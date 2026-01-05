Miguel Bosé habla por primera vez del accidente que lo llevó a enfrentar una profunda crisis personal

Miguel Bosé abrió su corazón para compartir uno de los episodios más oscuros de su vida: un accidente que lo dejó sin poder moverse y lo llevó a enfrentarse a una profunda depresión.
Con una honestidad conmovedora, el cantante habló del largo y doloroso proceso marcado no solo por las secuelas físicas, sino también por el impacto emocional que lo acompañó durante años, en un periodo que puso a prueba su fortaleza personal y su amor por la vida.
Publicidad
Miguel Bosé recuerda el accidente que transformó su vida personal y emocional
En una conversación íntima con Mega, Miguel Bosé confesó que vivió una de las etapas más oscuras de su vida tras sufrir un accidente que lo dejó con severas limitaciones físicas y un fuerte impacto emocional.
“Fue debido a un antiguo accidente de coche. Con el tiempo, entre tanto viaje, mal comer, mal descansar y todo lo que se junta... la espalda se partió y dijo hasta aquí”, confesó.
El cantante español explicó que atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas que no tuvieron el resultado esperado, lo que derivó en un impacto profundo tanto en su carrera artística como en su vida personal.
“Una fue mal hecha, la primera… Tuve que rehacerme otra vez un año más tarde, y ese año de intervalo, fue de invalidez y de dudas y de no poder trabajar, de estar en la cama”, confesó, recalcando que este momento lo obligó a replantearse su futuro en la música y a vivir un proceso de aislamiento.
Publicidad
El accidente que sufrió Miguel Bosé le llevó a una depresión
Miguel Bosé también recordó que este delicado accidente lo llevó a atravesar una profunda depresión. “Caí en una depresión muy fuerte”, confesó, al describir la impotencia de no poder realizar actividades básicas y el impacto emocional que incluso lo hizo cuestionarse su continuidad sobre los escenarios.
En la entrevista recordó que durante esos años, el cantante enfrentó varios rumores sobre su estado de salud: “Me mataron varias veces, me inventaron enfermedades, me inventaron sida”, dejando claro que las especulaciones afectaron su imagen pública y su relación con los medios de comunicación.
Otro momento especialmente crítico fue la pérdida de su voz. Sobre esa etapa, Bosé reveló: “El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea”. Aunque fue una experiencia profundamente dolorosa, aseguró que le dio una nueva perspectiva de la vida y lo llevó a valorar aún más la compañía y el apoyo de sus seres queridos.
Tras varios años alejado de los escenarios, el cantante logró regresar con renovada fuerza, reencontrándose con su público y confirmando que su carrera continúa vigente. Aunque reconoce que extraña ciertos aspectos de ese periodo, hoy se muestra más optimista y agradecido por la posibilidad de seguir cantando.
El accidente, la depresión y los constantes rumores sobre su salud marcaron profundamente la vida de Miguel Bosé, pero también lo impulsaron a replantear su relación con la fama y a fortalecer su carácter.