Miguel Bosé habla por primera vez del accidente que lo llevó a enfrentar una profunda crisis personal

El accidente que sufrió Miguel Bosé le llevó a una depresión

Miguel Bosé también recordó que este delicado accidente lo llevó a atravesar una profunda depresión. “Caí en una depresión muy fuerte”, confesó, al describir la impotencia de no poder realizar actividades básicas y el impacto emocional que incluso lo hizo cuestionarse su continuidad sobre los escenarios.

En la entrevista recordó que durante esos años, el cantante enfrentó varios rumores sobre su estado de salud: “Me mataron varias veces, me inventaron enfermedades, me inventaron sida”, dejando claro que las especulaciones afectaron su imagen pública y su relación con los medios de comunicación.

Miguel Bosé (Getty Images)

Otro momento especialmente crítico fue la pérdida de su voz. Sobre esa etapa, Bosé reveló: “El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea”. Aunque fue una experiencia profundamente dolorosa, aseguró que le dio una nueva perspectiva de la vida y lo llevó a valorar aún más la compañía y el apoyo de sus seres queridos.

Tras varios años alejado de los escenarios, el cantante logró regresar con renovada fuerza, reencontrándose con su público y confirmando que su carrera continúa vigente. Aunque reconoce que extraña ciertos aspectos de ese periodo, hoy se muestra más optimista y agradecido por la posibilidad de seguir cantando.

Miguel Bosé (Getty Images)

El accidente, la depresión y los constantes rumores sobre su salud marcaron profundamente la vida de Miguel Bosé, pero también lo impulsaron a replantear su relación con la fama y a fortalecer su carácter.