Nodal avanza legalmente: Juez admite su demanda contra Cazzu por la custodia de su hija Inti

El conflicto legal entre C hristian Nodal y su ex pareja, Cazzu (Julieta Emilia Cazzuchelli), dio un paso formal este viernes 19 de diciembre, luego de que un juez del estado de Jalisco admitiera la demanda presentada por el cantante, aun cuando la argentina y su hija residen en Argentina.

La decisión, que marca el inicio oficial del proceso legal, implica que Cazzu será notificada de manera formal en 2026 a través de canales diplomáticos, debido al receso de las autoridades judiciales por las festividades decembrinas.

Christian Nodal y Cazzu (Shutterstock)

La demanda, interpuesta el 4 de noviembre de este año fue aceptada por el juzgador tras verificar que cumplía con los requisitos formales y legales para su tramitación, explicó José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Aunque las razones detalladas del auto admisorio no pueden hacerse públicas por la etapa procesal, el funcionario precisó que la admisión se basa en criterios jurídicos contemplados en el expediente.

Cazzu junto a su hija Inti y Nodal. (Instagram)

El próximo paso en el procedimiento será la notificación internacional a Cazzu, que se realizará mediante una carta rogatoria enviada a las autoridades argentinas para que la cantante pueda ejercer su derecho a defensa y aportar su postura ante los tribunales mexicanos. Este trámite se llevará a cabo durante 2026 y permitirá que la artista formalmente integre su defensa en el proceso.

La acción legal promovida por Nodal se centra en tres principales demandas relacionadas con su hija en común: solicitar que se establezca un régimen claro de custodia legal, definir reglas de convivencia y visitas que garanticen el vínculo afectivo, y fijar una pensión alimenticia provisional para cubrir las necesidades básicas de la menor durante el tiempo que dure el proceso.

Nodal no estuvo presente en el cumpleaños de su hija Inti por motivos de trabajo. (Instagram)

Aunque la admisión de la demanda representa un avance significativo, no implica todavía una resolución sobre los derechos de custodia o convivencia, sino que simplemente reconoce que la demanda cumple con los requisitos para ser conocida y tramitada por la justicia mexicana.

En etapas posteriores, las partes podrán presentar pruebas, alegatos y, eventualmente, comparecer en audiencias si así lo determinan los procedimientos y el propio juzgado.