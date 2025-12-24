Milagro de Navidad: ex compañero de ‘El Manual de Ned’ rescata a Tylor Chase de las calles en plena tormenta navideña

El actor Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon “Cookie” Nelson-Cook en la serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned (2004-2007), se reunió el 23 de diciembre de 2025 con su antiguo compañero Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la misma producción.
El encuentro tuvo lugar en Riverside, California, después de que un video viral resurgiera mostrando a Chase, de 36 años, viviendo en situación de calle. Lee viajó desde Los Ángeles para localizarlo personalmente.
Daniel Curtis Lee y Tylor Chase compartieron un emotivo abrazo en la calle, conversaron durante horas y disfrutaron de una comida en un restaurante de pizza cercano.
Posteriormente, Lee acompañó a Chase a registrarse en un motel local para protegerlo de la lluvia intensa que azotaba el sur de California en esas fechas. “Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico”, explicó Lee en videos publicados en su Instagram.
Durante la reunión, ambos se comunicaron por FaceTime con Devon Werkheiser, protagonista de la serie como Ned Bigby, quien se unió al momento de reencuentro y apoyo.
Tylor Chase también habló por teléfono con su padre, reconectando vínculos familiares. Lee detalló en sus publicaciones: “Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca de un tratamiento a largo plazo”. Además, Chase expresó su deseo de dedicarse al streaming de videojuegos una vez que supere sus dificultades actuales, solicitando colaboración de seguidores para ese objetivo.
La situación de Chase había salido a la luz pública nuevamente a finales de diciembre de 2025, cuando un video grabado originalmente en septiembre mostró su estado deteriorado en las calles de Riverside. Anteriormente, en septiembre, sus excompañeros de reparto —incluyendo a Werkheiser, Lindsey Shaw y el propio Lee— discutieron el tema en su podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, expresando preocupación y deseo de ayudar.
Una campaña de GoFundMe lanzada en septiembre recaudó más de 1.200 dólares, pero fue cancelada a petición de la madre de Chase, quien declaró: “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”. La familia ha enfatizado que Chase enfrenta desafíos de salud mental, incluyendo bipolaridad, y que el dinero en efectivo podría no beneficiarlo directamente debido a dificultades para gestionarlo.
El padre de Chase ha mantenido contacto reciente y se explora la posibilidad de un programa de asistencia habitacional y rehabilitación en Georgia. Por ahora, gracias a la intervención de Lee, Chase cuenta con refugio temporal mientras se coordinan opciones de tratamiento estructurado. Lee lanzó un llamado abierto: “Si alguien conoce un centro de rehabilitación dispuesto a aceptar a Tylor con beca, o asesoría para crear un fideicomiso condicionado a completar un programa, por favor contacten”. También mencionó esfuerzos previos de Shaun Weiss, exestrella de Mighty Ducks quien superó adicciones similares, para ingresar a Chase en un centro de recuperación.
Este gesto de solidaridad resalta los desafíos que enfrentan algunos ex actores infantiles tras dejar los reflectores, como problemas de salud mental y estabilidad. La acción de Lee y el apoyo de sus compañeros abre una ventana de esperanza para la recuperación de Chase, quien siempre ha sido descrito por sus cercanos como una persona sensible y amable.
Tylor Chase, el actor que interpretó al inolvidable Martin Qwerly —“Coconut Head”— en Ned 's Declassified School Survival Guide, ofrece un ejemplo humano y crudo de cómo la vida puede cambiar paso a paso. Nacido el 6 de septiembre de 1989, su trayectoria muestra un ascenso rápido en la infancia, un estancamiento en la adolescencia, un declive personal visible en la juventud adulta y una situación precaria en la madurez, marcada por el trastorno bipolar y la adicción severa no tratada.
Los inicios: Una infancia bajo los focos y la promesa de la fama
Tylor Chase nació en Arizona y entró al mundo del entretenimiento como adolescente. Su gran oportunidad llegó entre 2004 y 2007, con 15 a 18 años, al interpretar a Martin Qwerly en las tres temporadas de Ned 's Declassified School Survival Guide. El personaje, un estudiante inteligente pero socialmente torpe con su característico peinado en forma de coco, apareció en 33 episodios y se convirtió en un ícono para una generación de niños.
En esta etapa infantil y temprana adolescencia, todo parecía prometedor: filmaba en Los Ángeles, rodeado de un elenco joven en un exitoso show de Nickelodeon. Era el pico de su carrera, el momento en que la fama infantil lo definía por completo.
La adolescencia: Los últimos destellos y el comienzo del estancamiento profesional
Al finalizar la serie en 2007, con 18 años, Chase tuvo roles menores que marcaron el final de su momentum. En 2005 apareció en un episodio de Everybody Hates Chris, y en 2007 actuó en la película independiente Good Time Max, dirigida y protagonizada por James Franco, interpretando al joven Adam.
Su último crédito actoral confirmado llegó en 2011, a los 21-22 años: prestó su voz para un personaje secundario en el videojuego L.A. Noire. Para finales de la adolescencia y entrada a la adultez joven, la carrera ya mostraba claros signos de estancamiento. Tras 2011, no volvió a actuar en proyectos mayores y se mudó a Georgia para vivir con su padre, abandonando gradualmente Hollywood. Aquí comenzó el primer quiebre: la fama se desvaneció sin un plan alternativo.
La juventud adulta: El deterioro personal se hace visible
A partir de los 24-25 años (2014), el declive interno salió a la luz. Chase creó un canal de YouTube donde compartió poemas y vlogs, incluyendo uno titulado “Bipolar” que describe abiertamente sus experiencias con el trastorno bipolar: aislamiento, episodios maníacos y depresivos. Siguió publicando contenido similar hasta al menos 2021 (32 años), y en 2020 autoedita dos novelas de fantasía bajo el seudónimo Shrine Tylor.
Alrededor de 2016-2018 (27-29 años), se mudó a Riverside, California, cerca de su madre. La combinación de trastorno bipolar no tratado y adicción severa a sustancias empezó a dominar su vida. Aunque mantuvo cierta actividad creativa en línea, rechazó ayuda médica y estructurada. Su carrera actoral quedó completamente perdida: ningún rol desde 2011, y su presencia pública se redujo a creaciones personales que reflejaban una lucha interna cada vez más profunda.
La madurez actual: La precariedad como realidad diaria
Hoy, a los 36 años (diciembre de 2025), Tylor Chase vive en situación de homelessness en Riverside. Videos virales desde septiembre de 2025 lo muestran desaliñado, recolectando cigarrillos o tarjetas navideñas descartadas. La policía local lo contacta al menos semanalmente, ofreciéndole refugio, tratamiento para adicciones y servicios de salud mental, pero él los rechaza consistentemente.
Su madre ha declarado que necesita atención médica y psiquiátrica, no dinero, ya que no puede manejar medicamentos ni finanzas por su condición. En entrevistas recientes, Chase niega un diagnóstico mental actual y menciona tomar medicamentos prescritos junto con sustancias recreativas.
El recorrido de Tylor Chase ilustra, etapa por etapa, cómo la fama infantil puede dar paso a un vacío profesional, cómo problemas de salud mental no atendidos se agravan con el tiempo y cómo la adicción puede llevar a un aislamiento progresivo. No es una caída repentina, sino un deterioro lento que recuerda la vulnerabilidad humana detrás de los personajes que tanto entretuvieron a una generación.