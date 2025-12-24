Venus Williams y todos los detalles de su espectacular boda en Florida

La tenista Venus Williams y el actor y modelo Andrea Preti se casaron el fin de semana pasado en Miami Beach, Florida, después de que en septiembre celebraron una boda simbólica en Italia. La boda fue espectacular y cerró el 2025 con broche de oro: se trató de una celebración llena de celebridades que duró cinco días.
La múltiple campeona de Grand Slam compartió fotos del evento en sus redes sociales tras un fin de semana de festejos con su familia y amigos cercanos, completando así una segunda ceremonia después de una boda inicial realizada en Ischia, Italia, el 18 de septiembre de 2025.
La decisión de celebrar dos veces se debió a la necesidad de terminar trámites legales que, al no estar finalizados en Italia por su estatus de extranjera, la pareja prefirió formalizar en Estados Unidos con una ceremonia en un juzgado local el 19 de diciembre.
La celebración en Florida incluyó eventos en yates y cenas íntimas hasta tradicionales despedidas de soltera y actividades deportivas, mismos que terminaron en una espectacular ceremonia en Palm Beach, donde Williams lució varios vestidos que confirmaron su gran estilo.
Entre los asistentes destacó su hermana Serena Williams, quien no solo estuvo presente, sino que fue parte de la planeación y organización del evento, incluso, pagó un espectacular yate para celebrar el enlace.
Los vestidos de novia de Venus Williams
La moda jugó un papel central en las celebraciones. En sus festejos, Venus Williams lució más de diez looks blancos diseñados por casas como Georges Hobeika, Natali & Meital, Veni Infantino y Morilee New York, cada uno adaptado al momento del festejo, desde vestidos de cóctel hasta impresionantes trajes de novia, que confirmaron su gran estilo que mezcla romanticismo, estructura arquitectónica y personalidad propia.
En la ceremonia principal de Florida, llevó un vestido de Georges Hobeika con un corsé estructurado, bordado floral y un largo velo de tul, que describió como “mágico y perfecto para la ocasión”. Además, en la ceremonia civil previa optó por un diseño de Morilee New York. En otros momentos de la celebración cambió a looks modernos y otros modelos estilo princesa o siluetas fluidas con encajes delicados.
Historia de amor de Venus Williams y Andrea Preti
Andrea Preti, nacido en 1988 en Dinamarca y criado principalmente en Italia, es un actor, modelo y productor con una carrera que abarca cine, televisión y teatro. Antes de dedicarse por completo a la actuación, tuvo una etapa exitosa como modelo y más tarde estudió en la Susan Batson Studio de Nueva York para perfeccionar su formación artística. Entre sus créditos figuran trabajos en películas como One More Day, la serie de televisión A Professor y su participación en el programa de realidad italiano La Talpa.
La historia de amor de Venus y Preti comenzó en julio de 2024, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Italia. Su relación se formalizó rápidamente y en enero de 2025 se comprometieron oficialmente en la Toscana, un anuncio que Venus confirmó durante una entrevista post-partido en la que destacó el apoyo emocional que él le dio para continuar su carrera deportiva.
Williams continúa activa en la WTA Tour y se espera dispute la temporada 2026 tras haberse convertido recientemente en una de las jugadoras de más edad en ganar un partido a nivel de tour.