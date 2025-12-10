Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitriona de la Met Gala 2026

Como cada año desde 1995, la reina de la moda Anna Wintour, que recientemente dejó la dirección de la edición estadounidense de Vogue, también presidirá el evento, que se celebrará el 4 de mayo.

Es la primera vez desde 2016 que Beyoncé pisará las escalinatas de esta velada conocida por su despliegue de celebridades que compiten con atuendos extravagantes de grandes diseñadores.

Nicole Kidman habla sobre los "dolorosos" cambios de vida en medio del divorcio de Keith Urban (Getty Images)

La cantante, de 44 años, concluyó meses atrás su "Cowboy Carter Tour", que toma el nombre de su último disco, coronado como álbum del año en los Grammy.

Sus fans y los especialistas anticipan un nuevo proyecto en 2026.