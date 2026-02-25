Stephen Hawking reaparece en los archivos Epstein con una fotografía junto a dos mujeres en bikini

Stephen Hawking reaparece en los archivos Epstein en una fotografía con dos mujeres en bikini

La identidad de las dos mujeres no ha sido revelada, además del contexto en el que fue tomada y no existe información oficial sobre cuándo ni dónde se tomó la imagen, lo que ha generado especulación entre medios y usuarios de redes sociales.

Lo que sí se sabe por los archivos es que el nombre de Hawking aparece mencionado al menos 250 veces en la documentación relacionada con Epstein, principalmente por su asistencia a eventos académicos y sociales vinculados al financista.

Stephen Hawking en los archivos Epstein. (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU)

Stephen Hawking, fallecido en 2018, asistió en 2006 a una conferencia científica organizada por Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que incluyó actividades sociales además de sesiones académicas.

En años anteriores ya habían surgido otras imágenes del científico en ese entorno, como un picnic o un recorrido en submarino por la costa, pero sin contextos comprometedoramente asociados al delito por el que Epstein fue condenado.

Es importante subrayar que la mera aparición de una persona en los archivos de Epstein no implica necesariamente conducta indebida, ni existen cargos formales contra Hawking en relación con los delitos por los que Epstein fue procesado.

Las autoridades estadounidenses han enfatizado que muchos nombres en la documentación solo reflejan contactos o asistencia a eventos patrocinados por Epstein, sin pruebas de participación en conductas criminales.