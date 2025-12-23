Nuevo hallazgo: la habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus papás

La habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus papás

De acuerdo con TMZ, reportes policiales apuntan que Nick Reiner, de 32 años, se registró en el The Pierside Santa Monica alrededor de las 4:00 a.m. del domingo, pocas horas después de que él y su paoá protagonizaran una fuerte discusión en una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

Testigos que presenciaron el check-in señalaron que el joven parecía “desorientado” y alterado, aunque no presentaba signos visibles de sangre ni lesiones en el momento.

Nick Reiner (Getty Images)

El misterio aumentó cuando el personal del hotel entró a la habitación ese mismo domingo por la mañana. Según fuentes, el cuarto estaba en un estado bastante deplorable: la bañera estaba “llena de sangre”, había manchas sobre la cama y las ventanas se encontraban cubiertas con sábanas, lo que llevó a las autoridades a tratar la escena como evidencia clave en la investigación.

Detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se presentaron en el hotel el lunes 15 de diciembre para recabar pruebas e interrogar a empleados que tuvieron contacto con Nick durante su breve estadía.

Posteriormente, la policía localizó al hijo de los Reiner en Exposition Park, a unos 32 kilómetros del hotel, y lo arrestó en relación con los asesinatos. Hasta ahora, las autoridades han señalado que las investigaciones continúan abiertas y aún no han divulgado detalles sobre el motivo del presunto crimen.

Nick Reiner, quien lidiaba desde hace años con problemas de adicción y salud mental, permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se reúnen más pruebas y se determinan los cargos formales.