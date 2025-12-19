Kristin Cabot, la mujer viral de la kiss cam de Coldplay, habla por primera vez tras polémica

Kristin Cabot, la mujer viral de la kiss cam de Coldplay habla por primera vez tras la polémica

Un momento espontáneo en un concierto de Coldplay terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que transformó la vida de Kristin Cabot, una ejecutiva de recursos humanos.

En julio, durante la gira Music of the Spheres en el Gillette Stadium, la kiss cam captó a Cabot abrazada con Andy Byron, entonces director general de la empresa tecnológica Astronomer.

What a douchebag. CEO #AndyByron blaming Coldplay for his irresponsible and disrespectful indiscretion, instead of owning his philandering ways. pic.twitter.com/YfRRxeMzBz — Teena Valerie Mordi (@Valteena) July 17, 2025

Meses después, ella rompió el silencio en una entrevista con The New York Times, donde calificó el episodio como “una mala decisión” influida por el ambiente del concierto y aclaró que no se trató de una relación continua, sino de un beso espontáneo, pese a que ambos estaban en proceso de separación de sus respectivas parejas.

“Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, dijo Cabot.

Aunado a ello, explicó que su salida de la empresa Astronomer fue consecuencia directa del impacto mediático del episodio: “No podía imaginar cómo podría seguir siendo jefa de Recursos Humanos mientras me convertía en el hazmerreír de la gente”, confesó.

Kristin Cabot solicita divorcio tras escándalo por la "kiss cam" en concierto de Coldplay. (Instagram)

Al final, Kabot reveló que tras el escándalo recibió amenazas de muerte: “Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, que realmente puedes equivocarte, pero que eso no significa que debas ser amenazado de muerte”.