Ana Brenda Contreras habla por primera vez del problema de salud que la llevó al hospital de emergencia

El productor Miguel Angel Fox, así como Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita sí estuvieron presentes en la premiación, incluso compartieron fotos y videos de su estancia en Nueva York y la ceremonia, pero siempre se mantuvieron atentos a la recuperación de Ana Brenda .

Ana Brenda (Instagram)

Ya recuperada, la actriz reveló que antes del viaje comenzó a presentar algunos síntomas; aun así, decidió viajar acompañada de su esposo, Zacarías Melhem, quien estuvo a su lado en todo momento.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito”, contó Ana Brenda en un nuevo episodio de su podcast, Ella sin filtros.

Pese a que tuvo duda sobre si era conveniente hacer el viaje, finalmente decidió arriesgarse sin imaginar que en el avión presentaría más síntomas: “Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle. algo sentía que no me entraba. Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada”.

La actriz reveló que el momento más crítico de su malestar ocurrió cuando regresó al hotel: “De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo dos bolas aquí (en el cuello), enormes, no hablo de cuando los ganglios se te inflaman porque te va a dar gripa. Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo”, explicó.