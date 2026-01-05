Angelina Jolie visita el paso de Rafah para expresar su apoyo a la población de Gaza

La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó el viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza.
Se trató de una visita para mostrar su apoyo a la población del enclave palestino por dos años de guerra contra Israel, desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023.
La ex enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que acudió acompañada de una delegación estadounidense, conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios.
“Lo que debe suceder está claro: el alto el fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser sostenido, seguro y ampliado urgentemente para que la ayuda, el combustible y los suministros médicos críticos puedan moverse rápida y consistentemente, en el volumen requerido”, dijo Jolie en un comunicado.
“Los artículos de invierno y el equipo médico esencial deben trasladarse sin demora. Cada día de interrupción cuesta vidas”, continuó.
A inicios de esta semana, Israel informó que suspenderá las operaciones de varias organizaciones internacionales de ayuda que no renovaron su registro, una medida que incluye exigir a los grupos que trabajan en Gaza la entrega de datos personales de su personal.
Según los medios locales, la actriz estadounidense Angelina Jolie participó en esta visita para examinar las condiciones de los palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza, así como el traslado de la ayuda humanitaria hacia el enclave asediado.
“Hablé con agencias humanitarias que están trabajando arduamente para hacer todo lo posible por superar las restricciones y desafíos para entregar la ayuda necesaria a Gaza. Caminé por un gran almacén que estaba lleno de artículos a los que se les negó la entrada, la mayoría de ellos médicos”, dijo Jolie en un comunicado.
Angelina Jolie refuerza su compromiso con la ayuda humanitaria
Angelina Jolieagradeció el trabajo de los voluntarios que brindan asistencia humanitaria y, a través de su oficina, se informó que actualmente se encuentra reuniéndose con familias de refugiados palestinos y sudaneses en Egipto.
La actriz, uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, renunció a su cargo de enviada especial del ACNUR a finales de 2022, tras más de 20 años de servicio, afirmando que quería "trabajar de otra manera" y en cuestiones humanitarias más amplias.
A lo largo de los años realizó más de 60 misiones sobre el terreno, poniendo su fama y la garantía de atraer a los medios al servicio de la causa de los refugiados.
La reapertura del paso de Rafah, prevista en el plan de paz para el territorio palestino y reclamada desde hace tiempo por la ONU y la comunidad humanitaria, no ha sido autorizada por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre.