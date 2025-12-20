Christian Nodal dio un paso importante en su batalla legal con su ex pareja Cazzu, luego de que un juez en Jalisco admitiera formalmente la demanda que presentó por la custodia de su hija.
El procedimiento, presentado el 4 de noviembre, busca establecer un marco legal que defina la custodia, el régimen de convivencias y una pensión alimenticia provisional, a pesar de que la cantante y la menor residen actualmente en Argentina.
Nodal avanza legalmente: Juez admite su demanda contra Cazzu por la custodia de su hija Inti
La decisión, que marca el inicio oficial del proceso legal, implica que Cazzu será notificada de manera formal en 2026 a través de canales diplomáticos, debido al receso de las autoridades judiciales por las festividades decembrinas.
La demanda, interpuesta el 4 de noviembre de este año fue aceptada por el juzgador tras verificar que cumplía con los requisitos formales y legales para su tramitación, explicó José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Aunque las razones detalladas del auto admisorio no pueden hacerse públicas por la etapa procesal, el funcionario precisó que la admisión se basa en criterios jurídicos contemplados en el expediente.
El próximo paso en el procedimiento será la notificación internacional a Cazzu, que se realizará mediante una carta rogatoria enviada a las autoridades argentinas para que la cantante pueda ejercer su derecho a defensa y aportar su postura ante los tribunales mexicanos. Este trámite se llevará a cabo durante 2026 y permitirá que la artista formalmente integre su defensa en el proceso.
La acción legal promovida por Nodal se centra en tres principales demandas relacionadas con su hija en común: solicitar que se establezca un régimen claro de custodia legal, definir reglas de convivencia y visitas que garanticen el vínculo afectivo, y fijar una pensión alimenticia provisional para cubrir las necesidades básicas de la menor durante el tiempo que dure el proceso.
Aunque la admisión de la demanda representa un avance significativo, no implica todavía una resolución sobre los derechos de custodia o convivencia, sino que simplemente reconoce que la demanda cumple con los requisitos para ser conocida y tramitada por la justicia mexicana.
En etapas posteriores, las partes podrán presentar pruebas, alegatos y, eventualmente, comparecer en audiencias si así lo determinan los procedimientos y el propio juzgado.
Cazzu afirma que ella se hace cargo de su hija Inti en medio de tensiones con Christian Nodal
Cazzu, mamá de Inti, la hija que tuvo con el cantante mexicano Christian Nodal, ha hablado abiertamente sobre su papel como madre en un contexto de disputas y decisiones legales en torno a la convivencia con su hija.
En medio de las tensiones mediáticas y las dificultades logísticas que ha enfrentado tras su separación de Nodal, la artista ha destacado en varias ocasiones que ella es quien se ocupa directamente del cuidado y bienestar de Inti, reforzando su compromiso como progenitora en la crianza de la pequeña.
En una reciente entrevista para el pódcast Un elefante en la habitación, Cazzu se refirió a su maternidad en solitario y a los desafíos que ha significado criar a Inti lejos de Nodal, resaltando la conexión íntima que tiene con su hija y lo que implica ser la figura principal en su crianza diaria.
“Estoy muy feliz, soy mamá… y esto es lo que a mí me corresponde”, aseguró la artista al hablar de su rol. En esa conversación también subrayó que su enfoque principal es proteger los valores y la bondad de la pequeña, al mismo tiempo que construye su carrera artística y personal.
Cazzu ha compartido momentos en los que Inti imita sus gestos y sonidos, lo que para ella representa un profundo lazo afectivo y un reflejo del compromiso que tiene hacia su hija. “La conexión entre nosotras se manifiesta en pequeños detalles… para mí es algo que me genera mucha felicidad”, comentó la cantante al describir la relación cotidiana con Inti.