad comenzó en 2009, cuando compraron un apartamento de 420 metros cuadrados en el piso 21 por cerca de 6 millones de dólares.
Tres años después, compraron otro apartamento contiguo, un poco más pequeño (380 metros cuadrados), por unos 7 millones. En 2011, invirtieron 2.68 millones de dólares en un tercer apartamento en el piso 19, que Kidman utilizó inicialmente como oficina en casa.
En Estados Unidos, su patrimonio también incluye propiedades emblemáticas: en 2008, apenas dos años después de casarse, compraron una mansión de 20 habitaciones en Nashville por 4,89 millones de dólares, mientras que ese mismo año adquirieron una residencia de cinco dormitorios y cinco baños en Beverly Hills por 6.77 millones. Finalmente, en 2010, invirtieron 13.53 millones de dólares en un dúplex de diseño en Manhattan.