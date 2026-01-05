Angelina Jolie visita el paso de Rafah para expresar su apoyo a la población de Gaza

Angelina Jolie visita el paso de Rafah para apoyar a la población de Gaza

La ex enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que acudió acompañada de una delegación estadounidense, conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios.

Angelina Jolie (Getty Images)

“Lo que debe suceder está claro: el alto el fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser sostenido, seguro y ampliado urgentemente para que la ayuda, el combustible y los suministros médicos críticos puedan moverse rápida y consistentemente, en el volumen requerido”, dijo Jolie en un comunicado.

“Los artículos de invierno y el equipo médico esencial deben trasladarse sin demora. Cada día de interrupción cuesta vidas”, continuó.

Angelina Jolie (Getty Images)

A inicios de esta semana, Israel informó que suspenderá las operaciones de varias organizaciones internacionales de ayuda que no renovaron su registro, una medida que incluye exigir a los grupos que trabajan en Gaza la entrega de datos personales de su personal.

Según los medios locales, la actriz estadounidense Angelina Jolie participó en esta visita para examinar las condiciones de los palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza, así como el traslado de la ayuda humanitaria hacia el enclave asediado.