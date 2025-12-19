Kristin Cabot, la mujer viral de la kiss cam de Coldplay, habla por primera vez tras polémica

Kristin Cabot, la ejecutiva de recursos humanos que se volvió viral tras aparecer en la kiss cam de un concierto de Coldplay, habló por primera vez meses después en una entrevista con The New York Times.
En la plática, relató cómo un momento espontáneo durante el show (un abrazo y un beso captados por la cámara) se transformó en un fenómeno viral con más de 100 millones de reproducciones en redes sociales, alterando por completo su vida personal y profesional.
Kristin Cabot, la mujer viral de la kiss cam de Coldplay habla por primera vez tras la polémica
Un momento espontáneo en un concierto de Coldplay terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que transformó la vida de Kristin Cabot, una ejecutiva de recursos humanos.
En julio, durante la gira Music of the Spheres en el Gillette Stadium, la kiss cam captó a Cabot abrazada con Andy Byron, entonces director general de la empresa tecnológica Astronomer.
Meses después, ella rompió el silencio en una entrevista con The New York Times, donde calificó el episodio como “una mala decisión” influida por el ambiente del concierto y aclaró que no se trató de una relación continua, sino de un beso espontáneo, pese a que ambos estaban en proceso de separación de sus respectivas parejas.
“Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, dijo Cabot.
Aunado a ello, explicó que su salida de la empresa Astronomer fue consecuencia directa del impacto mediático del episodio: “No podía imaginar cómo podría seguir siendo jefa de Recursos Humanos mientras me convertía en el hazmerreír de la gente”, confesó.
Al final, Kabot reveló que tras el escándalo recibió amenazas de muerte: “Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, que realmente puedes equivocarte, pero que eso no significa que debas ser amenazado de muerte”.
¿Qué pasó con Andy Byron, CEO de Astronomer que se hizo viral por la kiss cam de Coldplay?
Después de que un video en el que aparecía abrazado con su colega Kristin Cabot fuera captado por la famosa kiss cam durante un concierto de Coldplay en julio de 2025 y se volviera viral en redes sociales, Andy Byron, entonces CEO de la empresa tecnológica Astronomer, vivió una serie de consecuencias personales y profesionales de gran impacto.
El clip, que mostraba a Byron y Cabot reaccionando de forma incómoda cuando su rostro fue proyectado en las pantallas gigantes del estadio, fue compartido en plataformas como TikTok y acumuló millones de visualizaciones en cuestión de horas, provocando una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación y desencadenando un intenso escrutinio público.
Inmediatamente después de la viralización, la empresa Astronomer suspendió temporalmente a Byron y a Cabot mientras abría una investigación interna, citando la importancia de mantener estándares de conducta para sus líderes.
A los pocos días, Byron presentó su renuncia como director ejecutivo, decisión que fue aceptada por la junta directiva de la empresa. Esta salida marcó el fin de su liderazgo en la firma y abrió paso a un reemplazo interino por parte del cofundador de la compañía.
Tras dejar su cargo, Byron mantuvo un perfil relativamente bajo. Algunos comunicados vinculados a él que circularon en redes resultaron ser falsos o no corroborados, y la propia Astronomer aclaró que ciertos “comunicados” atribuidos a Byron no provenían de él ni eran oficiales.
Según reportes de medios, su esposa reaccionó a la viralización eliminando el apellido de Byron de sus redes sociales, y aunque no se han confirmado detalles sobre el estado de su matrimonio, esto alimentó aún más la especulación pública sobre tensiones personales.