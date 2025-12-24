La espectacular boda de Venus Williams

La múltiple campeona de Grand Slam compartió fotos del evento en sus redes sociales tras un fin de semana de festejos con su familia y amigos cercanos, completando así una segunda ceremonia después de una boda inicial realizada en Ischia, Italia, el 18 de septiembre de 2025.

La decisión de celebrar dos veces se debió a la necesidad de terminar trámites legales que, al no estar finalizados en Italia por su estatus de extranjera, la pareja prefirió formalizar en Estados Unidos con una ceremonia en un juzgado local el 19 de diciembre.

Venus Williams y todos los detalles de su espectacular boda en Florida (David Bastianoni Studio)

La celebración en Florida incluyó eventos en yates y cenas íntimas hasta tradicionales despedidas de soltera y actividades deportivas, mismos que terminaron en una espectacular ceremonia en Palm Beach, donde Williams lució varios vestidos que confirmaron su gran estilo.

Entre los asistentes destacó su hermana Serena Williams, quien no solo estuvo presente, sino que fue parte de la planeación y organización del evento, incluso, pagó un espectacular yate para celebrar el enlace.

Los vestidos de novia de Venus Williams

La moda jugó un papel central en las celebraciones. En sus festejos, Venus Williams lució más de diez looks blancos diseñados por casas como Georges Hobeika, Natali & Meital, Veni Infantino y Morilee New York, cada uno adaptado al momento del festejo, desde vestidos de cóctel hasta impresionantes trajes de novia, que confirmaron su gran estilo que mezcla romanticismo, estructura arquitectónica y personalidad propia.

Venus Williams y todos los detalles de su espectacular boda en Florida (David Bastianoni Studio)

En la ceremonia principal de Florida, llevó un vestido de Georges Hobeika con un corsé estructurado, bordado floral y un largo velo de tul, que describió como “mágico y perfecto para la ocasión”. Además, en la ceremonia civil previa optó por un diseño de Morilee New York. En otros momentos de la celebración cambió a looks modernos y otros modelos estilo princesa o siluetas fluidas con encajes delicados.