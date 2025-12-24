Milagro de Navidad: ex compañero de ‘El Manual de Ned’ rescata a Tylor Chase de las calles en plena tormenta navideña

Ex compañero de ‘El Manual de Ned’ rescata a Tylor Chase de las calles

Durante la reunión, ambos se comunicaron por FaceTime con Devon Werkheiser, protagonista de la serie como Ned Bigby, quien se unió al momento de reencuentro y apoyo.

Tylor Chase también habló por teléfono con su padre, reconectando vínculos familiares. Lee detalló en sus publicaciones: “Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca de un tratamiento a largo plazo”. Además, Chase expresó su deseo de dedicarse al streaming de videojuegos una vez que supere sus dificultades actuales, solicitando colaboración de seguidores para ese objetivo.

Daniel Curtis Lee se reúne con Tylor Chase y lo saca de las calles en Navidad (Instagram)

La situación de Chase había salido a la luz pública nuevamente a finales de diciembre de 2025, cuando un video grabado originalmente en septiembre mostró su estado deteriorado en las calles de Riverside. Anteriormente, en septiembre, sus excompañeros de reparto —incluyendo a Werkheiser, Lindsey Shaw y el propio Lee— discutieron el tema en su podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, expresando preocupación y deseo de ayudar.

Una campaña de GoFundMe lanzada en septiembre recaudó más de 1.200 dólares, pero fue cancelada a petición de la madre de Chase, quien declaró: “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”. La familia ha enfatizado que Chase enfrenta desafíos de salud mental, incluyendo bipolaridad, y que el dinero en efectivo podría no beneficiarlo directamente debido a dificultades para gestionarlo.

El padre de Chase ha mantenido contacto reciente y se explora la posibilidad de un programa de asistencia habitacional y rehabilitación en Georgia. Por ahora, gracias a la intervención de Lee, Chase cuenta con refugio temporal mientras se coordinan opciones de tratamiento estructurado. Lee lanzó un llamado abierto: “Si alguien conoce un centro de rehabilitación dispuesto a aceptar a Tylor con beca, o asesoría para crear un fideicomiso condicionado a completar un programa, por favor contacten”. También mencionó esfuerzos previos de Shaun Weiss, exestrella de Mighty Ducks quien superó adicciones similares, para ingresar a Chase en un centro de recuperación.

Este gesto de solidaridad resalta los desafíos que enfrentan algunos ex actores infantiles tras dejar los reflectores, como problemas de salud mental y estabilidad. La acción de Lee y el apoyo de sus compañeros abre una ventana de esperanza para la recuperación de Chase, quien siempre ha sido descrito por sus cercanos como una persona sensible y amable.

