Así fue el cumpleaños 32 de Cazzu: entre karaoke, risas y celebración a lo grande

La cantante argentina celebró su cumpleaños con una íntima fiesta en la que reunió a sus amigos más cercanos, quienes la llenaron de buenos deseos y le cantaron “Feliz cumpleaños” mientras apagaba las velas de su pastel.
Cazzu celebra su cumpleaños número 32
Luego de una intensa etapa de trabajo, Cazzu celebró su cumpleaños número 32 rodeada de sus personas más cercanas. La cantante argentina organizó una fiesta íntima en la que no faltaron la música, un DJ, el baile y hasta karaoke, todo dentro de un ambiente relajado que reflejó el gran momento personal que atraviesa.
A través de redes sociales, la artista compartió algunos vistazos del festejo, dejando ver su entusiasmo y agradecimiento por las muestras de cariño que recibió de su equipo quienes se reunieron para acompañarla en esta fecha especial.
En otro momento, Cazzu aparece visiblemente emocionada mientras decora su pastel de cumpleaños, en el que escribió la palabra Latinaje, nombre de su reciente gira de conciertos y del álbum que lanzó en 2025.
Para la ocasión, la artista usó un look llamativo y sensual: un conjunto de top y minishort de charol en color rojo, con el que acaparó miradas,mismo que complementó con una diadema de cuernos, un detalle divertido que añadió personalidad a su estilo y que rápidamente generó elogios entre sus seguidores.
Las publicaciones no tardaron en provocar reacciones positivas por parte de sus fans, quienes celebraron verla feliz y disfrutando de su cumpleaños, consolidándola no solo como una de las artistas más influyentes del género, sino también como una figura cercana a su público.
Cazzu prepara gira por EStados Unidos
Después del éxito de su gira Latinaje por varios países de Latinoamérica, entre ellos México, Cazzu anunció que por primera vez llevará su música a Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, la intérprete confirmó una serie de siete conciertos en ciudades como California, Nueva York y Texas, marcando un nuevo capítulo en su carrera ahora ampliando su música a nivel internacional.
Hasta ahora estas son las fechas confirmadas por Cazzu para su gira en Estados Unidos:
30 de abril- San José, California-San José Civic
01 de mayo- San Diego, California- Cal Coast Credit Union Open Air Theatre
02 de mayo-Inglewood, California- YouTube Theatre
06 de mayo- Nueva York- The Theater at Madison Square Garden
08 de mayo-San Antonio, Texas- Boeing Center at Tech Port
09 de mayo- Irving, Texas- The Pavilion at Toyota Music Factory