Angélica Rivera arranca el 2026 con unas vacaciones familiares en Japón (con yernos incluidos)

Angélica Rivera comenzó el año 2026 en Japón. La actriz disfruta de unas vacaciones en el país asiático junto a su familia. En este viaje no solo están sus hijas, sino también algunos invitados especiales.
Entre los asistentes al viaje se encuentran su hermana Maritza, su yerno Pablo Bernot y, por primera vez, el novio de Fernanda Castro, quien se integró a esta aventura familiar.
Angélica Rivera disfruta Japón en un viaje familiar
A través de redes sociales, Angélica Rivera y sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina, han documentado cada etapa del viaje, compartiendo imágenes y videos en sus respectivas redes sociales, donde han mostrado su admiración por la cultura, los paisajes y la riqueza histórica de Japón.
Sofía Castro compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía familiar del viaje, tomada después de una comida, en la que destaca su mamá junto a los parejas de sus hijas.
También se vio a la familia durante su visita al santuario Fushimi Inari-taisha, en Kioto, donde Fernanda Castro posó junto a su novio Gelin Hau en las puertas torii, a la entrada al lugar sagrado, y la pareja selló el momento con un tierno beso.
La cantautora utilizó sus redes sociales para compartir algunos detalles de su recorrido por Japón, incluyendo su visita a Hakone, un popular destino turístico donde grabó un video. En él reveló que en esta zona es posible adquirir una propiedad a un costo relativamente bajo.
"Acabo de escuchar que aquí te puedes comprar una casa por 5 mil dólares, igual y ¡nos mudamos chicos!", dijo.
El idioma, el mayor desafío del viaje
En el video, Angélica Rivera aparece pidiéndole a su hija que pregunte cuánto dura el recorrido en el teleférico de Hakone, ya que la barrera del idioma se ha convertido en uno de los principales retos para la familia durante estas vacaciones.
"La neta sí está un poco pesado lo del idioma, en especial, porque no hablan muy bien inglés aquí, entre que ellos no nos entienden y nosotros tampoco, se hace un poco complicado", explicó Fernanda.
La cantante dejó entrever que tanto su mamá como su tía sentían algo de miedo por subir al teleférico; aún así, se trataba de una experiencia que no estaban dispuestas a perderse: "Las señoras del grupo están un poco espantadas por la góndola, no quiero aceptar que yo también, le tengo terror a las alturas, pero estamos en Japón", comentó en el video.
Tras su paso por Hakone, la familia se trasladó a Tokio, donde actualmente disfruta de la gastronómica, tecnológica y arquitectónica de la capital japonesa. Angélica Rivera y sus hijas llegaron a Japón el pasado 24 de diciembre, justo a tiempo para celebrar la Navidad juntos durante una cena especial.