Angélica Rivera arranca el 2026 con unas vacaciones familiares en Japón (con yernos incluidos)

Angélica Rivera disfruta Japón en un viaje familiar

A través de redes sociales, Angélica Rivera y sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina, han documentado cada etapa del viaje, compartiendo imágenes y videos en sus respectivas redes sociales, donde han mostrado su admiración por la cultura, los paisajes y la riqueza histórica de Japón.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

Sofía Castro compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía familiar del viaje, tomada después de una comida, en la que destaca su mamá junto a los parejas de sus hijas.

Fernanda Castro (Instagram)

También se vio a la familia durante su visita al santuario Fushimi Inari-taisha, en Kioto, donde Fernanda Castro posó junto a su novio Gelin Hau en las puertas torii, a la entrada al lugar sagrado, y la pareja selló el momento con un tierno beso.

La cantautora utilizó sus redes sociales para compartir algunos detalles de su recorrido por Japón, incluyendo su visita a Hakone, un popular destino turístico donde grabó un video. En él reveló que en esta zona es posible adquirir una propiedad a un costo relativamente bajo.



"Acabo de escuchar que aquí te puedes comprar una casa por 5 mil dólares, igual y ¡nos mudamos chicos!", dijo.