Así fue el cumpleaños 32 de Cazzu: entre karaoke, risas y celebración a lo grande

Cazzu celebra su cumpleaños número 32

Luego de una intensa etapa de trabajo, Cazzu celebró su cumpleaños número 32 rodeada de sus personas más cercanas. La cantante argentina organizó una fiesta íntima en la que no faltaron la música, un DJ, el baile y hasta karaoke, todo dentro de un ambiente relajado que reflejó el gran momento personal que atraviesa.

Cazzu (Instagram)

A través de redes sociales, la artista compartió algunos vistazos del festejo, dejando ver su entusiasmo y agradecimiento por las muestras de cariño que recibió de su equipo quienes se reunieron para acompañarla en esta fecha especial.

En otro momento, Cazzu aparece visiblemente emocionada mientras decora su pastel de cumpleaños, en el que escribió la palabra Latinaje, nombre de su reciente gira de conciertos y del álbum que lanzó en 2025.

Cazzu (Instagram)

Para la ocasión, la artista usó un look llamativo y sensual: un conjunto de top y minishort de charol en color rojo, con el que acaparó miradas,mismo que complementó con una diadema de cuernos, un detalle divertido que añadió personalidad a su estilo y que rápidamente generó elogios entre sus seguidores.

Las publicaciones no tardaron en provocar reacciones positivas por parte de sus fans, quienes celebraron verla feliz y disfrutando de su cumpleaños, consolidándola no solo como una de las artistas más influyentes del género, sino también como una figura cercana a su público.