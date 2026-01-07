Ana Brenda Contreras atravesó por un delicado problema de salud en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. A finales de noviembre, la actriz viajó a Nueva York para asistir a la ceremonia de los Emmy, luego de que el programa ¿Quién es la Máscara?, en el que participa, fue nominado a estos premios.
Sin embargo, durante su estancia en la ciudad, la actriz comenzó a presentar malestares que derivaron en su hospitalización, lo que le impidió asistir al evento y reunirse con sus compañeros del programa.
Ana Brenda Contreras habla por primera vez del problema de salud que la llevó al hospital de emergencia
El productor Miguel Angel Fox, así como Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita sí estuvieron presentes en la premiación, incluso compartieron fotos y videos de su estancia en Nueva York y la ceremonia, pero siempre se mantuvieron atentos a la recuperación de Ana Brenda.
Ya recuperada, la actriz reveló que antes del viaje comenzó a presentar algunos síntomas; aun así, decidió viajar acompañada de su esposo, Zacarías Melhem, quien estuvo a su lado en todo momento.
“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito”, contó Ana Brenda en un nuevo episodio de su podcast, Ella sin filtros.
Pese a que tuvo duda sobre si era conveniente hacer el viaje, finalmente decidió arriesgarse sin imaginar que en el avión presentaría más síntomas: “Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle. algo sentía que no me entraba. Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada”.
La actriz reveló que el momento más crítico de su malestar ocurrió cuando regresó al hotel: “De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo dos bolas aquí (en el cuello), enormes, no hablo de cuando los ganglios se te inflaman porque te va a dar gripa. Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo”, explicó.
El diagnóstico que alertó a Ana Brenda
Ana Brendatuvo que ir de emergencia al hospital donde después de varios estudios le dieron un diagnóstico que la alertó: “Me pasan a la camilla, me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil. ‘Estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar. Nos llevamos el susto de nuestras vidas, cuando pasa algo así lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella’. Me dieron este panorama de que debía quedarme para estudios”, contó.
Finalmente, tras descartar una situación de mayor gravedad, los médicos lograron identificar la causa de su malestar, lo que permitió que Ana Brenda se recuperara de forma paulatina.
“Después del susto de nuestras vidas… eran sólo las plaquetas lo que estaba fallando, llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí, pero como mi cuerpo estaba en número rojos… algunas veces (la bacteria) hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente. Me pude regresar para continuar los estudios en casa, que es donde yo vivo, cerca de mi bebé, que era un factor importantísimo”.
Aunque afortunadamente todo está bien, Ana Brenda confesó que vivió momentos de gran incertidumbre mientras los médicos realizaban los estudios necesarios: “Nos pintaban algo horrible, nos hablaban de muchas cosas, de enfermedades fuertes y de cosas que asustan. Me hablaban de un raspado de médula, estamos hablando de palabras mayores. Me siento muy afortunada de que no haya pasado de un susto pero sí fue un susto muy grande”, confesó.