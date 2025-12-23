Publicidad

Espectáculos

Nuevo hallazgo: la habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus papás

Según fuentes, Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica horas después de los homicidios y dejó un rastro de sangre.
mar 23 diciembre 2025 09:28 AM
nick-reiner-hotel-sangre.jpg
La habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus padres. (X)

Detalles nuevos e inesperado han salido en la investigación sobre la muerte del reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, hallados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, el pasado domingo 14 de diciembre.

Fuentes policiales y de medios estadounidenses señalan que Nick Reiner, hijo de la pareja y detenido como principal sospechoso, dejó un rastro perturbador en la habitación de hotel donde se escondió tras los hechos.

La habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus papás

De acuerdo con TMZ, reportes policiales apuntan que Nick Reiner, de 32 años, se registró en el The Pierside Santa Monica alrededor de las 4:00 a.m. del domingo, pocas horas después de que él y su paoá protagonizaran una fuerte discusión en una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

Testigos que presenciaron el check-in señalaron que el joven parecía “desorientado” y alterado, aunque no presentaba signos visibles de sangre ni lesiones en el momento.

nick-reiner.jpg
Nick Reiner (Getty Images)

El misterio aumentó cuando el personal del hotel entró a la habitación ese mismo domingo por la mañana. Según fuentes, el cuarto estaba en un estado bastante deplorable: la bañera estaba “llena de sangre”, había manchas sobre la cama y las ventanas se encontraban cubiertas con sábanas, lo que llevó a las autoridades a tratar la escena como evidencia clave en la investigación.

Detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se presentaron en el hotel el lunes 15 de diciembre para recabar pruebas e interrogar a empleados que tuvieron contacto con Nick durante su breve estadía.

Posteriormente, la policía localizó al hijo de los Reiner en Exposition Park, a unos 32 kilómetros del hotel, y lo arrestó en relación con los asesinatos. Hasta ahora, las autoridades han señalado que las investigaciones continúan abiertas y aún no han divulgado detalles sobre el motivo del presunto crimen.

Nick Reiner, quien lidiaba desde hace años con problemas de adicción y salud mental, permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se reúnen más pruebas y se determinan los cargos formales.

La tensa pelea entre Rob Reiner y su hijo Nick antes de su muerte

De acuerdo con People y testimonios de asistentes, una fuerte discusión entre Rob Reiner y su hijo Nick Reiner habría tenido lugar durante una fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien, generando inquietud entre los invitados por la intensidad del intercambio.

Testigos señalaron que el enfrentamiento fue “muy fuerte y en voz alta”, al punto de llamar la atención de quienes se encontraban en el lugar.

G8Ts3NuaMAAm_17.jpg
Nick Reiner (X)

Las versiones indican que la disputa estuvo marcada por preocupaciones familiares de larga data relacionadas con la salud y el comportamiento de Nick.

Fuentes cercanas a la familia aseguraron que el joven mostró una actitud errática durante el evento, lo que incrementó la tensión con su papá. En medio del altercado, Rob Reiner habría compartido con algunas personas su preocupación por el estado emocional de su hijo y el deterioro de su bienestar.

Tras el intercambio, Rob y su esposa, Michele Singer Reiner, abandonaron la celebración poco después.

