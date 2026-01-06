Ex actor infantil de Disney asegura que fue despedido de Universal Studios tras denunciar presunto caso de pedofilia

Steven Anthony Lawrence, actor que ganó fama por sus participaciones en The Cat in the Hat, Cheaper by the Dozen, denunció recientemente a través de su cuenta de Instagram que fue despedido de Universal Studios Hollywood luego de alertar sobre la presencia de un presunto pedófilo mientras trabajaba como artista y animador en el parque temático.

En su publicación, Lawrence explicó que decidió hacer pública la situación tras esperar cerca de un mes, con la esperanza de que el problema pudiera resolverse de manera “amistosa”.

Steven Anthony Lawrence (Instagram)

Según relató, retrasó la denuncia porque “absolutamente amaba” su trabajo y no quería que el conflicto escalara. Sin embargo, al no ver una solución y tras su salida del parque, optó por contar su versión, lo que provocó un fuerte impacto y múltiples reacciones en redes sociales.

“Me demoré en publicar esto durante aproximadamente un mes porque esperaba que pudiéramos encontrar algún tipo de solución amistosa, ya que me encantó actuar y bailar con todas ustedes, gente increíble”, comenzó Lawrence su mensaje.

“El corazón me duele al anunciar que mi tiempo en Universal Studios terminó”, escribió el actor junto a una foto de su gafete de empleado apoyado en un sombrero de Super Nintendo World.

Afirmó que no podía seguir asociado con una organización que, en su percepción, no se preocupa por la seguridad de los artistas ni de los visitantes, y añadió categóricamente que, dado lo que sabe, “nunca permitiré que mi hijo vaya a Universal Studios Hollywood”.