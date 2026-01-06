El actor Steven Anthony Lawrence, conocido por su papel de Bernard “Beans” Aranguren en la exitosa comedia familiar Even Stevens de Disney Channel (2001-2003), ha encendido una polémica en Hollywood al afirmar que fue despedido de su trabajo en Universal Studios Hollywood tras reportar internamente a un supuesto pedófilo alrededor de niños.
Ex actor infantil de Disney asegura que fue despedido de Universal Studios tras denunciar presunto caso de pedofilia
Steven Anthony Lawrence, actor que ganó fama por sus participaciones en The Cat in the Hat, Cheaper by the Dozen, denunció recientemente a través de su cuenta de Instagram que fue despedido de Universal Studios Hollywood luego de alertar sobre la presencia de un presunto pedófilo mientras trabajaba como artista y animador en el parque temático.
En su publicación, Lawrence explicó que decidió hacer pública la situación tras esperar cerca de un mes, con la esperanza de que el problema pudiera resolverse de manera “amistosa”.
Según relató, retrasó la denuncia porque “absolutamente amaba” su trabajo y no quería que el conflicto escalara. Sin embargo, al no ver una solución y tras su salida del parque, optó por contar su versión, lo que provocó un fuerte impacto y múltiples reacciones en redes sociales.
“Me demoré en publicar esto durante aproximadamente un mes porque esperaba que pudiéramos encontrar algún tipo de solución amistosa, ya que me encantó actuar y bailar con todas ustedes, gente increíble”, comenzó Lawrence su mensaje.
“El corazón me duele al anunciar que mi tiempo en Universal Studios terminó”, escribió el actor junto a una foto de su gafete de empleado apoyado en un sombrero de Super Nintendo World.
Afirmó que no podía seguir asociado con una organización que, en su percepción, no se preocupa por la seguridad de los artistas ni de los visitantes, y añadió categóricamente que, dado lo que sabe, “nunca permitiré que mi hijo vaya a Universal Studios Hollywood”.
¿Quién es Steven Anthony Lawrence? El actor infantil que marcó a una generación Disney
Steven Anthony Lawrence es un actor estadounidense recordado principalmente por haber sido una de las caras más reconocibles de Disney Channel a inicios de los años 2000. Nació el 19 de julio de 1990 en Fresno, California, y comenzó su carrera artística desde muy joven, participando en comerciales y pequeñas apariciones televisivas antes de alcanzar la fama.
Su papel más emblemático fue el de Bernard “Beans” Aranguren en la exitosa serie Even Stevens (2000–2003), protagonizada por Shia LaBeouf. Con su carisma, humor físico y frases memorables, “Beans” se convirtió en uno de los personajes secundarios más queridos de la televisión infantil, dejando una huella duradera en toda una generación de espectadores.
Gracias a ese éxito, Lawrence apareció en otros proyectos populares de la época, como That’s So Raven, The Cat in the Hat, Cheaper by the Dozen y la película original de Disney The Even Stevens Movie. Sin embargo, tras el final de la serie, su presencia en la industria fue disminuyendo progresivamente.
Con el paso de los años, Steven se alejó de los reflectores y llevó una vida más discreta, algo común entre muchos actores infantiles.El último de sus trabajos fue como animador en el parque de Universal Studios Hollywood; sin embargo, tras denunciar a un compañero de trabajo por actos de pedofilia, fue despedido.