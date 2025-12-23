Nuevo hallazgo: la habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus papás

Fuentes policiales y de medios estadounidenses señalan que Nick Reiner, hijo de la pareja y detenido como principal sospechoso, dejó un rastro perturbador en la habitación de hotel donde se escondió tras los hechos.
La habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus papás
Testigos que presenciaron el check-in señalaron que el joven parecía “desorientado” y alterado, aunque no presentaba signos visibles de sangre ni lesiones en el momento.
El misterio aumentó cuando el personal del hotel entró a la habitación ese mismo domingo por la mañana. Según fuentes, el cuarto estaba en un estado bastante deplorable: la bañera estaba “llena de sangre”, había manchas sobre la cama y las ventanas se encontraban cubiertas con sábanas, lo que llevó a las autoridades a tratar la escena como evidencia clave en la investigación.
Detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se presentaron en el hotel el lunes 15 de diciembre para recabar pruebas e interrogar a empleados que tuvieron contacto con Nick durante su breve estadía.
Posteriormente, la policía localizó al hijo de los Reiner en Exposition Park, a unos 32 kilómetros del hotel, y lo arrestó en relación con los asesinatos. Hasta ahora, las autoridades han señalado que las investigaciones continúan abiertas y aún no han divulgado detalles sobre el motivo del presunto crimen.
Nick Reiner, quien lidiaba desde hace años con problemas de adicción y salud mental, permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se reúnen más pruebas y se determinan los cargos formales.
La tensa pelea entre Rob Reiner y su hijo Nick antes de su muerte
De acuerdo con People y testimonios de asistentes, una fuerte discusión entre Rob Reiner y su hijo Nick Reiner habría tenido lugar durante una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien, generando inquietud entre los invitados por la intensidad del intercambio.
Testigos señalaron que el enfrentamiento fue “muy fuerte y en voz alta”, al punto de llamar la atención de quienes se encontraban en el lugar.
Las versiones indican que la disputa estuvo marcada por preocupaciones familiares de larga data relacionadas con la salud y el comportamiento de Nick.
Fuentes cercanas a la familia aseguraron que el joven mostró una actitud errática durante el evento, lo que incrementó la tensión con su papá. En medio del altercado, Rob Reiner habría compartido con algunas personas su preocupación por el estado emocional de su hijo y el deterioro de su bienestar.
Tras el intercambio, Rob y su esposa, Michele Singer Reiner, abandonaron la celebración poco después.